Новини
Любопитно »
Фен на Азис го обижда, предлага му секс услуги и му иска пари (СНИМКА)

Фен на Азис го обижда, предлага му секс услуги и му иска пари (СНИМКА)

26 Юли, 2026 13:23 989 18

  • азис-
  • поп фолк-
  • чат-
  • разговор-
  • хейт

Фолк звездата сподели чат с "фен", когото определи като представител на "99% от хомофобите в България"

Фен на Азис го обижда, предлага му секс услуги и му иска пари (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кралят на фолка Азис предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като публикува скрийншот от странен чат с непознат мъж. От показаната кореспонденция се вижда, че събеседникът му хем го обижда жестоко, хем му предлага анонимност и секс услуги, а същевременно с това и му иска пари.

На въпроса защо го обижда и какво му е направил, мъжът отговаря, че автомобилът му е повреден, има дете и спешно се нуждае от 7000 евро. В замяна на финансовата помощ той предлага на Азис интимни отношения. "Фенът" дори оставя и банковата си сметка с надежда да се сдобие с нужната сума.

Азис не споделя дали това е пълният разговор с необичайния събеседник, но оставя един коментар към чата - "99% от хомофобите в България", като оставя истинските му фенове сами да си направят изводите за хората, които го обиждат редовно.

Фен на Азис го обижда, предлага му секс услуги и му иска пари (СНИМКА)


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    10 0 Отговор
    Хм, интересно защо пък на Васко Едераса му правят такива оферти?...😎

    13:25 26.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 това е престъпление

    17 1 Отговор
    А защо пускате подобни статии за най-големите гнусаци !!

    13:27 26.07.2026

  • 4 1488

    13 1 Отговор
    ром се пие
    циганин се бие

    13:28 26.07.2026

  • 5 Янко

    18 0 Отговор
    Азис нали се омъжи.Нека вече си седи на е. г.з

    13:29 26.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Щом се казва Аладин е ром.

    13:29 26.07.2026

  • 7 Пич

    14 0 Отговор
    Що му се връзвате бе?! Поредна му малоумна реклама, измислена от него! Друг ромей от маалата пише каквото му е казал Васко!

    13:31 26.07.2026

  • 8 бай азис семеен

    9 0 Отговор
    марийче ще съдя сайта ви за клевета
    бая известни поспечелиха парици от таквиз кат вас

    Коментиран от #11

    13:33 26.07.2026

  • 9 Исторически парк

    4 2 Отговор
    Това не е хомофоб, а наранен гей😆😅😂😂😂

    13:34 26.07.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    100% от галите от остров ман в България

    13:36 26.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Асан Насилев

    6 0 Отговор
    Ма как не го е срам Азис да публикува разговорите ни пред всички?

    13:48 26.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тц, тц, тц!

    7 0 Отговор
    Стиснат гей! Дай на човека 7000евро, да си оправи положението, какво си се стиснал!

    13:49 26.07.2026

  • 15 Питане

    6 0 Отговор
    "Госпожата" нали приседна на някакво янки ???
    Да не би "господина" е констатирал огромно Фи.... и шута....

    13:54 26.07.2026

  • 16 Що така ?

    1 1 Отговор
    До вчера всички му се кефехте а сега почнахте да го плюете 🤔

    14:26 26.07.2026

  • 17 В последно

    0 0 Отговор
    време ни занимавате само с грозни и нагли ЦИГАНИ. В БЪЛГАРИЯ живеят и БЪЛГАРИ.

    14:36 26.07.2026

  • 18 Аладин?

    0 0 Отговор
    Шʼму нЪбутЪ ламБата отзаТ?

    14:40 26.07.2026