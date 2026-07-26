Фен на Азис го обижда, предлага му секс услуги и му иска пари (СНИМКА)

Кралят на фолка Азис предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като публикува скрийншот от странен чат с непознат мъж. От показаната кореспонденция се вижда, че събеседникът му хем го обижда жестоко, хем му предлага анонимност и секс услуги, а същевременно с това и му иска пари.
На въпроса защо го обижда и какво му е направил, мъжът отговаря, че автомобилът му е повреден, има дете и спешно се нуждае от 7000 евро. В замяна на финансовата помощ той предлага на Азис интимни отношения. "Фенът" дори оставя и банковата си сметка с надежда да се сдобие с нужната сума.
Азис не споделя дали това е пълният разговор с необичайния събеседник, но оставя един коментар към чата - "99% от хомофобите в България", като оставя истинските му фенове сами да си направят изводите за хората, които го обиждат редовно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
13:25 26.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 това е престъпление
13:27 26.07.2026
4 1488
циганин се бие
13:28 26.07.2026
5 Янко
13:29 26.07.2026
6 Последния Софиянец
13:29 26.07.2026
7 Пич
13:31 26.07.2026
8 бай азис семеен
бая известни поспечелиха парици от таквиз кат вас
Коментиран от #11
13:33 26.07.2026
9 Исторически парк
13:34 26.07.2026
10 Ивелин Михайлов
13:36 26.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Асан Насилев
13:48 26.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тц, тц, тц!
13:49 26.07.2026
15 Питане
Да не би "господина" е констатирал огромно Фи.... и шута....
13:54 26.07.2026
16 Що така ?
14:26 26.07.2026
17 В последно
14:36 26.07.2026
18 Аладин?
14:40 26.07.2026