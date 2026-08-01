Хиляди социалисти се събират на Бузлуджа за събора на БСП

Днес историческата поляна под връх Бузлуджа отново се превръща в пресечна точка за членове и симпатизанти на левицата от цялата страна.
Традиционният Национален събор на Българската социалистическа партия (БСП) тази година има ключово значение, тъй като отбелязва 135 години от провеждането на Бузлуджанския учредителен конгрес (1891 г.) и раждането на организираното социалистическо движение в България.
Програма на политическия митинг и честванията
Официалната част на събитието стартира в 10:30 часа с полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър, барелефа на основоположниците на партията и монумента на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд.
Кулминацията на деня ще започне точно в 11:15 часа с голям политически митинг. Пред събралото се множество речи ще произнесат лидерът на партията Крум Зарков, както и други знакови лица на столетницата. На сцената ще бъдат официално приветствани и най-новите млади членове на БСП, които ще получат своите партийни карти. За празничната атмосфера и доброто настроение на присъстващите ще се погрижи народната изпълнителка Димана Мирчева – DIA.
Летен университет и нови политически каузи
Веднага след политическите речи, от 13:00 часа, съборът ще продължи с провеждането на иновативен Летен университет. В три обособени шатри вдясно от сцената ще се проведат тематични дискусионни ателиета, насочени към актуалните предизвикателства пред съвременния свят:
- „Лявото и синдикалните движения“
- „Леви колективи“
- „Политика и изкуственият интелект“
В навечерието на събора, лидерът на левицата Крум Зарков подчерта в официално изявление, че това не е просто събор, а събрание със статут за вземане на стратегически решения за бъдещето. „Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите“, заяви той пред българските медии.
Паралелно с дискусиите на Историческата поляна ще се събират и подписи в подкрепа на националната гражданска инициатива под надслов „Не залагайте на хазарт старините ни!“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 свършиха хилядите
Коментиран от #8
07:48 01.08.2026
2 БкП. За винаги
07:52 01.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 както казва бабикян
07:53 01.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Запознат
Автобусите са за екскурзиантите, които използват повода и безплатния превоз, за да си направят еднодневна екскурзия.
07:56 01.08.2026
7 ПБ е новото БКП
Коментиран от #15
07:56 01.08.2026
8 Реалност
До коментар #1 от "свършиха хилядите":В 7.30 часа бяха около 2000, иначе казано рано сутрин са се събрали сто пъти повече хора отколкото на протест на ПП/ДБ.
Коментиран от #16
07:56 01.08.2026
9 Питане
За олигарсите ще има ли специални кресла ?
Ще отмагнетизират ли оня на червенокосата, за да присъства ?
Въпроси.....въпроси....
07:56 01.08.2026
10 МлеУне
Пишеше се ДИЯ!
07:56 01.08.2026
11 ПБк
07:57 01.08.2026
12 Софето
07:58 01.08.2026
13 Костов
07:59 01.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 123
До коментар #7 от "ПБ е новото БКП":Всичките партии от последните 37 години не могат да стъпят на малкия пръст на БКП! Не случайно най изтъкнатия политик по времето на демокрацията при бай Тошо се беше издигнал най много до охранител.
Коментиран от #21
08:00 01.08.2026
16 Зеления
До коментар #8 от "Реалност":"В 7.30 часа бяха около 2000, иначе казано рано сутрин са се събрали сто пъти повече хора отколкото на протест на ПП/ДБ."
Именно за това според мащаба на събитието се избира и мястото на провеждане на дадена конференция - БСП избира Бузлуджа, ППДБ се побират в трите оцелели от пожара стаи на хижа Петрохан и там си провеждат събитията, то по-голямо пространство не им трябва на тях.
08:02 01.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Троян
Коментиран от #24
08:11 01.08.2026
19 Анджо
08:14 01.08.2026
20 Там и
08:17 01.08.2026
21 Анджо
До коментар #15 от "123":Е не могат, никой не успял да съсипе държавата така както бкп и никога Българите не сме живяли в такова време на атеизъм.
08:17 01.08.2026
22 Христо
погледи са приковани със надежда и любов.
Да се чете в инверсия
08:19 01.08.2026
23 ОБЕКТИВНИЯ
организират ленински съботник за надяждане с кИбапчета и кИфтаци !
А след тях ще трябва да се чисти !
08:21 01.08.2026
24 Зеления
До коментар #18 от "Троян":Подкрепям !
08:28 01.08.2026
25 Загрижен
08:36 01.08.2026
26 Грунчу
Коментиран от #30
08:43 01.08.2026
27 Голем смех
08:48 01.08.2026
28 Абсурдистан
Сега за Бузлуджа. Въпросът е: Коя партия е основана там? Правилният отговор е - БСДП! Това е документирано. Ако Димитър Благоев е искал да създаде БСДПт.с., БКП или БСП щеше да я нарече така. Това че комунистите след преврат са я преименували или че социалистите са я припознали за своя е друга тема. Комунистите са добри в заграбването на нещо готово и чуждо, въпрос на традиция. Но винаги забравят за фашизоидните зверства и безродното чуждопоклоничество. Честит празник "другари"!
08:50 01.08.2026
29 Точно
08:51 01.08.2026
30 Зеления
До коментар #26 от "Грунчу":"на 50 съм, чудя се да се запиша ли за млад член???"
Много си млад, не покриваш критериите за възраст на млад член на БСП, като пораснеш опитай отново.
08:51 01.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.