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Хиляди социалисти се събират на Бузлуджа за събора на БСП

Хиляди социалисти се събират на Бузлуджа за събора на БСП

1 Август, 2026 07:40, обновена 1 Август, 2026 07:45 800 31

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  • социалисти-
  • бузлуджа

Под мотото „За социализъм с бъдеще“ левицата отбелязва 135 години организирано движение и чертае нов политически път

Хиляди социалисти се събират на Бузлуджа за събора на БСП - 1
Снимка:&quot;Европа ностра&quot;
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес историческата поляна под връх Бузлуджа отново се превръща в пресечна точка за членове и симпатизанти на левицата от цялата страна.

Традиционният Национален събор на Българската социалистическа партия (БСП) тази година има ключово значение, тъй като отбелязва 135 години от провеждането на Бузлуджанския учредителен конгрес (1891 г.) и раждането на организираното социалистическо движение в България.

Програма на политическия митинг и честванията

Официалната част на събитието стартира в 10:30 часа с полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър, барелефа на основоположниците на партията и монумента на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд.

Кулминацията на деня ще започне точно в 11:15 часа с голям политически митинг. Пред събралото се множество речи ще произнесат лидерът на партията Крум Зарков, както и други знакови лица на столетницата. На сцената ще бъдат официално приветствани и най-новите млади членове на БСП, които ще получат своите партийни карти. За празничната атмосфера и доброто настроение на присъстващите ще се погрижи народната изпълнителка Димана Мирчева – DIA.

Летен университет и нови политически каузи

Веднага след политическите речи, от 13:00 часа, съборът ще продължи с провеждането на иновативен Летен университет. В три обособени шатри вдясно от сцената ще се проведат тематични дискусионни ателиета, насочени към актуалните предизвикателства пред съвременния свят:

  • „Лявото и синдикалните движения“
  • „Леви колективи“
  • „Политика и изкуственият интелект“

В навечерието на събора, лидерът на левицата Крум Зарков подчерта в официално изявление, че това не е просто събор, а събрание със статут за вземане на стратегически решения за бъдещето. „Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите“, заяви той пред българските медии.

Паралелно с дискусиите на Историческата поляна ще се събират и подписи в подкрепа на националната гражданска инициатива под надслов „Не залагайте на хазарт старините ни!“.


Габрово / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 свършиха хилядите

    29 5 Отговор
    вече са стотици заблудени

    Коментиран от #8

    07:48 01.08.2026

  • 2 БкП. За винаги

    14 8 Отговор
    За Родино за Русия.

    07:52 01.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 както казва бабикян

    24 4 Отговор
    партия с отпаднала необходимост

    07:53 01.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Запознат

    13 3 Отговор
    От снощи са тръгнали - летят натам, яхнали метли. Допреди 30 години летяха на рояци и изпълваха нощното небе с вещерски демонстрации. Но сега редовете им са силно оредели и на фона на пълната луна само от време навреме прелиташе по някоя червена бабичка, яхнала метлата.
    Автобусите са за екскурзиантите, които използват повода и безплатния превоз, за да си направят еднодневна екскурзия.

    07:56 01.08.2026

  • 7 ПБ е новото БКП

    17 0 Отговор
    ПБ къде е?

    Коментиран от #15

    07:56 01.08.2026

  • 8 Реалност

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "свършиха хилядите":

    В 7.30 часа бяха около 2000, иначе казано рано сутрин са се събрали сто пъти повече хора отколкото на протест на ПП/ДБ.

    Коментиран от #16

    07:56 01.08.2026

  • 9 Питане

    12 1 Отговор
    С "Хаил" ли ще започнат ?
    За олигарсите ще има ли специални кресла ?
    Ще отмагнетизират ли оня на червенокосата, за да присъства ?
    Въпроси.....въпроси....

    07:56 01.08.2026

  • 10 МлеУне

    3 0 Отговор
    Не можеш ли DIA да изпишеш на кирилица?
    Пишеше се ДИЯ!

    07:56 01.08.2026

  • 11 ПБк

    14 0 Отговор
    Партия на Българските бивши Комунисти

    07:57 01.08.2026

  • 12 Софето

    7 4 Отговор
    Една ракета ще оправи българия

    07:58 01.08.2026

  • 13 Костов

    5 1 Отговор
    давайте другари

    07:59 01.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 123

    2 12 Отговор

    До коментар #7 от "ПБ е новото БКП":

    Всичките партии от последните 37 години не могат да стъпят на малкия пръст на БКП! Не случайно най изтъкнатия политик по времето на демокрацията при бай Тошо се беше издигнал най много до охранител.

    Коментиран от #21

    08:00 01.08.2026

  • 16 Зеления

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Реалност":

    "В 7.30 часа бяха около 2000, иначе казано рано сутрин са се събрали сто пъти повече хора отколкото на протест на ПП/ДБ."

    Именно за това според мащаба на събитието се избира и мястото на провеждане на дадена конференция - БСП избира Бузлуджа, ППДБ се побират в трите оцелели от пожара стаи на хижа Петрохан и там си провеждат събитията, то по-голямо пространство не им трябва на тях.

    08:02 01.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Троян

    15 1 Отговор
    Върхът се казва ХАДЖИ ДИМИТЪР, тия нямат работа там. Да ходят да свинстват другаде.

    Коментиран от #24

    08:11 01.08.2026

  • 19 Анджо

    14 2 Отговор
    Тази терористична организация трябваше да бъде забранена след падането на режима на Живков. БКП са известни с най големия терористичен акт за 20 век с атентата на църквата Света Неделя, или казано, това е посегателство върху Християнските ценности. Ние сме най ненормалната държава която защитава тероризма. Още ядем плодовете на това проклето 45 годишно управление и няма отърване още 40 години.,🤮🤮🤮👎👎

    08:14 01.08.2026

  • 20 Там и

    13 1 Отговор
    да си остават! Ненужни паразити за обществото са!

    08:17 01.08.2026

  • 21 Анджо

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "123":

    Е не могат, никой не успял да съсипе държавата така както бкп и никога Българите не сме живяли в такова време на атеизъм.

    08:17 01.08.2026

  • 22 Христо

    4 0 Отговор
    Ах, летете, ескадрони, В устрема ви милиони
    погледи са приковани със надежда и любов.
    Да се чете в инверсия

    08:19 01.08.2026

  • 23 ОБЕКТИВНИЯ

    9 2 Отговор
    Като са се събрали на Бузлуджа ще
    организират ленински съботник за надяждане с кИбапчета и кИфтаци !
    А след тях ще трябва да се чисти !

    08:21 01.08.2026

  • 24 Зеления

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Троян":

    Подкрепям !

    08:28 01.08.2026

  • 25 Загрижен

    6 0 Отговор
    Не хиляди - всички 1734 душици оживели от БКП се събират ,-)

    08:36 01.08.2026

  • 26 Грунчу

    2 0 Отговор
    на 50 съм, чудя се да се запиша ли за млад член???

    Коментиран от #30

    08:43 01.08.2026

  • 27 Голем смех

    4 0 Отговор
    Хиляди.... :) хахахахаха

    08:48 01.08.2026

  • 28 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Първо да честитя на стадото новата цена на винетките, честито!
    Сега за Бузлуджа. Въпросът е: Коя партия е основана там? Правилният отговор е - БСДП! Това е документирано. Ако Димитър Благоев е искал да създаде БСДПт.с., БКП или БСП щеше да я нарече така. Това че комунистите след преврат са я преименували или че социалистите са я припознали за своя е друга тема. Комунистите са добри в заграбването на нещо готово и чуждо, въпрос на традиция. Но винаги забравят за фашизоидните зверства и безродното чуждопоклоничество. Честит празник "другари"!

    08:50 01.08.2026

  • 29 Точно

    1 0 Отговор
    Останаха десетки, благодарение на адекватната политика на шефонете им от 90-та до сега.

    08:51 01.08.2026

  • 30 Зеления

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Грунчу":

    "на 50 съм, чудя се да се запиша ли за млад член???"

    Много си млад, не покриваш критериите за възраст на млад член на БСП, като пораснеш опитай отново.

    08:51 01.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

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