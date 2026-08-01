Хиляди социалисти се събират на Бузлуджа за събора на БСП

Днес историческата поляна под връх Бузлуджа отново се превръща в пресечна точка за членове и симпатизанти на левицата от цялата страна.

Традиционният Национален събор на Българската социалистическа партия (БСП) тази година има ключово значение, тъй като отбелязва 135 години от провеждането на Бузлуджанския учредителен конгрес (1891 г.) и раждането на организираното социалистическо движение в България.

Програма на политическия митинг и честванията

Официалната част на събитието стартира в 10:30 часа с полагане на венци и цветя пред паметника на Хаджи Димитър, барелефа на основоположниците на партията и монумента на партизаните от Габровско-Севлиевския отряд.

Кулминацията на деня ще започне точно в 11:15 часа с голям политически митинг. Пред събралото се множество речи ще произнесат лидерът на партията Крум Зарков, както и други знакови лица на столетницата. На сцената ще бъдат официално приветствани и най-новите млади членове на БСП, които ще получат своите партийни карти. За празничната атмосфера и доброто настроение на присъстващите ще се погрижи народната изпълнителка Димана Мирчева – DIA.

Летен университет и нови политически каузи

Веднага след политическите речи, от 13:00 часа, съборът ще продължи с провеждането на иновативен Летен университет. В три обособени шатри вдясно от сцената ще се проведат тематични дискусионни ателиета, насочени към актуалните предизвикателства пред съвременния свят:

„Лявото и синдикалните движения“

„Леви колективи“

„Политика и изкуственият интелект“

В навечерието на събора, лидерът на левицата Крум Зарков подчерта в официално изявление, че това не е просто събор, а събрание със статут за вземане на стратегически решения за бъдещето. „Това е сбор на верните, на тези, които не са се отказали от това България да има силна лява партия, която да се бори с несправедливостите“, заяви той пред българските медии.

Паралелно с дискусиите на Историческата поляна ще се събират и подписи в подкрепа на националната гражданска инициатива под надслов „Не залагайте на хазарт старините ни!“.