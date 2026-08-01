Холивуд под знака на MAGA: Най-големите американски звезди, верни на Тръмп

Политическото разделение в американския шоубизнес достига безпрецедентни нива, а консервативното крило в Меката на киното вече не се страхува да говори на глас. Докато по-голямата част от либералния елит в САЩ традиционно застава зад Демократическата партия, Доналд Тръмп успя да си осигури лоялността на емблематични фигури от поп културата, Холивуд и музикалната индустрия, които активно подкрепят неговата администрация.

Настоящият преглед на американската политическа сцена показва кои са най-влиятелните поддръжници на движението MAGA („Да направим Америка велика отново“) в развлекателната индустрия към средата на 2026 година.

„Специалните посланици“ на Тръмп в Холивуд

През втория си мандат в Белия дом Тръмп заложи на силни и разпознаваеми имена от златната ера на киното, за да легитимира влиянието си в традиционно либералния Лос Анджелис. Според Deadline и BuzzFeed, в неофициални „Специални посланици на Белия дом в Холивуд“ са се превърнали три големи филмови икони:

Мел Гибсън: Носителят на „Оскар“ никога не е криел своите консервативни и дълбоко религиозни възгледи. Той открито подкрепи Тръмп с изказването, че присъствието му на политическата сцена е „сякаш бащата най-накрая се е прибрал у дома“.

Носителят на „Оскар“ никога не е криел своите консервативни и дълбоко религиозни възгледи. Той открито подкрепи Тръмп с изказването, че присъствието му на политическата сцена е „сякаш бащата най-накрая се е прибрал у дома“. Джон Войт: Бащата на Анджелина Джоли остава сред най-яростните и вокални защитници на президента. Войт многократно е заявявал пред медиите, че Тръмп е „най-великият американски президент след Ейбрахам Линкълн“.

Бащата на Анджелина Джоли остава сред най-яростните и вокални защитници на президента. Войт многократно е заявявал пред медиите, че Тръмп е „най-великият американски президент след Ейбрахам Линкълн“. Силвестър Сталоун: Екшън легендата поддържа близки отношения с Тръмп, като наскоро дори бе отличен на престижни държавни награди в Белия дом, затвърждавайки позициите си в лагера на републиканците.

Към тях се присъединява и актьорът Джим Кавиизъл („Страстите Христови“), който в интервюта за Fox News описва Тръмп като „Новия Моисей“, избран да поведе американския народ. Други дългогодишни поддръжници сред филмовите ветерани са Джеймс Уудс и Ронди Куейд.

Музикалната индустрия: Кънтри рок и хип-хоп

Влиянието на Тръмп в музикалния свят е разделено основно между две течения – традиционната за републиканците кънтри музика и изненадващо силното лоби в рап културата.

Проучване на BuzzFeed относно артистите, участващи в официални MAGA събития, акцентира върху няколко ключови имена:

Kid Rock: Рок-кънтри бунтарят е може би най-близкият личен приятел на Тръмп в шоубизнеса. Той е редовен партньор на президента по голф и неизменно присъства на неговите митинги.

Лий Гринууд: Неговият патриотичен химн „God Bless the U.S.A.“ продължава да бъде официалната мелодия, с която Тръмп излиза на всяка своя трибуна.

Джейсън Алдийн: Една от най-големите звезди на модерната кънтри музика, който заедно със съпругата си е чест гост в имението Мар-а-Лаго.

В хип-хоп жанра подкрепата е не по-малко интересна. Носителите на „Грами“ Лил Уейн и Кодак Блек остават лоялни на Тръмп, след като получиха официални президентски помилвания. Сериозна изненада в лагера донесе и поп-иконата Ники Минаж, чиято промяна в реториката през последните месеци и по-положителни коментари към политиките на администрацията предизвикаха бурни дискусии в социалните мрежи, според Yahoo Entertainment

Големите имена в изкуството, спорта и дигиталната култура

Тръмп се радва на сериозен тил и сред по-широкия кръг на американското изкуство и шоубизнес:

Дейвид Мамет: Пулицъров лауреат, драматург и кинорежисьор, който представлява интелектуалното крило на поддръжниците на Тръмп, аргументирайки се с нуждата от икономическа и културна стабилност в САЩ.

Пулицъров лауреат, драматург и кинорежисьор, който представлява интелектуалното крило на поддръжниците на Тръмп, аргументирайки се с нуждата от икономическа и културна стабилност в САЩ. Джо Роугън: Водещият на най-популярния подкаст в света даде ключовата си благословия за Тръмп, което помогна за мобилизирането на милиони млади гласоподаватели.

Водещият на най-популярния подкаст в света даде ключовата си благословия за Тръмп, което помогна за мобилизирането на милиони млади гласоподаватели. Илон Мъск и Дейна Уайт: Макар и извън класическото изкуство, шефът на X, Tesla и SpaceX, и президентът на UFC са основните двигатели на поп-културния феномен около Тръмп, превръщайки спортните арени и дигиталното пространство в трибуна за консервативни послания.

Въпреки че Холивуд като институция остава доминиран от либерални идеи, втората администрация на Доналд Тръмп доказва, че консервативните звезди в САЩ вече не са маргинализирано малцинство, а организирана сила с огромно обществено влияние.