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Холивуд под знака на MAGA: Най-големите американски звезди, верни на Тръмп

Холивуд под знака на MAGA: Най-големите американски звезди, верни на Тръмп

1 Август, 2026 14:10 1 320 5

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Пълна дисекция на консервативното крило в американския шоубизнес и големите имена от изкуството, които открито подкрепят втория президентски мандат на Доналд Тръмп

Холивуд под знака на MAGA: Най-големите американски звезди, верни на Тръмп - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Политическото разделение в американския шоубизнес достига безпрецедентни нива, а консервативното крило в Меката на киното вече не се страхува да говори на глас. Докато по-голямата част от либералния елит в САЩ традиционно застава зад Демократическата партия, Доналд Тръмп успя да си осигури лоялността на емблематични фигури от поп културата, Холивуд и музикалната индустрия, които активно подкрепят неговата администрация.

Настоящият преглед на американската политическа сцена показва кои са най-влиятелните поддръжници на движението MAGA („Да направим Америка велика отново“) в развлекателната индустрия към средата на 2026 година.

„Специалните посланици“ на Тръмп в Холивуд

През втория си мандат в Белия дом Тръмп заложи на силни и разпознаваеми имена от златната ера на киното, за да легитимира влиянието си в традиционно либералния Лос Анджелис. Според Deadline и BuzzFeed, в неофициални „Специални посланици на Белия дом в Холивуд“ са се превърнали три големи филмови икони:

  • Мел Гибсън: Носителят на „Оскар“ никога не е криел своите консервативни и дълбоко религиозни възгледи. Той открито подкрепи Тръмп с изказването, че присъствието му на политическата сцена е „сякаш бащата най-накрая се е прибрал у дома“.
  • Джон Войт: Бащата на Анджелина Джоли остава сред най-яростните и вокални защитници на президента. Войт многократно е заявявал пред медиите, че Тръмп е „най-великият американски президент след Ейбрахам Линкълн“.
  • Силвестър Сталоун: Екшън легендата поддържа близки отношения с Тръмп, като наскоро дори бе отличен на престижни държавни награди в Белия дом, затвърждавайки позициите си в лагера на републиканците.

Към тях се присъединява и актьорът Джим Кавиизъл („Страстите Христови“), който в интервюта за Fox News описва Тръмп като „Новия Моисей“, избран да поведе американския народ. Други дългогодишни поддръжници сред филмовите ветерани са Джеймс Уудс и Ронди Куейд.

Музикалната индустрия: Кънтри рок и хип-хоп

Влиянието на Тръмп в музикалния свят е разделено основно между две течения – традиционната за републиканците кънтри музика и изненадващо силното лоби в рап културата.

Проучване на BuzzFeed относно артистите, участващи в официални MAGA събития, акцентира върху няколко ключови имена:

Kid Rock: Рок-кънтри бунтарят е може би най-близкият личен приятел на Тръмп в шоубизнеса. Той е редовен партньор на президента по голф и неизменно присъства на неговите митинги.

Лий Гринууд: Неговият патриотичен химн „God Bless the U.S.A.“ продължава да бъде официалната мелодия, с която Тръмп излиза на всяка своя трибуна.

Джейсън Алдийн: Една от най-големите звезди на модерната кънтри музика, който заедно със съпругата си е чест гост в имението Мар-а-Лаго.

В хип-хоп жанра подкрепата е не по-малко интересна. Носителите на „Грами“ Лил Уейн и Кодак Блек остават лоялни на Тръмп, след като получиха официални президентски помилвания. Сериозна изненада в лагера донесе и поп-иконата Ники Минаж, чиято промяна в реториката през последните месеци и по-положителни коментари към политиките на администрацията предизвикаха бурни дискусии в социалните мрежи, според Yahoo Entertainment

Големите имена в изкуството, спорта и дигиталната култура

Тръмп се радва на сериозен тил и сред по-широкия кръг на американското изкуство и шоубизнес:

  • Дейвид Мамет: Пулицъров лауреат, драматург и кинорежисьор, който представлява интелектуалното крило на поддръжниците на Тръмп, аргументирайки се с нуждата от икономическа и културна стабилност в САЩ.
  • Джо Роугън: Водещият на най-популярния подкаст в света даде ключовата си благословия за Тръмп, което помогна за мобилизирането на милиони млади гласоподаватели.
  • Илон Мъск и Дейна Уайт: Макар и извън класическото изкуство, шефът на X, Tesla и SpaceX, и президентът на UFC са основните двигатели на поп-културния феномен около Тръмп, превръщайки спортните арени и дигиталното пространство в трибуна за консервативни послания.

Въпреки че Холивуд като институция остава доминиран от либерални идеи, втората администрация на Доналд Тръмп доказва, че консервативните звезди в САЩ вече не са маргинализирано малцинство, а организирана сила с огромно обществено влияние.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 1 Отговор
    Какво нищожество е Холивуд!!!
    "..рвите и артистите няма да закачате! Те служат на всяка власт!"
    Адмирал Колчак

    14:13 01.08.2026

  • 2 Кофти

    6 1 Отговор
    И какво е общото между тях - всичките са изкукали старци...

    14:15 01.08.2026

  • 3 сащисан кравар

    3 1 Отговор
    Ден до пладне😅

    14:17 01.08.2026

  • 4 САМО ТОВА ЛИ СА

    4 0 Отговор
    ЕЛИТА звездите НА АМЕРИКА. МНОГО ДРУГИ ЗАБРАВИХТЕ А МОЖЕ БИ НАРОЧНО.

    14:21 01.08.2026

  • 5 ТВ Зрител

    0 0 Отговор
    И не разбрах какво лошо има в това да чуем и видим различна гледна точка? Нали трябваше да има плурализъм и изказвания, медийни изяви, които да покриват всички от едно общество?

    16:01 01.08.2026