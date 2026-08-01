Уили Нелсън взриви мрежата с ВИДЕО за новото си питие

Кънтри иконата Уили Нелсън, който е на 93 години, отново доказа, че знае как да привлече вниманието на милионите си фенове по света. В официалните си социални канали той сподели забавно видео, в което показва специално брандирана чаша и питие, носещо неговото име. Продуктът е част от неговата бързо развиваща се линия от социални тоници с THC (тетрахидроканабинол), наречена "Willie’s Remedy+".
Във видеото легендарният музикант демонстрира напитката като модерна алтернатива на алкохола, която осигурява "социално опиянение" без негативните последици на следващата сутрин.
Проектът е реализиран в партньорство между бранда "JuneShine" и рекламната агенция "Raindrop", които наскоро стартираха и първата по рода си телевизионна кампания под надслов "Живей като легенда" ("Live Like a Legend").
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1 цеко
13:54 01.08.2026