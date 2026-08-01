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Уили Нелсън взриви мрежата с ВИДЕО за новото си питие

Уили Нелсън взриви мрежата с ВИДЕО за новото си питие

1 Август, 2026 13:50 611 1

  • уили нелсън-
  • питие-
  • махмурлук-
  • канабис

Кънтри легендата показа брандирана чаша и тоник с канабис "Willie’s Remedy+", обещавайки забавление без махмурлук

Уили Нелсън взриви мрежата с ВИДЕО за новото си питие - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кънтри иконата Уили Нелсън, който е на 93 години, отново доказа, че знае как да привлече вниманието на милионите си фенове по света. В официалните си социални канали той сподели забавно видео, в което показва специално брандирана чаша и питие, носещо неговото име. Продуктът е част от неговата бързо развиваща се линия от социални тоници с THC (тетрахидроканабинол), наречена "Willie’s Remedy+".

Във видеото легендарният музикант демонстрира напитката като модерна алтернатива на алкохола, която осигурява "социално опиянение" без негативните последици на следващата сутрин.

Проектът е реализиран в партньорство между бранда "JuneShine" и рекламната агенция "Raindrop", които наскоро стартираха и първата по рода си телевизионна кампания под надслов "Живей като легенда" ("Live Like a Legend").


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  • 1 цеко

    3 0 Отговор
    не вервам на ора дека не пиат рикиа,кой пие рикиа е безмъртен

    13:54 01.08.2026