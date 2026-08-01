Мария Шарапова показа редки СНИМКИ с годеника си

Мария Шарапова показа моменти от личния си живот, като публикува снимки от семейна ваканция в Гърция. На част от кадрите бившата номер едно в световния тенис позира заедно с годеника си Александър Гилкс и техния син Теодор.

Фотографиите представят двойката в спокойна обстановка, далеч от официалните събития и светските прояви, на които обикновено се появява. Шарапова рядко публикува общи снимки с британския предприемач, поради което кадрите бързо привлякоха вниманието на нейните почитатели.

По време на почивката семейството се е наслаждавало на морски разходки, живописни гледки и традиционната атмосфера на гръцкото крайбрежие. В публикациите си бившата тенисистка показва както моменти с Александър Гилкс, така и снимки със сина им, без да разкрива много подробности за конкретното място.

Мария Шарапова и Александър Гилкс са заедно от 2018 г. Двамата обявиха годежа си през декември 2020 г., а през юли 2022 г. посрещнаха първото си дете – сина си Теодор. Въпреки дългия годеж двойката не е съобщавала публично кога възнамерява да организира сватбата си.

Александър Гилкс е британски предприемач и специалист в областта на изкуството. Той е сред основателите на онлайн аукционната платформа Paddle8, а по-късно участва в създаването на инвестиционното студио Squared Circles. В медийни публикации често е определян като милионер, но няма надеждни публични данни, които категорично да потвърждават, че състоянието му достига милиард.

Шарапова прекрати професионалната си кариера през 2020 г. След оттеглянето си петкратната шампионка от Големия шлем насочи вниманието си към семейния живот, бизнеса и инвестиции в компании от сферата на модата, здравословния начин на живот и технологиите.

Въпреки че споделя отделни моменти от ежедневието си, бившата тенис звезда до голяма степен пази отношенията си с Александър Гилкс и живота на сина им далеч от публичността. Именно затова семейните кадри от Гърция се превърнаха в една от редките възможности почитателите ѝ да видят двойката заедно извън червения килим.