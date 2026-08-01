Епидемия от раздели в шоубизнеса в България

Лятото се очертава като истинско бойно поле за любовта в родния шоубизнес, след като само в рамките на един месец няколко от най-обсъжданите български двойки сложиха край на отношенията си. Вълната от раздели сякаш бе отпушена от неочакваната изповед на Герасим Георгиев-Геро. Актьорът за първи път призна в подкаста на Благой Георгиев, че е официално разведен с дългогодишната си съпруга Цвети Гагарова. Това се е случило в началото на годината, но за развода се разбра едва сега, пише hotarena.net.

След 18 години съвместен живот двамата са решили да поемат по различни пътища без излишни скандали.

Геро бе категоричен, че е вече "свободен човек" и че когато нещо не върви, е по-добре всеки да продължи напред, като с бившата му половинка поддържат отлични отношения в името на 17-годишната им дъщеря Йохана.

Признанието за раздялата между актьора и спортната журналистка от "Нова нюз" предизвика вълна от коментари сред феновете. Те споделят, че най-вероятната причина е отслабването на Геро. Което е довело до явни промени в характера му, а и в живота на семейството, тъй като е заваляла вълна от предложения за работа, на които той не успявал да откаже.

Раздялата на Геро и Цвети се е случила в началото на годината, но за нея се разбра едва сега. Като обърнем поглед от тогава до сега, ставя ясно, че тя е последвана от цяла серия от разлъки сред познатите лица от екрана.

Двукратният победител от "Биг брадър" Джино Бианкалана и половинката му - лекарката Кристиана Канева, също приключиха отношенията си тихомълком. Потвърждението дойде от социалните мрежи, където двамата изтриха всичките си общи снимки и спряха да се следват.

Глория и Дани също не са заедно

Краят на любовта си посрещнаха и Дани Петканов и моделът Глория Петкова, чиито искри пламнаха по време на участието им във формата "Трейтърс: Игра на предатели". Въпреки че Лудия репортер наскоро споделяше в интервюта, че двамата са обсъждали дори възможността за брак, предпазливата позиция на Глория се оказа основателна. Според близки до двойката раздялата вече е факт, като тя се е отразила значително по-тежко на Петканов в София, докато красавицата се наслаждава на слънчеви дни край морето.

Обратите сред друга двойка - при Мартин Николов-Елвиса и неговата девойка Йоана също претърпяха движение. Двамата официално потвърдиха, че отново са поставили край на връзката си. Те се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки, след като Йоана влезе в четвъртия сезон на "Ергенът" именно заради него, но отпадна още на първата церемония.

В края на 2025 г. те обявиха, че си дават втори шанс, но броени месеци по-късно Елвиса сподели в социалните мрежи обща снимка с текст, че окончателно се разделят, този път с обещанието да запазят приятелски отношения. Дали раздялата е факт, не е много ясно и феновете не спират да пишат предположения така ли е или не.

Не по-малко изненадващ е и крахът в любовния живот на носителката на титлата Мис България 2023 Елизабет Кравец. Нейната връзка с популярния инфлуенсър и влогър Атанас Пелтеков беше в центъра на медийното внимание месеци наред. Отношенията им дори станаха повод за скандала с отнемането на короната ѝ заради самостоятелни рекламни ангажименти съвместно с него. Въпреки че двамата изглеждаха неразделни и дори се появиха слухове за годеж, романсът им също приключи преди дни.

Една популярна фолкдвойка от близкото минало - Мая и Магапаса, също вече не е заедно. Мая Стоева и Добрин Петров, които станаха известни с редица хитове като "Пак си жива", "Ще остана" и "В крачка", се разделиха, след като тя се върна в България от САЩ, където двамата живееха, и сподели, че вече е разведена.

Друга популярна светска личност, която се раздели преди дни, е тази на Ивайла Бакалова (Мис България 2001) и известния бизнесмен Веселин Денков, по-известен като Весо Брадата. Двамата също са сложили край на отношенията си. Те преминаха заедно през изключително бурни години, изпълнени с правни битки, задържания и медийни скандали. Дори родиха прекрасно момиченце, което е второ за миската. Въпреки че през годините изглеждаха неразделни и се подкрепяха взаимно в най-трудните моменти, раздялата им дойде тихомълком - без медийни шумни изявления, но категорично бе потвърдена от социалните мрежи, където бившата миска изтри общите им снимки.

Разводите в родния шоубизнес може и да изненадаха феновете, но доказаха, че понякога най-смелата проява на любов е тази, с която избираш собственото си спокойствие.