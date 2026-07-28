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Световната слава и трагичната съдба на Аспарух Лешников – Ари: Рицарят на горното Фа, който покори Европа

Световната слава и трагичната съдба на Аспарух Лешников – Ари: Рицарят на горното Фа, който покори Европа

28 Юли, 2026 16:45 1 127 8

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  • годишнина от рождението-
  • съдба

От върховете на Берлин до мизерията в София – малко известни факти за първия български поп идол, роден на днешния 28 юли

Световната слава и трагичната съдба на Аспарух Лешников – Ари: Рицарят на горното Фа, който покори Европа - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния 28 юли се навършват 129 години от рождението на легендарния български тенор Аспарух Лешников – Ари, останал в историята като една от най-ярките и влиятелни фигури на европейската музикална сцена между двете световни войни. Роден през 1897 г. в град Хасково, той извървява зашеметяващ път от момче в църковния хор до водещ първи тенор на световноизвестния берлински секстет "Комедиан Хармонистс" (Comedian Harmonists). Музикалната му кариера, сравнявана по популярност с тази на "Бийтълс", крие множество малко известни факти и драматични обрати.

Приятелството със Смирненски и неосъществената военна кариера

Въпреки изключителния си музикален талант, в младежките си години Лешников се стреми към стабилна офицерска кариера. През 1916 г. той постъпва във Военното училище в София. Именно там съдбата го среща с големия български поет Христо Смирненски. От тяхното силно приятелство и съвместна работа се ражда емблематичната песен "Горчиво кафе". Професионалният му път към голямата сцена обаче се пречупва благодарение на Маестро Георги Атанасов, който забелязва феноменалния му глас и го насочва към обучение по оперно пеене.

"Рицарят на горното Фа" и ерата на Comedian Harmonists

След като заминава за Берлин през 1922 г., българинът бързо се налага на немската музикална сцена. Той става водеща фигура в секстета "Комедиан Хармонистс", където получава и артистичния си псевдоним Ари. Според архивите на Регионален исторически музей - Хасково, групата придобива статут на истински поп идоли, а европейската критика го удостоява с титлата "Рицарят на горното Фа" заради неговия ненадминат и чист теноров диапазон. Славата им се мери с тази на икони като Марлене Дитрих и Грета Гарбо, а плочите им се разпродават в милионни тиражи по целия свят.

Разривът в Германия и репресиите на "Народната власт"

Възходът на нацизма в Германия в средата на 30-те години на миналия век брутално прекъсва успеха на състава, тъй като трима от членовете му са от еврейски произход. Аспарух Лешников се завръща в България, но истинският удар върху живота му нанася комунистическият режим след 9 септември 1944 г. Нарочен несправедливо за "любимец на Хитлер" заради кариерата си в Германия, той получава забрана да напуска страната и е напълно изолиран от световната сцена. Както разкрива историкът д-р Веселина Узунова в предаването "Операция История" по Bulgaria ON AIR, репресивната машина буквално смила успешната поп икона.

Живот зад завесата на ОФ клуб и цирковата сцена

Малцина знаят в каква жестока бедност преминават последните десетилетия от живота на великия певец. За да изхранва семейството си, Ари е принуден да работи за кратко като певец в трупата на цирк "Европа", а по-късно дори като метач в Борисовата градина. Според разтърсващите биографски данни, споделени от Българското национално радио, Лешников и втората му съпруга Саша са живеели в мизерия – под наем в софийски ОФ клуб (бивша бакалия), като са се криели зад малко перде, когато в помещението са се провеждали партийни събрания.

Късното признание и вечното наследство

Макар и обречен на забрава в собствената си родина, през 1965 г. Източна Германия (ГДР) му присъжда златна значка и го обявява за почетен член на "Фридрихщатпалас" в Берлин. В България признанието идва едва през 1977 г., година преди смъртта му, когато е награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий“. Ари напуска този свят на 31 юли 1978 г. в София. Днес паметта за него е жива благодарение на националния фестивал "С песните на Ари" в Хасково, както и на новата му биография "Целувам ви, Аспарух Лешников", написана въз основа на семейните архиви на неговата внучка Джесика Лешников.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червени бokлyци !

    19 7 Отговор
    България е държава, в която болезнено личи, че интелигенцията е била избита преди 80 години.

    Коментиран от #4

    17:02 28.07.2026

  • 2 Педал

    0 10 Отговор
    И тогава сапедалчетата са си скубали веждите, като бащата на оная

    17:15 28.07.2026

  • 3 Емрах и Стораро

    3 3 Отговор
    Този да не е по гоум от мен

    17:17 28.07.2026

  • 4 Да знаеш

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Червени бokлyци !":

    Твоите родители са ги оставили живи, защото и тогава, и сега,
    фамилията ти не е от интелигенцията!

    17:24 28.07.2026

  • 5 Роза

    8 0 Отговор
    Талантлив певец,просто е нямал късмет и се е родил в лоши времена!Тогава най-лесно беше да нарочиш някого за "народен враг" и с него беше свършено!

    17:25 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Присмехулник":

    видно от.фиг.1☝
    На ...стоматолозите😬

    17:43 28.07.2026

  • 8 престъпност комунистическа

    3 2 Отговор
    Не стотииц, а стотици хиляди човешки съдби са пречупеин, унижени, съсипани и унищожени от неграмотните, ,свирепи, мръсни и отвратителни комунистически убийци! Да, 1944 г. и най-черната в цялата ни история! И каква чудовищна мерзост, наглост и цинизъм - една комунистка, родена и откърмена от престъпната и кървава бКП, се гласи да ни става "президен"! Не ви ли побиват тръпки ,българи?!

    17:46 28.07.2026