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Робин Уилямс щеше да стане на 75 години днес

Робин Уилямс щеше да стане на 75 години днес

21 Юли, 2026 14:14 896 10

  • робин уилямс-
  • годишнина от рождението

Непознатите тайни, конфликтът с Дисни и емоционалните послания зад маската на най-веселия човек в Холивуд

Робин Уилямс щеше да стане на 75 години днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 21 юли 2026 г., светът отбелязва почетния 75-годишен юбилей от рождението на легендарния актьор и комик Робин Уилямс. Въпреки че ни напусна преждевременно през 2014 г., неговият незабравим гений и огромно сърце продължават да вдъхновяват милиони фенове по целия свят.

Зад блясъка на холивудската слава, шеметните импровизации и милиардните боксофис приходи обаче останаха факти, които малцина знаят.

Непознатите тайни от живота на великия артист

  • Уличен мим в Ню Йорк: Преди да пробие на голямата сцена и да спечели „Оскар“, младият Уилямс изкарва прехраната си като мим пред Музея на изкуството „Метрополитън“ в Ню Йорк.
  • Приятелство с горилата Коко: През 2001 г. актьорът посещава известната горила Коко, която комуникира с жестове. Тя го разпознава от филмите му и го кара да я гъделичка, което остава един от най-емоционалните му моменти.
  • Гейминг страст: Робин е бил запален фен на видеоигрите. Любовта му към виртуалните светове е толкова голяма, че кръщава дъщеря си Зелда – в чест на принцесата от култовата поредица The Legend of Zelda.
  • Скритият благодетел: По време на снимки Уилямс има изискване в договорите си – продуцентите задължително да наемат бездомни хора за помощна работа на снимачната площадка. Освен това той тайно плаща медицинските сметки на своя приятел Кристофър Рийв след тежкия му инцидент.

Войната с „Дисни“ и боксофис триумфите

През 1992 г. Робин Уилямс вдъхва живот на Джина в анимационната класика „Аладин“. Изпълнението му е чиста импровизация, като той записва над 30 часа аудио. Актьорът се съгласява на минимален хонорар от $75,000 от обич към децата си, но поставя твърдо условие: неговият глас и образът на Джина да не се използват за масивна търговска реклама и играчки.

„Дисни“ нарушават обещанието си и заливат пазара с мърчандайз. Вбесеният Уилямс отказва да озвучава продължението на филма. Конфликтът е толкова сериозен, че студиото по-късно му изпраща оригинална картина на Пикасо като официално извинение.

Въпреки търканията със студиата, филмографията му остава златна мина:

  • „Мисис Даутфайър“ (1993): Филмът печели главозамайващите 441 милиона долара в световен мащаб и остава най-печелившия му филм като главен герой.
  • „Добрият Уил Хънтинг“ (1997): Тази лента не само носи над 225 милиона долара приходи, но и осигурява на Уилямс неговия единствен „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля.
  • „Нощ в музея“ (трилогия): Като президента Теди Рузвелт, Робин участва в една изключително доходоносна семейна поредица, събрала над 1.3 милиарда долара глобално.

Уроците за живота и спомените на децата му

Робин Уилямс остави дълбока следа не само с комедията, но и с драматичните си роли, в които вложи личната си философия за света. Емблематичен остава неговият цитат от филма „Обществото на мъртвите поети“: „Carpe diem. Уловете мига, момчета. Направете живота си необикновен.“ Друго негово послание, което резонира силно днес, е: „Преди си мислех, че най-лошото нещо в живота е да свършиш сам. Не е. Най-лошото нещо е да свършиш с хора, които те карат да се чувстваш сам.“

По повод 75-годишния му юбилей, неговата дъщеря Зелда Уилямс споделя в емоционално изявление: „Татко не просто ни разсмиваше, той ни учеше да забелязваме хората в сенките. Неговото наследство не е в наградите, а в добротата, която остави след себе си.“ Синът му Коди допълва, че най-ценният подарък от баща му е бил урокът винаги да бъдеш искрен със себе си.

Скрити шедьоври, които трябва да гледате

Ако искате да се докоснете до по-малко известната, но гениална страна на актьора, задължително гледайте тези три заглавия:

„Кралят на рибарите“ (1991): Дълбока и трогателна история за изкуплението и лудостта, която му носи номинация за „Оскар“.

„Експресно фото“ (2002): Смразяващо изпълнение, в което Уилямс излиза изцяло от комедийния си образ, за да изиграе самотен и вманиачен по чуждо семейство фотолаборант.

„Най-добрият баща на света“ (2009): Черна комедия с изключително силен психологически нюанс, показваща мащаба на неговия актьорски диапазон.

Мистериозната болест зад усмивката

Аутопсията след трагичната му смърт разкрива, че той не е страдал просто от депресия, а от недиагностицирана деменция с телца на Леви – тежко неврологично заболяване, обясняващо внезапната промяна в неговото поведение в края на дните му.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    3 5 Отговор
    На колко ли щеше да е Тутанкамон ако не беше умрял

    Коментиран от #3

    14:16 21.07.2026

  • 2 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 3 Отговор
    Да,ама той сега се забавлява с Линдзи Греъм.
    💋🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    14:23 21.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Щеше да е на годините на Лили Иванова.
    💋🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍

    14:24 21.07.2026

  • 4 Aлфа Bълкът

    3 1 Отговор
    Нямаше защото щеше да си умре от болестта си много по-мъчително, болезнено и превръщайки се в олигофрен.

    14:25 21.07.2026

  • 5 Хубаво

    2 2 Отговор
    Е докак си млад и можеш да ч0каш, после депресия

    14:26 21.07.2026

  • 6 Един

    0 5 Отговор
    ... не ми допада, лигавенето му ми идва в много повече!

    14:27 21.07.2026

  • 7 тиняя бате тиняяя

    1 1 Отговор
    а дали си проста мисирика - мммм - ааа на колко ли щеше да е хитлер

    14:50 21.07.2026

  • 8 Признавам:

    3 0 Отговор
    човек, роден за артист.

    15:06 21.07.2026

  • 9 НАСКО

    2 0 Отговор
    Прекрасен актьор! Златно наследство остави!

    15:16 21.07.2026

  • 10 Голям

    0 0 Отговор
    Знаеше, че е неизличомо болен. За това се самоуби да не тежи на близките си.

    16:14 21.07.2026