Звездата от „Пръстенът“ Дейви Чейс е починала от СПИН

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Козирог

Водолей

Риби

Риби (20.02 - 20.03) Приятелствата, общите проекти и бъдещите мечти ще бъдат във фокуса на вниманието Ви. Пълнолунието може да донесе яснота относно мястото Ви в определена група или общност. Денят е подходящ за равносметка на постигнатото и за планиране на следващите стъпки. Следобедът изисква повече търпение към чужди ограничения или забавяния. Вечерта носи усещане за надежда, подкрепа и увереност в бъдещето.

Водолей (21.01 - 19.02) Някои процеси ще се развиват по-скоро зад кулисите и ще изискват повече наблюдение, отколкото действие. Пълнолунието Ви насърчава да обърнете внимание на вътрешния си свят и на нуждата от почивка. Денят е подходящ да приключите нещо старо и да освободите място за нови намерения. Следобедът може да донесе временна умора или необходимост да забавите темпото. Вечерта е добра за спокойствие и възстановяване на силите.

Козирог (23.12 - 20.01) Пълнолунието във Вашия знак поставя акцент върху личните цели, решенията и отношенията с околните. Ще усещате по-силно необходимостта да бъдете верни на себе си и на това, което считате за правилно. Денят е подходящ за важни разговори и равносметка на постигнатото през последните седмици. Следобедът може да постави на изпитание търпението Ви или да Ви изправи пред допълнителна отговорност. Вечерта носи усещане за завършеност и вътрешна яснота.

Стрелец (23.11 - 22.12) Вниманието Ви ще бъде насочено към въпроси, свързани със сигурността, ресурсите и личните ценности. Пълнолунието ще Ви помогне да оцените по-реалистично постигнатото до момента. Денят е подходящ за преценка на приоритетите и за освобождаване от ненужни притеснения. Следобедът може да донесе усещане, че определени ангажименти тежат повече от обичайното. Вечерта носи повече увереност и яснота.

Скорпион (24.10 - 22.11) Много неща ще се изяснят през този ден, особено в разговорите и обмена на информация. Пълнолунието поставя акцент върху общуването, срещите и важните решения. Ще имате възможност да завършите проект или да получите отговор, който сте очаквали. Следобедът може да изисква повече търпение към различни мнения и гледни точки. Вечерта е подходяща за размисъл и подреждане на бъдещите планове.

Везни (24.09 - 23.10) Домът, семейството и въпросите, свързани със сигурността, ще бъдат по-важни от обичайното. Пълнолунието може да изведе на преден план тема, която засяга баланса между личния и обществения живот. Денят е подходящ за важни решения и откровени разговори с близки хора. Следобедът може да донесе известно напрежение около организация или отговорности. Вечерта носи възможност за възстановяване на спокойствието и вътрешния баланс.

Дева (24.08 - 23.09) Събитията днес могат да Ви покажат резултатите от усилия, които сте полагали през последните седмици. Пълнолунието поставя акцент върху творческите занимания, личните радости и отношенията с хората, които обичате. Ще бъде по-лесно да разберете какво Ви носи истинско удовлетворение. Следобедът изисква повече търпение към чуждите настроения и ограничения. Вечерта е добра за спокойствие и занимания, които Ви носят удоволствие.

Лъв (24.07 - 23.08) Нов етап постепенно започва да се оформя пред Вас с навлизането на Юпитер във Вашия знак. Денят носи усещане за разширяване на хоризонтите и повече вяра в собствените възможности. Пълнолунието насочва вниманието към ежедневието, работата и грижата за личното благополучие. Следобедът може да Ви накара да забавите темпото и да прецените кое е наистина важно. Вечерта е подходяща за заслужена почивка и приятни планове за бъдещето.

Рак (22.06 - 23.07) Пълнолунието срещу Слънцето във Вашия знак ще направи отношенията особено важни през този ден. Някои разговори могат да внесат яснота по тема, която дълго е оставала неразрешена. Ще усещате по-силно нуждата от честност и баланс в общуването. Следобедът може да постави на изпитание търпението Ви, особено ако се наложи да се съобразявате с чужди изисквания. Вечерта носи възможност за по-добро разбиране и хармония.

Близнаци (22.05 - 21.06) Марс навлиза във Вашия знак и ще започне постепенно да Ви зарежда с повече енергия, инициативност и желание за действие. Пълнолунието поставя акцент върху важни лични или финансови теми, които достигат момент на развитие или завършване. Денят е подходящ да прецените внимателно следващите си стъпки. Следобедът може да донесе известно напрежение, ако поемете повече, отколкото е разумно. Вечерта е благоприятна за подреждане на идеи и цели.

Телец (21.04 - 21.05) Пред Вас се открива ден, в който ще бъде важно да съчетаете практичния подход с готовността да погледнете по-далеч напред. Пълнолунието ще Ви помогне да осъзнаете кои идеи си струва да развивате и кои е време да оставите зад гърба си. Разговор или новина може да внесе повече яснота по въпрос, който Ви е занимавал напоследък. Следобедът изисква повече внимание към детайлите и сроковете. Вечерта носи спокойствие и увереност в избраната посока.