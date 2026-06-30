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Звездата от „Пръстенът“ Дейви Чейс е починала от СПИН

Звездата от „Пръстенът“ Дейви Чейс е починала от СПИН

30 Юни, 2026 07:19, обновена 30 Юни, 2026 07:27 1 721 7

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35-годишната актриса е злоупотребявала с вещества

Звездата от „Пръстенът“ Дейви Чейс е починала от СПИН - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официалният доклад на Службата на медицинския експерт на окръг Лос Анджелис, публикуван от медии като Page Six и Variety, потвърждава, че основната причина за смъртта на 35-годишната Дейви Чейс е СПИН.

Ето пълната хронология и детайли около трагичния случай:

Официална причина за смъртта

  • СПИН като основна причина: Докладът посочва заболяването като първопричина за срива на организма ѝ. Смъртта е класифицирана като естествена.
  • Хронична злоупотреба с вещества: Като значимо придружаващо състояние е вписана хронична полисубстанциална употреба (прием на повече от един вид наркотици за кратко време).
  • Инфекции и сепсис: Преди излизането на аутопсията, нейният баща и приятелят ѝ съобщиха, че тя е починала в болница на 16 юни след развит бактериален менингит и тежки кръвни инфекции, довели до сепсис и органна недостатъчност, улеснени от крайно недохранване.

Трудните последни години

  • Бездомничество в Skid Row: Преди смъртта си бившата детска звезда е живяла при изключително тежки условия в микробус/палатка в печално известния с бездомниците район Skid Row в Лос Анджелис. Нейният бивш мениджър и доведената ѝ сестра са я издирвали с частен детектив месеци наред, за да ѝ помогнат.
  • Начало на зависимостта: Според майка ѝ, проблемите на Дейви с наркотиците започват още на 13-годишна възраст, но положението рязко се влошава след 2016 г., когато развива тежка зависимост към болкоуспокояващи (хероин и фентанил) след претърпяна мотоциклетна катастрофа. Тя напълно прекъсва контакта с повечето си роднини.
  • Финансовият парадокс: Нейният мениджър разкри, че докато е живеела в нищета, по сметките на Чейс е имало милиони долари от не потърсени авторски права (residuals) за нейните роли, които тя е била твърде зависима и изгубена в уличния живот, за да потърси.

Наследството на Дейви Чейс

Въпреки трагичния си край, Чейс остава икона за поп културата от началото на века с две коренно различни роли:

  • Лило в „Лило и Стич“ (2002): Тя даде гласа си на главното момиченце в обичаната анимация на Disney.
  • Самара в „Пръстенът“ (2002): Тя изигра зловещото момиче, изпълзяващо от телевизора, което ѝ донесе наградата на MTV за „Най-добър злодей“.
  • Други роли: Участва още в култовия филм „Дони Дарко“ и сериала на HBO „Голяма любов“. Тя се оттегли напълно от киното през 2016 г.


САЩ
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    Приятелят й е афроамериканец.

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  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.