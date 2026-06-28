Жегата уби 1000 души във Франция

По данни на Public Health France от 24 юни насам са регистрирани приблизително 1000 допълнителни смъртни случая спрямо обичайните нива за предходните месеци. Институцията уточнява, че числата все още не са окончателни и е възможно реалният мащаб на кризата да се окаже по-голям.

Най-тежко засегнати са районите, в които беше обявена червена тревога за опасно високи температури. Около 85% от починалите са хора на възраст над 65 години. Най-сериозен ръст е отчетен при смъртните случаи в домашни условия, особено в региона Ил дьо Франс, който включва Париж и предградията му.

Здравните власти подчертават, че данните са тревожно напомняне за необходимостта от активна грижа към възрастните, самотните и изолираните хора, особено в големите градове, където високите температури се усещат още по-тежко заради нагретите сгради, асфалт и ограничени зелени площи.

Жегата във Франция отслабна в неделя след дни на екстремни температури, при които термометрите в много райони надхвърлиха 40 градуса. Горещата вълна обаче продължава да засяга Европа, като се очаква особено тежко да бъде положението в Германия, Чехия, Унгария и Полша.

Според изчисления, базирани на метеорологични прогнози и демографски данни, около 191 милиона души в Европа ще бъдат изложени на температури от най-малко 35 градуса. Над 381 милиона души ще усетят температури над 30 градуса, като в тези оценки не е включена Турция.

Екстремните горещини вече доведоха до сериозно натоварване върху здравните системи, транспорта и енергийната инфраструктура в редица европейски държави. Властите предупреждават хората да избягват излизане навън в най-горещите часове, да приемат достатъчно течности и да следят състоянието на възрастни близки и съседи.

Учените от години предупреждават, че Европа се затопля по-бързо от средното за света, а горещите вълни стават по-чести, по-продължителни и по-смъртоносни. Настоящата криза отново поставя въпроса доколко европейските градове, жилища и здравни системи са подготвени за климат, който все по-често излиза извън досегашните норми.