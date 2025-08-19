Новини
Омъжиха Ивка Бейбе по потник и дънки на "Циганска сватба" (ВИДЕО)

19 Август, 2025

Сцената е част от ново видео на дуета Торино и Пашата, които пеят с Камелия и Гъмзата

Омъжиха Ивка Бейбе по потник и дънки на "Циганска сватба" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова

Строителен работник заведе скандалната репортерка Ивка Бейбе пред олтара. Брюнетката каза „да“ на любимия си, заобиколена от други мъже в работни униформи, а нейният тоалет не бе традиционна бяла рокля, а бял потник и дънки.

Това, разбира се, не е истинска "циганска" сватба, а комичния сюжет към клипа на нова песен на дуото Торино и Пашата, към които се присъединяват и Камелия и Гъмзата. Името на новото парче е именно „Циганска сватба“, а четворката, освен че пее и се забавлява, също така придружава "младоженците" пред олтара.

Режисьор на хумористичния клип е Крис Русев.

Припомняме, че през юни Ивка Бейбе разкри, че се е сгодила по време на посещение на Бали за по-възрастен мистериозен мъж - чужденец. Водещата сподели, че той е изключително грижовен и сериозен за разлика от гаджетата ѝ до момента. Двамата се срещнали съвсем случайно на плажа, а искрата пламва мигновено, но на този етап въпреки годежа, двойката не мисли за сватба, тъй като той развива бизнеса си в друга страна, а Ивка Бейбе не иска да се мести при него все още.


  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    14 0 Отговор
    Си гански романси.

    12:57 19.08.2025

  • 2 Марш в

    9 1 Отговор
    Белене!

    12:59 19.08.2025

  • 3 бушприт

    8 0 Отговор
    ...към които се присъединяват Камелия и Гъмзата.

    12:59 19.08.2025

  • 4 Табаков

    0 6 Отговор
    Ивка е много нежна и сладичка! Направо ще я изям!

    Коментиран от #6

    13:00 19.08.2025

  • 5 Замечтано

    5 0 Отговор
    Изражение и на двете. За някой плюссайз, дълъг и дебел?

    13:01 19.08.2025

  • 6 На такива

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Табаков":

    Лигльовци жените не пускат.

    13:02 19.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иво бейбе

    6 1 Отговор
    Иво Бейбе е тpaвepc

    13:11 19.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 баста на чалгата

    5 1 Отговор
    Събрали се някакви чалгаропитеци и сътворили поредната простафелщина.Хайде няма нужда да я натрапвате на аудиторията.Камелия е заприличала на гротескна дървена марионетка от пътуващ куклен театър.Няма да се промени тази жена дори след като осинови дете.Чалгата е диагноза.

    13:15 19.08.2025

  • 11 шири

    1 1 Отговор
    Ивка Бейбе по циципас и прашки тънки. С потници ходят мъжете.

    13:16 19.08.2025

  • 12 Химен или фисура

    2 1 Отговор
    Да изкара и чаршафа сабале

    13:16 19.08.2025

  • 13 Някои

    4 0 Отговор
    Са напълно разложени отвътре!

    13:24 19.08.2025

  • 14 Боже ,

    3 0 Отговор
    прибери си вересиите !

    13:28 19.08.2025

  • 15 ПиПи

    1 0 Отговор
    Хименът на Ивка едва ли е здрав? Беейбееее!

    13:33 19.08.2025

  • 16 Абсолютен

    2 0 Отговор
    Чалгарски гнус
    Простотия сигания и деградация

    13:40 19.08.2025

  • 17 Анти чалга

    1 0 Отговор
    Ужас отврат това не е музика .

    13:45 19.08.2025

  • 18 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Това какво е нов стил чаго рап.

    13:47 19.08.2025