Омъжиха Ивка Бейбе по потник и дънки на "Циганска сватба" (ВИДЕО)

Строителен работник заведе скандалната репортерка Ивка Бейбе пред олтара. Брюнетката каза „да“ на любимия си, заобиколена от други мъже в работни униформи, а нейният тоалет не бе традиционна бяла рокля, а бял потник и дънки.

Това, разбира се, не е истинска "циганска" сватба, а комичния сюжет към клипа на нова песен на дуото Торино и Пашата, към които се присъединяват и Камелия и Гъмзата. Името на новото парче е именно „Циганска сватба“, а четворката, освен че пее и се забавлява, също така придружава "младоженците" пред олтара.

Режисьор на хумористичния клип е Крис Русев.

Припомняме, че през юни Ивка Бейбе разкри, че се е сгодила по време на посещение на Бали за по-възрастен мистериозен мъж - чужденец. Водещата сподели, че той е изключително грижовен и сериозен за разлика от гаджетата ѝ до момента. Двамата се срещнали съвсем случайно на плажа, а искрата пламва мигновено, но на този етап въпреки годежа, двойката не мисли за сватба, тъй като той развива бизнеса си в друга страна, а Ивка Бейбе не иска да се мести при него все още.