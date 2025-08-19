Омъжиха Ивка Бейбе по потник и дънки на "Циганска сватба" (ВИДЕО)

Строителен работник заведе скандалната репортерка Ивка Бейбе пред олтара. Брюнетката каза „да“ на любимия си, заобиколена от други мъже в работни униформи, а нейният тоалет не бе традиционна бяла рокля, а бял потник и дънки.
Това, разбира се, не е истинска "циганска" сватба, а комичния сюжет към клипа на нова песен на дуото Торино и Пашата, към които се присъединяват и Камелия и Гъмзата. Името на новото парче е именно „Циганска сватба“, а четворката, освен че пее и се забавлява, също така придружава "младоженците" пред олтара.
Режисьор на хумористичния клип е Крис Русев.
Припомняме, че през юни Ивка Бейбе разкри, че се е сгодила по време на посещение на Бали за по-възрастен мистериозен мъж - чужденец. Водещата сподели, че той е изключително грижовен и сериозен за разлика от гаджетата ѝ до момента. Двамата се срещнали съвсем случайно на плажа, а искрата пламва мигновено, но на този етап въпреки годежа, двойката не мисли за сватба, тъй като той развива бизнеса си в друга страна, а Ивка Бейбе не иска да се мести при него все още.
12:57 19.08.2025
12:59 19.08.2025
12:59 19.08.2025
13:00 19.08.2025
13:01 19.08.2025
13:02 19.08.2025
13:11 19.08.2025
13:15 19.08.2025
13:16 19.08.2025
13:16 19.08.2025
13:24 19.08.2025
13:28 19.08.2025
13:33 19.08.2025
13:40 19.08.2025
13:45 19.08.2025
13:47 19.08.2025