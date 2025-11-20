Ивка Бейбе срещу хейтърите: Не съм лека жена, проститутка, тъпанарка... (ВИДЕО)

Инфлуенсърката Ивка Бейбе направи рядък коментар за хейта, който се трупа срещу нея и работата ѝ в социалните мрежи пред Дарик Радио.
"Нито съм лека жена, нито съм проститутка, нито съм тъпанарка, нито съм боклук, нито съм леке!", заяви водещата на подкаст, като представи и изводите си след това: "Понякога работиш, работиш, работиш… и хората ти пишат: "аре скрий се вече, постоянно ми излизаш във фийда". А това означава само едно — че бачкам много! Щом само аз излизам във фийда, значи бачкам много."
Ива Иванова призна, че животът на инфлуенсър не е "лъскав кадър", а тежък график, изтощение и постоянен натиск.
"Тия хора ако влязат един ден в моите обувки. Примерно ако ти кажа днес какво съм правила, и снощи в колко съм си легнала, и в колко съм станала — ще кажат "аз не мога повече", дава си сметка Ивка.
И макар да е силна по душа, тя признава, че не се отдава на хейта и не му позволява да я събори: "Аз съм много емоционална, много съм емпатична. Никога не съм си позволявала да кажа за някоя жена "лека е" или "грозно се е облякла", или "има 1500 операции". Хиляди други неща има в живота…".
Но най-тежко я ударят личните нападки: "Отворих вчера една снимка — мисля, че с кучето ми беше — и ми бяха написали: "даже и мастията ти не те трае"."
"Аз не се припознавам в това, което хората ми лепят като етикети…", признава още тя.
Ако цитираме великия Наполен - и другото си ;)
До коментар #21 от "Програмист":е по- точната дума.
Освен това, работещите хора се занимават с работата си, не ходят по студията да обясняват колко много работят!
До коментар #6 от "Истината":Ивка,ти ли си?
До коментар #40 от "Радо":Имат си самочувствие 🫒🤣
До коментар #12 от "Колю-маркуча":Четири нули, разбъркани
До коментар #45 от "Антон":Тази трябва на теб да ти плаща
Опровергай ги де
Изглежда, вече никой не се интересува от нея...
До коментар #59 от "Явор":Тези който и дават интервюта на тази само говори колко сродни души са с нея и колко пошли са и те.Веднага ми се разваля мнението и за тях.Също важи и за тези които ходят при мамин Йонислав-Тото.
