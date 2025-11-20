Новини
Любопитно »
Ивка Бейбе срещу хейтърите: Не съм лека жена, проститутка, тъпанарка... (ВИДЕО)

Ивка Бейбе срещу хейтърите: Не съм лека жена, проститутка, тъпанарка... (ВИДЕО)

20 Ноември, 2025 13:59 2 433 63

  • ивка бейбе-
  • репортерка-
  • водеща-
  • подкаст-
  • хейт-
  • хейтъри

Репортерката заяви, че е работохоличка и не разбира хейта срещу себе си

Ивка Бейбе срещу хейтърите: Не съм лека жена, проститутка, тъпанарка... (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Инфлуенсърката Ивка Бейбе направи рядък коментар за хейта, който се трупа срещу нея и работата ѝ в социалните мрежи пред Дарик Радио.

"Нито съм лека жена, нито съм проститутка, нито съм тъпанарка, нито съм боклук, нито съм леке!", заяви водещата на подкаст, като представи и изводите си след това: "Понякога работиш, работиш, работиш… и хората ти пишат: "аре скрий се вече, постоянно ми излизаш във фийда". А това означава само едно — че бачкам много! Щом само аз излизам във фийда, значи бачкам много."

Ива Иванова призна, че животът на инфлуенсър не е "лъскав кадър", а тежък график, изтощение и постоянен натиск.

"Тия хора ако влязат един ден в моите обувки. Примерно ако ти кажа днес какво съм правила, и снощи в колко съм си легнала, и в колко съм станала — ще кажат "аз не мога повече", дава си сметка Ивка.

И макар да е силна по душа, тя признава, че не се отдава на хейта и не му позволява да я събори: "Аз съм много емоционална, много съм емпатична. Никога не съм си позволявала да кажа за някоя жена "лека е" или "грозно се е облякла", или "има 1500 операции". Хиляди други неща има в живота…".

Но най-тежко я ударят личните нападки: "Отворих вчера една снимка — мисля, че с кучето ми беше — и ми бяха написали: "даже и мастията ти не те трае"."

"Аз не се припознавам в това, което хората ми лепят като етикети…", признава още тя.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    64 3 Отговор
    Само това че се обяснява показва че е много зле.

    14:00 20.11.2025

  • 2 Нацюга

    77 1 Отговор
    Никой не го интересува каква си

    14:00 20.11.2025

  • 3 амче кифла загоряла тогава

    42 3 Отговор
    Не съм лека жена, проститутка, тъпанарка

    14:00 20.11.2025

  • 4 Нехис

    65 3 Отговор
    Како, в крайна сметка какво работиш и каква ти е продукцията за обществото?

    14:00 20.11.2025

  • 5 И журналистка не си

    51 2 Отговор
    А чалгарски отпадък

    14:01 20.11.2025

  • 6 Истината

    7 14 Отговор
    И това ще мине, Бейбе!

    Коментиран от #41

    14:04 20.11.2025

  • 7 Ами

    35 3 Отговор
    Това момиче не го слуша главата...

    14:04 20.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Директора👨‍✈️

    44 1 Отговор
    Това, което сам си направиш, никой не може да ти направи! Тя се държи като простакеса, само заради няколко лайка, после се оплаква, че има хейт.

    14:06 20.11.2025

  • 10 женско куче

    35 1 Отговор
    не тормози хората с кенефните си драми.

    14:07 20.11.2025

  • 11 Колко взема за 1 час тази?

    26 1 Отговор
    Явно няма клиенти и се промотира тази

    Коментиран от #30

    14:13 20.11.2025

  • 12 Колю-маркуча

    14 1 Отговор
    Нищо ти няма, дай телефон

    Коментиран от #43

    14:15 20.11.2025

  • 13 И какв е цената

    18 1 Отговор
    адреси посещава ли

    14:15 20.11.2025

  • 14 Факт

    6 0 Отговор
    Някои от Фийд за другите хора печелят!

    14:18 20.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дуда

    13 2 Отговор
    обикновена HLAMI,DI,A

    14:23 20.11.2025

  • 17 Ивелин Михайлов

    18 2 Отговор
    Точно такава си ма

    14:25 20.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Исторически парк

    13 2 Отговор
    Зкочубра

    14:26 20.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Програмист

    22 3 Отговор
    Кво бейбе ма таа си е чистаг ювендия

    Коментиран от #36

    14:26 20.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 мале мале

    16 3 Отговор
    много си зле момиче с мъжки глас отврат чист mindil си ти

    14:35 20.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Асен

    16 3 Отговор
    Ааааааааааа разбрахме по модерно компаньонка.

    14:43 20.11.2025

  • 26 Сводников

    15 3 Отговор
    "Нито съм лека жена, нито съм проститутка, нито съм тъпанарка, нито съм боклук, нито съм леке!" - Тоест - "Тежка комплексарка съм, взимам по някоя лев за ххххх ама не по занаят, умна съм (вероятно не си иска директно, а само след като се увери в платежоспособността), опаковката ми лъскава, и съм петно, а не леке" :)

    14:50 20.11.2025

  • 27 Сама

    12 3 Отговор
    Си изпроси част от хейта! Правешеш се на скандална и постоянно говори за сакс. Пита един иска ли фиу- фиу... Последно време се усети и улегна...Ама... То като тръгне...

    14:52 20.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЕстетЪ

    16 0 Отговор
    Много несполучливи корекции, все едно е яла пиратки...освен другото🍌😉

    14:55 20.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ей,кво нещо...

    17 2 Отговор
    Отначало всички правят провокации, да ги забележат , а когато получат своята 3 минутна слава..."ама аз не съм такава"...като взема една лопата, дей 6а и 60клуците ви

    14:59 20.11.2025

  • 32 Един

    12 0 Отговор
    определено не си умна... за другото не знам
    Ако цитираме великия Наполен - и другото си ;)

    15:01 20.11.2025

  • 33 Опааа

    7 0 Отговор
    😆 Не е..,а е кО вра!

    15:04 20.11.2025

  • 34 Папа Лъв

    11 0 Отговор
    Не обиждайте Света Ива Кенефска

    15:04 20.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гювендия

    10 0 Отговор

    До коментар #21 от "Програмист":

    е по- точната дума.

    15:09 20.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Аман от инфлуенсърки

    18 1 Отговор
    Елементарна и претенциозна изглежда, сигурно затова дразни и предизвиква хейт.
    Освен това, работещите хора се занимават с работата си, не ходят по студията да обясняват колко много работят!

    15:13 20.11.2025

  • 39 Не съм от тия како Сийке

    8 0 Отговор
    Не се ли омъжи да се кротне

    15:22 20.11.2025

  • 40 Радо

    4 1 Отговор
    Много смешни цици има тази лека жена

    Коментиран от #42

    15:26 20.11.2025

  • 41 Ай ле ле

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Истината":

    Ивка,ти ли си?

    15:33 20.11.2025

  • 42 Брачед

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Радо":

    Имат си самочувствие 🫒🤣

    15:35 20.11.2025

  • 43 Мивка бейбе

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Колю-маркуча":

    Четири нули, разбъркани

    15:38 20.11.2025

  • 44 Ало,сайта?

    10 0 Отговор
    Пуснете водата🚽

    15:40 20.11.2025

  • 45 Антон

    4 1 Отговор
    дайте цена и телефон за контакт

    Коментиран от #52

    15:51 20.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Някой

    5 0 Отговор
    Рано или късно който каквото си търси си го намира.

    16:18 20.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "Антон":

    Тази трябва на теб да ти плаща

    16:19 20.11.2025

  • 53 Българин

    5 1 Отговор
    Кво си правила снощи бе БО+КЛУК ку+рва? Аз вчера съм пренесъл 100 торби лепило с2 с цимент на 100 метра от по 25 кг ,разбъркал съм на ръка 2 Кубика бетон и 1 кубик лепило и съм мъкнал с кофи и налепил 20 кв камък ..кръста ми е леш...я да си влезнем в обувките взаимно да видим ти кво си свършила къв продукт си изработила и аз къв продукт съм изработил Ивка Ку+рва

    16:21 20.11.2025

  • 54 Тракиец 🇺🇦

    8 2 Отговор
    Грозна мъ+рша с гаден противен глас и говор,гадно противно излъчване..на човек му иде да й набие юмруците само като си отвори гадната уста ..много долни "разсъждения" тип евтина ку+рва "

    16:25 20.11.2025

  • 55 Ивка Бейбе

    6 1 Отговор
    Само дето правя тройки ......

    17:03 20.11.2025

  • 56 ами,

    7 0 Отговор
    Всичко това което отричаш си Ивке,така стартира таки ще финишираш.Може да ,,бачкаш,, много обаче правиш безсмислено ,,съдържание,,И много такива като теб инфлуенсъри са същите и сте излишни.Абсолютно си заслужавате хейта.

    19:03 20.11.2025

  • 57 НЕ ЗНАМ, АМА

    4 1 Отговор
    Все се питам,.... какво точно работиш
    Опровергай ги де

    19:31 20.11.2025

  • 58 бай Даньо...

    6 1 Отговор
    Изглежда голяма самореклама,...
    Изглежда, вече никой не се интересува от нея...

    19:35 20.11.2025

  • 59 Явор

    6 0 Отговор
    Ти си от тези, които са известни с това, че са известни, за жалост през годините станаха много. Екранът и интернетът се превърнаха в боза, нещо блудкаво от такива като тая госпожица. Не я канете в Дарик, който иска, да обърне внимание, че е там, нито по големите телевизии. Нека си води подкаста и да си мисли, че е велика и да трупа популярност на гърба на хора на изкуството, а и на политици, защото и някои от тях са били в подкаста. Тя е като Георги Тошев. Славата й идва от това, че се е движили натрапчиво сред певци и актьори и ги е интервюирала. Ако не й даваха интервюта, „звездата“ и да е изгаснала отдавна. Тя няма други качества.

    Коментиран от #63

    21:09 20.11.2025

  • 60 Ауеее ша та е.... в устата мръсна!

    4 0 Отговор
    Баш такава си си, стига са обесняя!

    06:52 21.11.2025

  • 61 мИвка Бееее

    3 0 Отговор
    Ти си едно нищо. Сапунен мехур. Плексиглас. Нула. Капиш?

    07:25 21.11.2025

  • 62 когато не можеш да си спреш плюва лника

    3 0 Отговор
    и се хвалиш на всеослушание за креватните си "подвизи" и после внезапно те огрее колко си ку х

    08:53 21.11.2025

  • 63 абе,

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Явор":

    Тези който и дават интервюта на тази само говори колко сродни души са с нея и колко пошли са и те.Веднага ми се разваля мнението и за тях.Също важи и за тези които ходят при мамин Йонислав-Тото.

    09:49 21.11.2025