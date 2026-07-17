Люис Хамилтън сподели СНИМКИ от романтични моменти с Ким Кардашиян

Състезателят Люис Хамилтън публикува снимки от скорошна почивка с Ким Кардашиян и нейните деца, като придружи кадрите с послание за значението на близките хора.

Пилотът от Формула 1 сподели моменти от семейното пътуване, по време на което групата е ходила на преходи, плувала е, карала е джетове и е гледала филми. Към тях са се присъединили и племенниците на Хамилтън, Уилоу и Кайдън.

На една от снимките британският състезател позира с Кардашиян, 7-годишния ѝ син Псалм и 8-годишната ѝ дъщеря Чикаго. В друг кадър племенниците му го целуват по бузите.

„Дръжте близките си до себе си“, написа 41-годишният Хамилтън към публикацията.

Посланието беше споделено часове след като Крис Дженър съобщи за смъртта на майка си Мери Джо „Ем Джей“ Шанън на 91-годишна възраст.

Малко по-късно Ким Кардашиян също публикува лично послание в памет на баба си, която определи като свой най-добър приятел и близък събеседник. „Ти научи всички ни колко важно е семейството и това са ценности, които ще носим винаги“, написа основателката на SKIMS.

Тя добави, че вярва, че баба ѝ е намерила покой, и спомена покойния ѝ съпруг Хари Шанън, дъщеря ѝ Карън Хоутън и бащата на Ким, Робърт Кардашиян-старши.

По-рано през седмицата Кардашиян също публикува кадри от почивката. На една от снимките тя позира с Хамилтън и дъщеря си Чикаго.

„Лято край езерото с любимите ми хора“, написа 45-годишната телевизионна звезда.