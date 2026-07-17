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Люис Хамилтън сподели СНИМКИ от романтични моменти с Ким Кардашиян

Люис Хамилтън сподели СНИМКИ от романтични моменти с Ким Кардашиян

17 Юли, 2026 18:31 746 5

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Двойката беше на почивка със семейството на Ким

Люис Хамилтън сподели СНИМКИ от романтични моменти с Ким Кардашиян - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Състезателят Люис Хамилтън публикува снимки от скорошна почивка с Ким Кардашиян и нейните деца, като придружи кадрите с послание за значението на близките хора.

Пилотът от Формула 1 сподели моменти от семейното пътуване, по време на което групата е ходила на преходи, плувала е, карала е джетове и е гледала филми. Към тях са се присъединили и племенниците на Хамилтън, Уилоу и Кайдън.

На една от снимките британският състезател позира с Кардашиян, 7-годишния ѝ син Псалм и 8-годишната ѝ дъщеря Чикаго. В друг кадър племенниците му го целуват по бузите.

„Дръжте близките си до себе си“, написа 41-годишният Хамилтън към публикацията.

Посланието беше споделено часове след като Крис Дженър съобщи за смъртта на майка си Мери Джо „Ем Джей“ Шанън на 91-годишна възраст.

Малко по-късно Ким Кардашиян също публикува лично послание в памет на баба си, която определи като свой най-добър приятел и близък събеседник. „Ти научи всички ни колко важно е семейството и това са ценности, които ще носим винаги“, написа основателката на SKIMS.

Тя добави, че вярва, че баба ѝ е намерила покой, и спомена покойния ѝ съпруг Хари Шанън, дъщеря ѝ Карън Хоутън и бащата на Ким, Робърт Кардашиян-старши.

По-рано през седмицата Кардашиян също публикува кадри от почивката. На една от снимките тя позира с Хамилтън и дъщеря си Чикаго.

„Лято край езерото с любимите ми хора“, написа 45-годишната телевизионна звезда.


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  • 1 събино имаш ли парички за сладолед?

    2 0 Отговор
    събинче така ще седиш в горещия офис и няма да има кой да те пожелае то кой ще си легне със една свиня, миришеща на пот?

    18:34 17.07.2026

  • 2 и двамата

    4 0 Отговор
    чупят грознометъра.
    Бих казал - браво ,че са се намерили и са си лика-прилика, но това е само пиар, за съжаление.

    18:38 17.07.2026

  • 3 Прегоре и таа

    4 0 Отговор
    сигaнкa. Па га беше малце по-млада даже аскювския кавунь я ползва кат учебна кола.

    Коментиран от #4

    18:40 17.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.