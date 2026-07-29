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Дженифър Анистън обмисля нова сватба

Дженифър Анистън обмисля нова сватба

29 Юли, 2026 10:46 740 8

  • дженифър анистън-
  • джим къртис-
  • брак-
  • сватба

Актрисата и партньорът ѝ Джим Къртис обсъждат възможността да се сгодят, твърдят източници, близки до двойката. Официално потвърждение за предстоящ брак обаче засега няма

Дженифър Анистън обмисля нова сватба - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дженифър Анистън отново обмисля да мине под венчило. Според публикации в американските медии 57-годишната актриса и нейният партньор Джим Къртис вече разговарят сериозно за общото си бъдеще, включително за възможен годеж и сватба.

Източници, цитирани от светските издания, твърдят, че звездата от „Приятели“ се чувства спокойна и сигурна във връзката си с 50-годишния хипнотерапевт и специалист по личностно развитие. Двамата били обсъждали как би изглеждала евентуална церемония, като сред споменаваните варианти са дискретно тържество край морето или сватба в Средиземноморието.

Някои таблоиди дори съобщиха, че Анистън и Къртис тайно са се сгодили и вече планират церемонията. Тези твърдения обаче не са потвърдени нито от актрисата, нито от неин официален представител. По-надеждните публикации описват отношенията им като сериозни, но продължават да определят Къртис като неин приятел, а не като годеник.

Романсът между двамата стана публично известен през юли 2025 г., когато бяха снимани по време на почивка в Майорка. През ноември същата година Анистън направи връзката им официална в Instagram, публикувайки лично послание за 50-ия рожден ден на Къртис.

Самият той разказа в телевизионно интервю, че двамата били запознати от общи приятели. Първоначално разговаряли продължително и постепенно се сближили, преди отношенията им да прераснат в романтична връзка.

През последните месеци двойката все по-често се появява заедно. В началото на юли Анистън публикува нови снимки с Къртис, след като двамата отбелязаха приблизително една година от началото на връзката си. Наскоро те отново бяха забелязани на яхта край Майорка в компанията на Кортни Кокс и Педро Паскал.

Близки до актрисата разказват, че Къртис ѝ носи усещане за стабилност и спокойствие и че това е една от най-хармоничните ѝ връзки от години. Анистън също не е крила симпатиите си към него, като го определи като „много специален, нормален и добър“ човек, посветил живота си на това да помага на другите.

Евентуалният брак би бил трети за холивудската звезда. Между 2000 и 2005 г. тя беше омъжена за Брад Пит. През 2015 г. сключи брак с актьора и режисьор Джъстин Теру, но двамата обявиха раздялата си в началото на 2018 г.

Въпреки множеството информации за годеж и подготовка на сватба, към 29 юли 2026 г. Анистън и Къртис не са обявили публично подобно решение. Засега сигурното е, че връзката им продължава да се развива, а актрисата изглежда все по-склонна да даде нов шанс на брака.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма

    5 1 Отговор
    Тъпотия е налегнала човеците - да не знаят какво искат! Затова са вечно нещастни! Аз живея спокойно, защото когато обикна някоя жена, знам, че искам точно нея, и не посягам към никоя друга!

    Коментиран от #2

    10:49 29.07.2026

  • 2 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Голяма":

    То не бяха циркове и постановки!

    Коментиран от #4

    11:14 29.07.2026

  • 3 Ооо Неее

    2 0 Отговор
    Да ми се обади...преди да е съгрешила неправилно!

    Коментиран от #6

    11:18 29.07.2026

  • 4 Според

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    Мен - не от моя страна!

    11:19 29.07.2026

  • 5 Това, което виждате на снимката

    2 0 Отговор
    са мечти и илюзия.
    Тази има няколко козметични операции и носи два сантиметра грим.

    За онези, които са по-смели и искат да я видят как изглежда в реалността,
    нека да напишат в търсачката на Гугъл "jennifer aniston no makeup" и да се
    насладят на реалността.

    Коментиран от #7, #8

    11:29 29.07.2026

  • 6 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ооо Неее":

    Гладна кокошка просо сънува!

    11:30 29.07.2026

  • 7 Ти какво искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това, което виждате на снимката":

    Ами гъркиня е , как искаш да изглежда. Нормално за жена на 60г.

    11:33 29.07.2026

  • 8 Па що?

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Това, което виждате на снимката":

    Вече е напълно разработена жена, широка и дълбока - за идеален секс! Не е като гаранционен автомобил да се кара само лека полека, и с до половината скоростният лост!

    11:35 29.07.2026