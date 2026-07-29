Дженифър Анистън обмисля нова сватба

Дженифър Анистън отново обмисля да мине под венчило. Според публикации в американските медии 57-годишната актриса и нейният партньор Джим Къртис вече разговарят сериозно за общото си бъдеще, включително за възможен годеж и сватба.

Източници, цитирани от светските издания, твърдят, че звездата от „Приятели“ се чувства спокойна и сигурна във връзката си с 50-годишния хипнотерапевт и специалист по личностно развитие. Двамата били обсъждали как би изглеждала евентуална церемония, като сред споменаваните варианти са дискретно тържество край морето или сватба в Средиземноморието.

Някои таблоиди дори съобщиха, че Анистън и Къртис тайно са се сгодили и вече планират церемонията. Тези твърдения обаче не са потвърдени нито от актрисата, нито от неин официален представител. По-надеждните публикации описват отношенията им като сериозни, но продължават да определят Къртис като неин приятел, а не като годеник.

Романсът между двамата стана публично известен през юли 2025 г., когато бяха снимани по време на почивка в Майорка. През ноември същата година Анистън направи връзката им официална в Instagram, публикувайки лично послание за 50-ия рожден ден на Къртис.

Самият той разказа в телевизионно интервю, че двамата били запознати от общи приятели. Първоначално разговаряли продължително и постепенно се сближили, преди отношенията им да прераснат в романтична връзка.

През последните месеци двойката все по-често се появява заедно. В началото на юли Анистън публикува нови снимки с Къртис, след като двамата отбелязаха приблизително една година от началото на връзката си. Наскоро те отново бяха забелязани на яхта край Майорка в компанията на Кортни Кокс и Педро Паскал.

Близки до актрисата разказват, че Къртис ѝ носи усещане за стабилност и спокойствие и че това е една от най-хармоничните ѝ връзки от години. Анистън също не е крила симпатиите си към него, като го определи като „много специален, нормален и добър“ човек, посветил живота си на това да помага на другите.

Евентуалният брак би бил трети за холивудската звезда. Между 2000 и 2005 г. тя беше омъжена за Брад Пит. През 2015 г. сключи брак с актьора и режисьор Джъстин Теру, но двамата обявиха раздялата си в началото на 2018 г.

Въпреки множеството информации за годеж и подготовка на сватба, към 29 юли 2026 г. Анистън и Къртис не са обявили публично подобно решение. Засега сигурното е, че връзката им продължава да се развива, а актрисата изглежда все по-склонна да даде нов шанс на брака.