Кейти Пери се вбеси на Белия дом - използвали хита ѝ "Firework" във ВИДЕО за Иран без позволение

Американската певица Кейти Пери разкритикува администрацията на президента Доналд Тръмп за използването на хита ѝ „Firework“ във видео, показващо американски военни удари срещу Иран.

Клипът беше публикуван в официалния профил на Белия дом в TikTok с посланието „Иран беше предупреден“. Кадрите с самолети, ракети и експлозии са синхронизирани с припева на песента от 2010 г., включително с думите „boom, boom, boom“.

🇮🇷🇺🇸 Katy Perry is furious her song is now bombing Iran



The White House TikTok slapped "Firework" over footage of U.S. strikes on Iran, and Katy says she never got a call, never gave a yes, and wants nothing to do with it.



She wrote that song for people clawing out of their… pic.twitter.com/q5mz1BwMqW — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2026

41-годишната Кейти Пери заяви в социалната платформа X, че не е била уведомена предварително и не е давала съгласие музиката ѝ да бъде използвана в подобен контекст. По-късно певицата сподели позицията си и в Instagram Stories.

„Дълбоко съм потресена и разгневена, че „Firework“ беше използвана като фон на кадри с военни удари“, написа американската поп звезда.

Кейти Пери подчерта, че е създала песента като послание за надежда, възстановяване и вътрешна сила за хора, преминаващи през тежки лични периоди.

„Да видя послание за самоуважение и подкрепа, превърнато в озвучаване на разрушение и насилие, е пълно нарушение на всичко, което тази песен представлява. Моята музика е предназначена да обединява хората, а не да възхвалява войната“, заяви изпълнителката.

Белият дом отговори със саркастична публикация, препращаща към видеоклипа на песента „Part of Me“, в който Кейти Пери играе жена, постъпила в морската пехота. Администрацията посочи и че певицата е продала правата върху голяма част от музикалния си каталог.

През 2023 г. Кейти Пери сключи сделка с компанията Litmus Music за правата върху песните и записите от петте си албума, издадени между 2008 и 2020 г. Стойността на споразумението беше оценена на 225 млн. долара. Каталогът включва „Firework“, „I Kissed a Girl“, „Teenage Dream“, „Roar“ и други нейни хитове.

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Кейти Пери се присъединява към други известни изпълнители, които публично са възразявали срещу използването на техни песни в политически или правителствени видеоклипове. Подобни позиции са изразявали Сабрина Карпентър, Селин Дион и наследниците на ирландската певица Шинейд О’Конър.