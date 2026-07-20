Спортен коментатор обърка Мат Деймън с Брад Пит на финала на Световното (ВИДЕО)

Актьорът Мат Деймън беше погрешно представен като Брад Пит по време на телевизионното излъчване на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г.

Камерите показаха 55-годишния Деймън сред зрителите на стадиона заедно със съпругата му Лусиана Барозо. Заради слънчевите очила, брадата и светлокестенявата му коса коментаторът първоначално реши, че в публиката е 62-годишният Брад Пит.

„Брад Пит също е сред феновете тук“, обяви той в ефир.

Само секунди по-късно грешката беше поправена.

„О, това е Мат Деймън! Това е Мат Деймън. Има доста силни отблясъци върху мониторите ни. Поднасяме извинения и на двамата“, каза коментаторът.

Matt Damon preparing for his next role as Brad Pitt. pic.twitter.com/GXRhltHFoD — joel solomon (@joelwsolomon) July 19, 2026

Гафът бързо предизвика шеговити реакции в социалната мрежа X.

„Предполагам, че има и по-лоши мъже, с които могат да те объркат“, написа потребител.

Друг свърза появата на актьора с ролята му на Одисей в новия филм на Кристофър Нолан „Одисея“: „Радвам се да видя, че Одисей се е върнал при съпругата си навреме за финала на Световното първенство.“

Мат Деймън присъстваше на мача със съпругата си Лусиана Барозо, която е родена в Аржентина и подкрепяше националния отбор на страната. Тя беше облечена в синьо и бяло, с фланелка на Аржентина, бяла шапка, бели дънки и шал в цветовете на тима.

Двойката се запознава в Маями през 2003 г. и сключва брак две години по-късно. Деймън и Барозо имат четири дъщери.

Финалът се игра на 19 юли на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд. Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения и спечели втората световна титла в историята си.

Matt Damon and Luciana Barroso at the FIFA World Cup 2026 Final Red Carpet. 📷 pic.twitter.com/4dfg44nfZP — GoldenSeries (@series_golden) July 19, 2026