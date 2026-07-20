Новини
Любопитно »
Спортен коментатор обърка Мат Деймън с Брад Пит на финала на Световното (ВИДЕО)

Спортен коментатор обърка Мат Деймън с Брад Пит на финала на Световното (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 12:31 619 7

  • мат деймън-
  • брад пит-
  • звезди-
  • световно първенство-
  • футбол-
  • актьор-
  • коментатор

Звездата от "Одисея" гледаше последния мач от Световното по футбол със съпругата си

Спортен коментатор обърка Мат Деймън с Брад Пит на финала на Световното (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Мат Деймън беше погрешно представен като Брад Пит по време на телевизионното излъчване на финала на Световното първенство по футбол през 2026 г.

Камерите показаха 55-годишния Деймън сред зрителите на стадиона заедно със съпругата му Лусиана Барозо. Заради слънчевите очила, брадата и светлокестенявата му коса коментаторът първоначално реши, че в публиката е 62-годишният Брад Пит.

„Брад Пит също е сред феновете тук“, обяви той в ефир.

Само секунди по-късно грешката беше поправена.

„О, това е Мат Деймън! Това е Мат Деймън. Има доста силни отблясъци върху мониторите ни. Поднасяме извинения и на двамата“, каза коментаторът.

Гафът бързо предизвика шеговити реакции в социалната мрежа X.

„Предполагам, че има и по-лоши мъже, с които могат да те объркат“, написа потребител.

Друг свърза появата на актьора с ролята му на Одисей в новия филм на Кристофър Нолан „Одисея“: „Радвам се да видя, че Одисей се е върнал при съпругата си навреме за финала на Световното първенство.“

Мат Деймън присъстваше на мача със съпругата си Лусиана Барозо, която е родена в Аржентина и подкрепяше националния отбор на страната. Тя беше облечена в синьо и бяло, с фланелка на Аржентина, бяла шапка, бели дънки и шал в цветовете на тима.

Двойката се запознава в Маями през 2003 г. и сключва брак две години по-късно. Деймън и Барозо имат четири дъщери.

Финалът се игра на 19 юли на стадион „Ню Йорк Ню Джърси“ в Ийст Ръдърфорд. Испания победи Аржентина с 1:0 след продължения и спечели втората световна титла в историята си.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все тая

    3 5 Отговор
    И двамата са слаби третокласни актьори.

    Коментиран от #6

    12:37 20.07.2026

  • 2 плевен

    5 0 Отговор
    Чудо голямо! И аз ги обърках.

    12:38 20.07.2026

  • 3 Иво-Мексикото

    6 0 Отговор
    обърка цяла нация 15-пъти в рамките на 90 минути, да не говорим и за това Световно, че не можа да разпознае и обърка сумата и изврстни личности в публиката.

    12:39 20.07.2026

  • 4 Гост

    5 0 Отговор
    "Тя беше облечена в синьо и бяло, с фланелка на Аржентина, бяла шапка, бели дънки и шал в цветовете на тима."
    Тя, жената, е със синя шапка, както се вижда на снимките, та и вие като коментатора.

    12:40 20.07.2026

  • 5 Мъж

    4 0 Отговор
    Тони Стораро и емрах ми облизаа мадаците на 42 градуса жега 🤣🤣🤣🤣🍺🐐

    12:41 20.07.2026

  • 6 село

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Все тая":

    Дори да са първокласни, това са само артисти. Нито са атомни физици, нито са мозъчни хирурзи. Обикновен медиен продукт за промиване на мозъци.

    12:42 20.07.2026

  • 7 Факт

    3 0 Отговор
    Коментаторите са пълна скръб!

    12:56 20.07.2026