Снимаха Дейвид Бекъм с оредяла коса на почивка в Ибиса

Дейвид Бекъм беше заснет с видимо оредяла коса по време на семейна почивка на испанския остров Ибиса. Новите папарашки кадри на 51-годишната футболна легенда бързо предизвикаха коментари за променения му външен вид.

Бившият капитан на английския национален отбор се появи без шапка на борда на луксозна яхта, където почиваше със съпругата си Виктория Бекъм и част от семейството. Снимките показват силно отдръпната линия на косата и оредяване в горната част на главата му, което накара някои медии да опишат звездата като почти плешива.

Въпреки засиления интерес към външността му, Бекъм изглеждаше в отлично настроение. Той беше заснет по тъмносини бански, докато плува в морето, кара джет и прекарва време със сина си Ромео. Виктория Бекъм остана предимно на палубата, облечена в черна рокля.

Ромео Бекъм беше придружен от приятелката си Ким Търнбул. Двамата също се включиха във водните забавления, като бяха снимани на джет край бреговете на популярния балеарски остров. Семейството често избира Ибиса за летните си ваканции и беше забелязано на яхта в района и през май.

От почивката отново отсъстваше най-големият син на двойката – Бруклин Бекъм. През последната година британските медии многократно съобщават за сериозно напрежение между него, съпругата му Никола Пелц и останалата част от семейството. Бруклин и Никола не присъстваха и на честванията по случай 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм през май 2025 г.

Дейвид Бекъм, който навърши 51 години на 2 май, от десетилетия е известен с честите промени в прическата си. По време на футболната си кариера той се е появявал с обръсната глава, плитки, гребен тип „ирокез“ и дълга коса, превръщайки външния си вид в неизменна част от своя публичен образ.

Самият Бекъм не е коментирал новите снимки или предположенията за косата му. Кадрите обаче отново показаха, че дори след края на активната му спортна кариера всяка промяна във външността на бившия футболист продължава да привлича вниманието на световните медии.