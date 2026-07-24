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Снимаха Дейвид Бекъм с оредяла коса на почивка в Ибиса

Снимаха Дейвид Бекъм с оредяла коса на почивка в Ибиса

24 Юли, 2026 11:14 1 844 12

  • дейвид бекъм-
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  • яхта-
  • ибиса-
  • оредяла коса-
  • плешив

Бившият капитан на английския национален отбор се появи без шапка на борда на луксозна яхта

Снимаха Дейвид Бекъм с оредяла коса на почивка в Ибиса - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Дейвид Бекъм беше заснет с видимо оредяла коса по време на семейна почивка на испанския остров Ибиса. Новите папарашки кадри на 51-годишната футболна легенда бързо предизвикаха коментари за променения му външен вид.

Бившият капитан на английския национален отбор се появи без шапка на борда на луксозна яхта, където почиваше със съпругата си Виктория Бекъм и част от семейството. Снимките показват силно отдръпната линия на косата и оредяване в горната част на главата му, което накара някои медии да опишат звездата като почти плешива.

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Въпреки засиления интерес към външността му, Бекъм изглеждаше в отлично настроение. Той беше заснет по тъмносини бански, докато плува в морето, кара джет и прекарва време със сина си Ромео. Виктория Бекъм остана предимно на палубата, облечена в черна рокля.

Ромео Бекъм беше придружен от приятелката си Ким Търнбул. Двамата също се включиха във водните забавления, като бяха снимани на джет край бреговете на популярния балеарски остров. Семейството често избира Ибиса за летните си ваканции и беше забелязано на яхта в района и през май.

От почивката отново отсъстваше най-големият син на двойката – Бруклин Бекъм. През последната година британските медии многократно съобщават за сериозно напрежение между него, съпругата му Никола Пелц и останалата част от семейството. Бруклин и Никола не присъстваха и на честванията по случай 50-ия рожден ден на Дейвид Бекъм през май 2025 г.

Дейвид Бекъм, който навърши 51 години на 2 май, от десетилетия е известен с честите промени в прическата си. По време на футболната си кариера той се е появявал с обръсната глава, плитки, гребен тип „ирокез“ и дълга коса, превръщайки външния си вид в неизменна част от своя публичен образ.

Самият Бекъм не е коментирал новите снимки или предположенията за косата му. Кадрите обаче отново показаха, че дори след края на активната му спортна кариера всяка промяна във външността на бившия футболист продължава да привлича вниманието на световните медии.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Къде е новината!?

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    Важно! Важното за един мъж е, О Я да рипа!

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  • 4 Кир

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    Май Муни

    11:23 24.07.2026

  • 5 Тити на Кака

    11 4 Отговор
    Да напомня, опадането на мъжката коса е нормално явление при мъжете с високи нива на тестостерон. Добро окосмяване имат главно вертикалопишковците.

    Коментиран от #10, #12

    11:26 24.07.2026

  • 6 гошо

    2 2 Отговор
    Компаньонка на ФИФА

    11:28 24.07.2026

  • 7 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Аз пък видях Уейн Руни на световното с ....гъста коса.

    11:30 24.07.2026

  • 8 !!!!!

    5 0 Отговор
    При всички така наречени "звезди", външният вид е "пунта Мара" и Фотошоп!

    11:34 24.07.2026

  • 9 Ухаааа

    15 1 Отговор
    Вено, ма ти добре ли си? Направо си изтрещяла да пишеш за оредялата коса на който и да било. Я по добре напиши нещо за в гащите му, че там си по силна! Да ти имам журналистиката и дипломата на филолог!

    11:37 24.07.2026

  • 10 Азалия

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тити на Кака":

    Точно така е, прав сте, мисля.
    Освен това, наличието на коса е от НУЛЕВО значение за мъж. Други неща са важни - дали е мъжкар и как се отнася към близките си и към околните.
    А смущаващото при конкретния ритнитопковец е, че се е нататуирал като пандизчия. Потресаващо. 😑

    11:44 24.07.2026

  • 11 Еее, ако иска

    7 0 Отговор
    Ще си засади!!!Важното,че е качествено нашарен!

    11:54 24.07.2026

  • 12 Ку-ку

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тити на Кака":

    Мдаааа....особено на и около 50 си "бъкан" с тестостерон....🤣...като слушате и вярвате на градски легенди, а познайте колко му е голям и колко издържа по тази убийствена "логика".... 🤣🤣

    13:50 24.07.2026