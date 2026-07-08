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Най-тежкият албум на Таря Туруннен ще оживее на сцената в България с два концерта

Най-тежкият албум на Таря Туруннен ще оживее на сцената в България с два концерта

8 Юли, 2026 11:58 508 2

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Финландската рок звезда пристига догодина във Варна, а след това в София

Най-тежкият албум на Таря Туруннен ще оживее на сцената в България с два концерта - 1
Снимка: Eventim
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Една от най-разпознаваемите фигури на световната симфонична метъл сцена Таря Туруннен ще представи новото си концертно шоу в България с две специални дати през март 2027 година. На 14 март певицата ще се качи на сцената на Двореца на културата и спорта във Варна, а на 18 март ще изнесе шоу в столичната зала „Христо Ботев“.

Двата концерта са част от турне в подкрепа на десетия студиен албум на Таря – ‘Frisson Noir’, който излезе на 12 юни 2026 г. чрез earMUSIC. Определен от самата изпълнителка като най-тежкия албум в соловата ѝ кариера, той е категорично завръщане към метъл корените ѝ и силно артистично изявление за идентичност, сила и принадлежност.

Най-тежкият албум на Таря Туруннен ще оживее на сцената в България с два концерта

В основата на ‘Frisson Noir’ стои понятието frisson - онзи кратък миг, в който музиката предизвиква физическа реакция, тръпки по кожата и усещането, че звукът се превръща в чиста емоция. Именно около тази идея е изграден целият албум - като своеобразен поклон към човешкото присъствие в музиката, живото изпълнение, дишането, несъвършенствата и неподправените емоции, които превръщат всяка песен в истинско преживяване. Кинематографичната атмосфера, симфоничните оркестрации и мощното метъл звучене се преплитат по начин, който е отличителен за творческия свят на Таря.

Концертите във Варна и София ще пренесат тази концепция и на сцената. Заедно със своята банда Таря ще представи песни от ‘Frisson Noir’ съчетани с най-обичаните композиции от богатата си солова кариера, както и с емблематични песни от периода си с Nightwish, превърнали се в неизменна част от историята на симфоничния метъл.

Освен Таря, публиката ще има възможност да види и две специални съпорт групи, които ще допълнят програмата на вечерта. Имената им ще бъдат обявени на по-късен етап.

Публиката във Варна и София може да очаква мащабна продукция, впечатляваща сценография и концерт, в който симфоничната елегантност и тежкото метъл звучене се срещат с един от най-разпознаваемите гласове в съвременната рок музика.

Билети за концертите на Таря Турунен в София и Варна могат да бъдат закупени в мрежите на Eventim и Bilet.bg, както и онлайн на цени от 30 € до 60 € във Варна, а за София:

  • 35 € промо цена за първите 200 билета

  • 45 € след изчерпване на промо билетите и до 31.12.2026 г. вкл.

  • 50 € от 1.01.2027 г. до 17.03.2027 г. вкл.

  • 60 € в деня на концерта


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