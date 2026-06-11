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Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ)

11 Юни, 2026 12:01 530 1

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Новозавършената кула направи "Саграда Фамилия" най-високата църква в света

Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV благослови новозавършената централна кула на емблематичната базилика Саграда Фамилия по време на историческо посещение в Барселона, белязало едновременно завършването на най-високата част от храма и отбелязването на 100 години от смъртта на неговия създател – великия каталунски архитект Антони Гауди.

Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ)

По време на тържествената литургия в прочутата базилика Светият отец определи храма като „архитектурен шедьовър, в който вярата, природата и човешкият гений се срещат по уникален начин“. Церемонията събра хиляди вярващи, представители на испанските власти, духовници и гости от различни държави.

Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Новата кула на Исус Христос, която достига височина от 172,5 метра и е увенчана с внушителен осветен кръст, превръща „Саграда Фамилия“ в най-високия християнски храм в света. Височината не е избрана случайно. Гауди умишлено проектира сградата да бъде малко по-ниска от хълма Монжуик, тъй като смята, че човешкото творение не бива да надминава Божието дело.

Строителството на базиликата започва през 1882 г., а година по-късно проектът е поет от младия тогава Гауди, който посвещава последните десетилетия от живота си почти изцяло на него. След смъртта му през 1926 г., когато е блъснат от трамвай в Барселона, строежът продължава бавно, прекъсван от Испанската гражданска война, финансови затруднения и разрушаването на част от оригиналните му планове.

Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ)

В последните години проектът навлезе в заключителната си фаза благодарение на съвременни технологии, включително дигитално моделиране и 3D печат. Очаква се окончателното завършване на всички декоративни елементи и прилежащите пространства около базиликата да продължи и през следващите години, въпреки че основната конструкция вече е практически завършена.

Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ)

По време на посещението си папа Лъв XIV използва случая, за да отправи и послание за мир. В обръщението си той заяви, че „християнската съвест не може да бъде безразлична към страданието и разрушенията, причинявани от войните“, подчертавайки необходимостта от диалог и помирение в период на продължаващи международни конфликти.

Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Базиликата „Саграда Фамилия“ е сред най-посещаваните архитектурни паметници в Европа, като ежегодно привлича милиони туристи и поклонници. През 2005 г. части от храма бяха включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, а през 2010 г. беше осветена като базилика от папа Бенедикт XVI.


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  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Великият Гауди всъщност не умира защото просто е блъснат от трамвай,
    а от безхаберието на съгражданите му, които го помислили за бездомник и просяк и го оставили без необходимите своевременни медицински грижи❗

    12:15 11.06.2026