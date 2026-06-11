Папата благослови най-високата кула на вече завършената "Саграда Фамилия" по време на тържествена литургия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Папа Лъв XIV благослови новозавършената централна кула на емблематичната базилика Саграда Фамилия по време на историческо посещение в Барселона, белязало едновременно завършването на най-високата част от храма и отбелязването на 100 години от смъртта на неговия създател – великия каталунски архитект Антони Гауди.

По време на тържествената литургия в прочутата базилика Светият отец определи храма като „архитектурен шедьовър, в който вярата, природата и човешкият гений се срещат по уникален начин“. Церемонията събра хиляди вярващи, представители на испанските власти, духовници и гости от различни държави.

Новата кула на Исус Христос, която достига височина от 172,5 метра и е увенчана с внушителен осветен кръст, превръща „Саграда Фамилия“ в най-високия християнски храм в света. Височината не е избрана случайно. Гауди умишлено проектира сградата да бъде малко по-ниска от хълма Монжуик, тъй като смята, че човешкото творение не бива да надминава Божието дело.

Строителството на базиликата започва през 1882 г., а година по-късно проектът е поет от младия тогава Гауди, който посвещава последните десетилетия от живота си почти изцяло на него. След смъртта му през 1926 г., когато е блъснат от трамвай в Барселона, строежът продължава бавно, прекъсван от Испанската гражданска война, финансови затруднения и разрушаването на част от оригиналните му планове.

В последните години проектът навлезе в заключителната си фаза благодарение на съвременни технологии, включително дигитално моделиране и 3D печат. Очаква се окончателното завършване на всички декоративни елементи и прилежащите пространства около базиликата да продължи и през следващите години, въпреки че основната конструкция вече е практически завършена.

По време на посещението си папа Лъв XIV използва случая, за да отправи и послание за мир. В обръщението си той заяви, че „християнската съвест не може да бъде безразлична към страданието и разрушенията, причинявани от войните“, подчертавайки необходимостта от диалог и помирение в период на продължаващи международни конфликти.

Базиликата „Саграда Фамилия“ е сред най-посещаваните архитектурни паметници в Европа, като ежегодно привлича милиони туристи и поклонници. През 2005 г. части от храма бяха включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО, а през 2010 г. беше осветена като базилика от папа Бенедикт XVI.

¡Vemos por primera vez la torre de Jesucristo iluminada!

El espectáculo de luz iniciado desde la base hasta la iluminación de la cruz ha culminado con una composición de luces guiadas por drones, que han dibujado la figura de Gaudí y la frase «primero el amor, después la… pic.twitter.com/vJlAhyuZmQ — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 10, 2026