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Емрах Стораро си предаде шофьорската книжка доброволно (ВИДЕО)

Емрах Стораро си предаде шофьорската книжка доброволно (ВИДЕО)

20 Юли, 2026 13:59 1 072 29

  • емрах стораро-
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  • кола-
  • нарушения

Емрах сам засне посещението си в КАТ

Емрах Стораро си предаде шофьорската книжка доброволно (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Фолк певецът Емрах Стораро вече официално е без шофьорска книжка. Изпълнителят сам се раздели със свидетелството си за управление след вълна от обществено недоволство. Поводът за поредния скандал стана брутално шофиране в пешеходната зона на Стария град в Созопол, припомня Телеграф.

В края на миналата седмица Емрах отиде при органите на реда и предаде документите си. Синът на Тони Стораро засне посещението си и публикува видео в социалните мрежи, придружено с коментар от негова страна.

„Като нормален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието някой викаха страх го е други викаха, че съм връзкар истината е, че съм истински човек преди всичко и не мисля, че заслужавах това, не съм направил нищо лошо!“, написа Емрах без редакторска намеса.

@emra_str

Като норомален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието някой викаха страх го е други викаха,че съм връзкар истината е,че съм истински човек преди всичко и не мисля,че заслужавах това :) не съм направил нищо лошо!

♬ original sound - Emrah Storaro

Скандалът с пътните провинения на певеца се разпалиха още повече, след като в интернет се разпространиха кадри на луксозен автомобил, който необезпокоявано преминава през пешеходната зона на Созопол. Малко по-късно малкият Стораро потвърди, че именно той е бил зад волана на мощното возило.

Полицията реагира незабавно, самосезира се по случая и стартира официална проверка. Според информацията от МВР колата е преминала през алея в парк, където движението на всякакви автомобили е абсолютно забранено.

Случаят предизвика масово възмущение сред жителите и местната власт на морския град. Кметът на Созопол излезе с остра критика срещу поведението на певеца и постави на дневен ред темата за усещането за пълна безнаказаност и липсата на уважение към правилата.

Заради инцидента община Созопол предприе спешни мерки. Властите ограничиха физическия достъп на превозни средства, за да пресекат възможността други шофьори да навлизат в пешеходната зона.

Това далеч не е първото провинение на по-малкия син на Тони Стораро. През последните години Емрах Стораро многократно и сам е споделял видеа на своето опасно и рисково шофиране по българските пътища.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Не искам да ги виждам цялото им семейство клошари.

    Коментиран от #7

    14:00 20.07.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    13 0 Отговор
    1 месец на топло би го вразумил много повече!

    14:01 20.07.2026

  • 3 абе,

    15 0 Отговор
    Да проверят къде е карал курсове за шофьор и кой му е дал книжката.Да не се окаже,че е от Чехия.

    14:05 20.07.2026

  • 4 ШЕФА

    20 0 Отговор
    Чудно ми е как не грамотен ман..... като тоя и целият му род получават книжки ? Да не би да има корупция в КАТ ?

    Коментиран от #6

    14:07 20.07.2026

  • 5 Шапкаря

    11 0 Отговор
    Боковата демокрация !Боклуци!

    14:07 20.07.2026

  • 6 ЦСКА

    17 0 Отговор

    До коментар #4 от "ШЕФА":

    А на мен ми е чудно как НАП и Икономическа полиция са глухонеми за тези ман......

    Коментиран от #10, #26

    14:09 20.07.2026

  • 7 ШЕФА

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не е виновен Тони Манг..... а ти че си го пуснал в твоето заведение !!!!!!!!!!

    14:10 20.07.2026

  • 8 Разбира се, че ще я предаде

    6 0 Отговор
    Тя не е негова. Собственост е на държавата.

    14:11 20.07.2026

  • 9 Брееей!

    9 0 Отговор
    Чудо!
    Честен ром!

    14:11 20.07.2026

  • 10 Левски 1914

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "ЦСКА":

    И на мен ми е чудно как цска ощети държавата с 30 и няколко милиона лева.

    14:14 20.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БОнЖУР

    7 0 Отговор
    Трогнати сме от жеста, но това означава ли, че все пак няма да подкара нвщо без книжка, нали татко му е българският Василис Каррас 😂

    14:19 20.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1488

    9 1 Отговор
    преди 37 г тоз щеше да си събира3ьбите от земята в някой лагер или мина

    14:19 20.07.2026

  • 19 Един римлянин без книжка

    11 0 Отговор
    Този за какъв се е мисли, че се приравнява за нормален гражданин, това е утайката

    Коментиран от #21

    14:20 20.07.2026

  • 20 Неграмотен, нагъл

    7 0 Отговор
    и безочлив, типичен представител на своя етнос! Защо обаче държавата толерира това поведение е загадката...

    14:37 20.07.2026

  • 21 Боруна Лом

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Един римлянин без книжка":

    ААА ,ТОЙ СИ ИМА НЯКОЛКО КНИЖКИ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ!

    14:39 20.07.2026

  • 22 Леле - леле ! 🤔

    3 0 Отговор
    Дано си е взел поука ! Излага и баща си . / В същото време : " Софи Маринова купи на сина си Lamborghini за 250 000 евро " .

    14:40 20.07.2026

  • 23 Този трябваше

    3 0 Отговор
    да мете пода в затвора, защото в другите ЕС старни за провиненията, които прави тоз БангаМанга, ще търка нара в затвора!

    14:55 20.07.2026

  • 24 Кофти

    5 0 Отговор
    И вие взехте, че цяла "статия" написахте за това .... :/

    14:56 20.07.2026

  • 25 Смър за сингяните

    4 0 Отговор
    всичкото сингянен на веро

    15:03 20.07.2026

  • 26 Лопата Орешник

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ЦСКА":

    Точно вие ли , подлоги на бандита Валтер ще се чудите за мангизите на Стораро? Галът от остров Ман е много вървежен сред комшиите от юг! За един час пеене в някое турско казино в Свиленград на ушето на някой баровец тоя взима колкото мен и теб за цялата година! Не го одобрявам или разбирам, но го знам! Тъй че тоя лесно ще обясни парите си! Не е проблема в певача, проблем има когато Шишо с депутатска заплата харчи милиони само за полети без да броим другите му разходи! Ей туй е въпрос!!!

    15:09 20.07.2026

  • 27 Гнида

    3 0 Отговор
    Сополив индийски примат

    15:11 20.07.2026

  • 28 Възмутен и наточен

    1 0 Отговор
    Бах тоя Емрах и Сите простакеси де го споменават...

    Коментиран от #29

    15:18 20.07.2026

  • 29 Колкото

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Възмутен и наточен":

    ...за простакесите може да се надяват да ги огрее ,ама виж...такива тихи,мирни де пляскат шумно педалите ,като автора...надали...

    15:25 20.07.2026