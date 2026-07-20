Емрах Стораро си предаде шофьорската книжка доброволно (ВИДЕО)

Фолк певецът Емрах Стораро вече официално е без шофьорска книжка. Изпълнителят сам се раздели със свидетелството си за управление след вълна от обществено недоволство. Поводът за поредния скандал стана брутално шофиране в пешеходната зона на Стария град в Созопол, припомня Телеграф.
В края на миналата седмица Емрах отиде при органите на реда и предаде документите си. Синът на Тони Стораро засне посещението си и публикува видео в социалните мрежи, придружено с коментар от негова страна.
„Като нормален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието някой викаха страх го е други викаха, че съм връзкар истината е, че съм истински човек преди всичко и не мисля, че заслужавах това, не съм направил нищо лошо!“, написа Емрах без редакторска намеса.
@emra_str
Като норомален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието някой викаха страх го е други викаха,че съм връзкар истината е,че съм истински човек преди всичко и не мисля,че заслужавах това :) не съм направил нищо лошо!♬ original sound - Emrah Storaro
Скандалът с пътните провинения на певеца се разпалиха още повече, след като в интернет се разпространиха кадри на луксозен автомобил, който необезпокоявано преминава през пешеходната зона на Созопол. Малко по-късно малкият Стораро потвърди, че именно той е бил зад волана на мощното возило.
Полицията реагира незабавно, самосезира се по случая и стартира официална проверка. Според информацията от МВР колата е преминала през алея в парк, където движението на всякакви автомобили е абсолютно забранено.
Случаят предизвика масово възмущение сред жителите и местната власт на морския град. Кметът на Созопол излезе с остра критика срещу поведението на певеца и постави на дневен ред темата за усещането за пълна безнаказаност и липсата на уважение към правилата.
Заради инцидента община Созопол предприе спешни мерки. Властите ограничиха физическия достъп на превозни средства, за да пресекат възможността други шофьори да навлизат в пешеходната зона.
Това далеч не е първото провинение на по-малкия син на Тони Стораро. През последните години Емрах Стораро многократно и сам е споделял видеа на своето опасно и рисково шофиране по българските пътища.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7
14:00 20.07.2026
2 Директора👨✈️
14:01 20.07.2026
3 абе,
14:05 20.07.2026
4 ШЕФА
Коментиран от #6
14:07 20.07.2026
5 Шапкаря
14:07 20.07.2026
6 ЦСКА
До коментар #4 от "ШЕФА":А на мен ми е чудно как НАП и Икономическа полиция са глухонеми за тези ман......
Коментиран от #10, #26
14:09 20.07.2026
7 ШЕФА
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не е виновен Тони Манг..... а ти че си го пуснал в твоето заведение !!!!!!!!!!
14:10 20.07.2026
8 Разбира се, че ще я предаде
14:11 20.07.2026
9 Брееей!
Честен ром!
14:11 20.07.2026
10 Левски 1914
До коментар #6 от "ЦСКА":И на мен ми е чудно как цска ощети държавата с 30 и няколко милиона лева.
14:14 20.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БОнЖУР
14:19 20.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 1488
14:19 20.07.2026
19 Един римлянин без книжка
Коментиран от #21
14:20 20.07.2026
20 Неграмотен, нагъл
14:37 20.07.2026
21 Боруна Лом
До коментар #19 от "Един римлянин без книжка":ААА ,ТОЙ СИ ИМА НЯКОЛКО КНИЖКИ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ!
14:39 20.07.2026
22 Леле - леле ! 🤔
14:40 20.07.2026
23 Този трябваше
14:55 20.07.2026
24 Кофти
14:56 20.07.2026
25 Смър за сингяните
15:03 20.07.2026
26 Лопата Орешник
До коментар #6 от "ЦСКА":Точно вие ли , подлоги на бандита Валтер ще се чудите за мангизите на Стораро? Галът от остров Ман е много вървежен сред комшиите от юг! За един час пеене в някое турско казино в Свиленград на ушето на някой баровец тоя взима колкото мен и теб за цялата година! Не го одобрявам или разбирам, но го знам! Тъй че тоя лесно ще обясни парите си! Не е проблема в певача, проблем има когато Шишо с депутатска заплата харчи милиони само за полети без да броим другите му разходи! Ей туй е въпрос!!!
15:09 20.07.2026
27 Гнида
15:11 20.07.2026
28 Възмутен и наточен
Коментиран от #29
15:18 20.07.2026
29 Колкото
До коментар #28 от "Възмутен и наточен":...за простакесите може да се надяват да ги огрее ,ама виж...такива тихи,мирни де пляскат шумно педалите ,като автора...надали...
15:25 20.07.2026