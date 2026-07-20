Емрах Стораро си предаде шофьорската книжка доброволно (ВИДЕО)

Фолк певецът Емрах Стораро вече официално е без шофьорска книжка. Изпълнителят сам се раздели със свидетелството си за управление след вълна от обществено недоволство. Поводът за поредния скандал стана брутално шофиране в пешеходната зона на Стария град в Созопол, припомня Телеграф.

В края на миналата седмица Емрах отиде при органите на реда и предаде документите си. Синът на Тони Стораро засне посещението си и публикува видео в социалните мрежи, придружено с коментар от негова страна.

„Като нормален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието някой викаха страх го е други викаха, че съм връзкар истината е, че съм истински човек преди всичко и не мисля, че заслужавах това, не съм направил нищо лошо!“, написа Емрах без редакторска намеса.

@emra_str Като норомален гражданин на България дойдох и си понесох наказанието някой викаха страх го е други викаха,че съм връзкар истината е,че съм истински човек преди всичко и не мисля,че заслужавах това :) не съм направил нищо лошо! ♬ original sound - Emrah Storaro

Скандалът с пътните провинения на певеца се разпалиха още повече, след като в интернет се разпространиха кадри на луксозен автомобил, който необезпокоявано преминава през пешеходната зона на Созопол. Малко по-късно малкият Стораро потвърди, че именно той е бил зад волана на мощното возило.

Полицията реагира незабавно, самосезира се по случая и стартира официална проверка. Според информацията от МВР колата е преминала през алея в парк, където движението на всякакви автомобили е абсолютно забранено.

Случаят предизвика масово възмущение сред жителите и местната власт на морския град. Кметът на Созопол излезе с остра критика срещу поведението на певеца и постави на дневен ред темата за усещането за пълна безнаказаност и липсата на уважение към правилата.

Заради инцидента община Созопол предприе спешни мерки. Властите ограничиха физическия достъп на превозни средства, за да пресекат възможността други шофьори да навлизат в пешеходната зона.

Това далеч не е първото провинение на по-малкия син на Тони Стораро. През последните години Емрах Стораро многократно и сам е споделял видеа на своето опасно и рисково шофиране по българските пътища.