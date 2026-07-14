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Емрах Стораро пак шофира с бясна скорост по магистралата след провиненията на пътя

Емрах Стораро пак шофира с бясна скорост по магистралата след провиненията на пътя

14 Юли, 2026 15:58 1 553 47

  • емрах стораро-
  • превишена скорост-
  • магистрала-
  • кола-
  • автомобил

Певецът показа как отново нехае за правилата на пътя, макар че би трябвало да е с отнета книжка

Емрах Стораро пак шофира с бясна скорост по магистралата след провиненията на пътя - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Емрах Стораро публикува ново стори в профила си в социалните мрежи, на което се вижда как шофира лъскавото си Порше с 145 км/ч по магистрала. Клипът се появи само дни след като съдът окончателно потвърди наказанието му за участие в нерегламентирана гонка с Константин по столични улици и би трябвало младият певец да е без книжка.

Емрах отново нарушава правилата за движение, не само с превишената си скорост, но и с ползването на смартфон, за да се снима как управлява автомобила по магистрала. На кадрите се вижда скорост от 145 км/ч — с 5 км/ч над максимално разрешените 140 км/ч за лек автомобил. От записа не може да се установи дали след прекратяването му скоростта е останала същата, но се вижда все пак, че шофира в лявата лента.

Емрах Стораро пак шофира с бясна скорост по магистралата след провиненията на пътя

На 25 юни Административният съд – София-град окончателно потвърди наказателното постановление срещу Емрах за участието му в гонка с Константин по столични улици. Санкцията включва глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява автомобил за срок от една година.

Оказа се обаче, че наказанието все още не е започнало да се изпълнява. От СДВР обясниха, че срокът на лишаването започва да тече след физическото изземване на шофьорската книжка. Документът не бил отнет своевременно, тъй като съдебното решение не е достигнало навреме до органите на реда.

Информацията е по данни на юристи, коментирали случая, пише Марица. Според тях след влизането на решението в сила водачът има задължение сам да предаде свидетелството си за управление.

Преди броени дни Емрах публично обеща, че ще бъде по-отговорен на пътя и няма да допуска нови нарушения. Публикуваният клип обаче отново породи съмнения дали певецът спазва поетия ангажимент и изобщо вярва на това, което говори.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    23 4 Отговор
    Нормално, след като Турция е концесионер, глобите му не важат по тази пътна инфраструктура.

    15:59 14.07.2026

  • 2 Голямо чудо

    25 3 Отговор
    Голем ром

    Коментиран от #10

    16:00 14.07.2026

  • 3 След като

    38 0 Отговор
    остава безнаказан защо да не шофира.

    16:00 14.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Срам

    38 0 Отговор
    не само за полицията, а за целия български народ.

    16:03 14.07.2026

  • 6 Акция, промоция

    30 2 Отговор
    Могат да го спрат някъде и да му теглят един хубав бой под предтекст съпротива при арест, синините не си личат при по тъмнозелените, а пък на боди камерите все им свършват батериите.

    16:03 14.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    21 4 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Казал съм да не ги пускат цялото семейство клошари.

    Коментиран от #19

    16:03 14.07.2026

  • 8 Хйкхфмнфогл

    46 1 Отговор
    Гнусен циганин! Да не е лъжа, че ми триете коментара?

    16:04 14.07.2026

  • 9 Талмуд

    7 0 Отговор
    Ние евреите ще ги нагласим на това семейство където се мисле за повече от другите гледайте само

    16:05 14.07.2026

  • 10 много ясно че е голям

    0 22 Отговор

    До коментар #2 от "Голямо чудо":

    е па голям е, за него пишат вестниците за теб дори не ти знаят името

    ясно е кой е големи и кой нищожеството

    Коментиран от #20, #43

    16:08 14.07.2026

  • 11 Георги

    24 0 Отговор
    Добре бе, чакаме да убие някой ли ? Затворете го за 2 години за системно неспазване на правилата и да се приключи, после като излезе пак ще избие някой комплекс, да влиза за още 2 и след това ще е излекуван

    16:08 14.07.2026

  • 12 Моля, имайте предвид,

    21 1 Отговор
    че родителите му са втори братовчеди. Слабоумен е. Нормален ефект от кръвосмешението + това е сингянен, а на сингяните е позволено всичко

    Коментиран от #15

    16:09 14.07.2026

  • 13 БХК хелзински комитет на войводите

    13 1 Отговор
    циганина без да работо има пари българите като сте серсемии работете и се потете по цял ден и пак нямате пари да ядете

    16:09 14.07.2026

  • 14 Един

    17 0 Отговор
    Аве, хубава работа ама с лилави венци!

    16:09 14.07.2026

  • 15 е па пари поКУРВИ ли да дава човека?

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Моля, имайте предвид,":

    при циганите е разрешено да се прави секс във родата!

    вечер докато спиш и да го нанижеш на сестрата е най хубаво

    16:11 14.07.2026

  • 16 манггалски истории

    16 0 Отговор
    Следва логично претрепване и тържество с 1300 гости и тонколони да се чуе чак в Индия.

    16:11 14.07.2026

  • 17 Сингяните няма смисъл да съществуват

    10 1 Отговор
    Трябва да бъдат настанени в сапунерки до последния. Само Диона ще си я настаня на дрътия

    16:11 14.07.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    1 10 Отговор
    Лелее цели 5 км над ограничението?!
    Само дето радара няма да го хване, защото всеки километраж е калибриран да показва повече отколкото реалната скорост АМА МИСИРКИТЕ ОТ КЪДЕ ДА ГО ЗНАЕТЕ ТОВА?!!

    Крайно глупави псевдо-моралисти скачат срещу неща, за които и представа си нямат!

    16:12 14.07.2026

  • 19 оня с коня

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    ами вие нямате заведение и никога не сте имали

    16:12 14.07.2026

  • 20 Камион

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "много ясно че е голям":

    Ноо си поро3т!

    16:14 14.07.2026

  • 21 аБе,

    4 0 Отговор
    И този накрая ще се нашофира у някое дере,дано само няма пострадали хора.

    16:25 14.07.2026

  • 22 Механик

    7 0 Отговор
    Kakвото и да прави, остава си миризливец от Индия. Гнусен, мазен ромлянин, който просто е улучил подходящото време, когато запада подменя българите с .....
    Важното е да има банани и краставиците да са прави по европейски стандарт.

    16:26 14.07.2026

  • 23 хехе

    7 0 Отговор
    Неговия камион бръмчи някъде по магистралата рано или късно ще се срещнат челно.

    16:26 14.07.2026

  • 24 Тома

    10 0 Отговор
    Циганин да си в България

    16:27 14.07.2026

  • 25 Охлюв

    1 0 Отговор
    Това е ламборджини, ама карай.....

    16:28 14.07.2026

  • 26 Айше

    1 0 Отговор
    Луда глава :)
    Да се пази да не пострада, пък и други хора също.

    16:30 14.07.2026

  • 27 Бай Иван

    7 0 Отговор
    Този индивид за първи път го чувам, от коя махала е? Живота му се върти около едно лизингово Порше доколкото разбирам, постоянно снимане и постване на тази кола. Живот кола ! Имам комшия кравар в Алпите , имат с жена му две ферарита и нямат дори една снимка с колите си. Живот кола!

    Коментиран от #31

    16:30 14.07.2026

  • 28 Е Б ТИ Държавата

    3 0 Отговор
    абтидържавата

    16:30 14.07.2026

  • 29 Някой

    2 0 Отговор
    Този се подиграва с цялата държава.

    16:31 14.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Сингапурски сиган

    7 0 Отговор
    Това леке няма да се спре преди да се осакати...лошото е че може да пострада невинен човек от шимпанзе като това

    16:33 14.07.2026

  • 33 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Е, сторарото не е чак в такова нарушение, даже никакво не е. Бойко нали вдигна максималната на 140, за 5 отгоре не наказват, а и скоростомерът покзва малко над действителната. Можете да го проверите с GPS, истинската скорост е по-ниска.

    16:35 14.07.2026

  • 34 морския

    1 1 Отговор
    скоро, скоро ще го четем в статистиките !

    16:37 14.07.2026

  • 35 Мъжкар

    3 0 Отговор
    Глобите са само за нормалните

    16:38 14.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 газо

    2 1 Отговор
    Този глупав ли е или да!?

    16:41 14.07.2026

  • 38 Циганин да си

    3 0 Отговор
    в Мунчоландия!

    16:41 14.07.2026

  • 39 Това май не е Порше

    1 0 Отговор
    А Ламборгини.

    16:41 14.07.2026

  • 40 стелт

    4 0 Отговор
    След случката от преди няколко дни, да правиш такова нещо? Много нагъл циган!!!

    16:42 14.07.2026

  • 41 Някой

    1 0 Отговор
    На снимката е Ламборджини.

    16:45 14.07.2026

  • 42 Факт

    2 0 Отговор
    Оставете го да се размаже

    16:46 14.07.2026

  • 43 Улав

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "много ясно че е голям":

    Не те слуша главата

    16:47 14.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ТИР

    2 1 Отговор
    5 километра горница с Ламборджини е абсолютно нищо ,,, спирачния път му е два пъти по кратък ,, що се отнася за телефона е нарушение,,,

    16:59 14.07.2026

  • 46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    Лелеее, "бясно карал"...
    със 145 на магистрала🤔❗
    Ама нали е важно заглавието, кой ти чете статиите🤔❗
    Първо това е ПЕТ км/ч над ограничението извън населено място❗
    Второ това е по неговия спидометър, което най- вероятно ще се окаже под 140 на радара, предвид разпорежданията за ЕсеС❗

    17:06 14.07.2026

  • 47 Перо

    1 0 Отговор
    Защо още не е прибран тоя циганин?

    17:13 14.07.2026