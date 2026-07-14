Емрах Стораро пак шофира с бясна скорост по магистралата след провиненията на пътя

Емрах Стораро публикува ново стори в профила си в социалните мрежи, на което се вижда как шофира лъскавото си Порше с 145 км/ч по магистрала. Клипът се появи само дни след като съдът окончателно потвърди наказанието му за участие в нерегламентирана гонка с Константин по столични улици и би трябвало младият певец да е без книжка.
Емрах отново нарушава правилата за движение, не само с превишената си скорост, но и с ползването на смартфон, за да се снима как управлява автомобила по магистрала. На кадрите се вижда скорост от 145 км/ч — с 5 км/ч над максимално разрешените 140 км/ч за лек автомобил. От записа не може да се установи дали след прекратяването му скоростта е останала същата, но се вижда все пак, че шофира в лявата лента.
На 25 юни Административният съд – София-град окончателно потвърди наказателното постановление срещу Емрах за участието му в гонка с Константин по столични улици. Санкцията включва глоба от 3000 лева и лишаване от право да управлява автомобил за срок от една година.
Оказа се обаче, че наказанието все още не е започнало да се изпълнява. От СДВР обясниха, че срокът на лишаването започва да тече след физическото изземване на шофьорската книжка. Документът не бил отнет своевременно, тъй като съдебното решение не е достигнало навреме до органите на реда.
Информацията е по данни на юристи, коментирали случая, пише Марица. Според тях след влизането на решението в сила водачът има задължение сам да предаде свидетелството си за управление.
Преди броени дни Емрах публично обеща, че ще бъде по-отговорен на пътя и няма да допуска нови нарушения. Публикуваният клип обаче отново породи съмнения дали певецът спазва поетия ангажимент и изобщо вярва на това, което говори.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:59 14.07.2026
2 Голямо чудо
Коментиран от #10
16:00 14.07.2026
3 След като
16:00 14.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Срам
16:03 14.07.2026
6 Акция, промоция
16:03 14.07.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #19
16:03 14.07.2026
8 Хйкхфмнфогл
16:04 14.07.2026
9 Талмуд
16:05 14.07.2026
10 много ясно че е голям
До коментар #2 от "Голямо чудо":е па голям е, за него пишат вестниците за теб дори не ти знаят името
ясно е кой е големи и кой нищожеството
Коментиран от #20, #43
16:08 14.07.2026
11 Георги
16:08 14.07.2026
12 Моля, имайте предвид,
Коментиран от #15
16:09 14.07.2026
13 БХК хелзински комитет на войводите
16:09 14.07.2026
14 Един
16:09 14.07.2026
15 е па пари поКУРВИ ли да дава човека?
До коментар #12 от "Моля, имайте предвид,":при циганите е разрешено да се прави секс във родата!
вечер докато спиш и да го нанижеш на сестрата е най хубаво
16:11 14.07.2026
16 манггалски истории
16:11 14.07.2026
17 Сингяните няма смисъл да съществуват
16:11 14.07.2026
18 ДрайвингПлежър
Само дето радара няма да го хване, защото всеки километраж е калибриран да показва повече отколкото реалната скорост АМА МИСИРКИТЕ ОТ КЪДЕ ДА ГО ЗНАЕТЕ ТОВА?!!
Крайно глупави псевдо-моралисти скачат срещу неща, за които и представа си нямат!
16:12 14.07.2026
19 оня с коня
До коментар #7 от "Последния Софиянец":ами вие нямате заведение и никога не сте имали
16:12 14.07.2026
20 Камион
До коментар #10 от "много ясно че е голям":Ноо си поро3т!
16:14 14.07.2026
21 аБе,
16:25 14.07.2026
22 Механик
Важното е да има банани и краставиците да са прави по европейски стандарт.
16:26 14.07.2026
23 хехе
16:26 14.07.2026
24 Тома
16:27 14.07.2026
25 Охлюв
16:28 14.07.2026
26 Айше
Да се пази да не пострада, пък и други хора също.
16:30 14.07.2026
27 Бай Иван
Коментиран от #31
16:30 14.07.2026
28 Е Б ТИ Държавата
16:30 14.07.2026
29 Някой
16:31 14.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Сингапурски сиган
16:33 14.07.2026
33 Наблюдател
16:35 14.07.2026
34 морския
16:37 14.07.2026
35 Мъжкар
16:38 14.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 газо
16:41 14.07.2026
38 Циганин да си
16:41 14.07.2026
39 Това май не е Порше
16:41 14.07.2026
40 стелт
16:42 14.07.2026
41 Някой
16:45 14.07.2026
42 Факт
16:46 14.07.2026
43 Улав
До коментар #10 от "много ясно че е голям":Не те слуша главата
16:47 14.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ТИР
16:59 14.07.2026
46 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
със 145 на магистрала🤔❗
Ама нали е важно заглавието, кой ти чете статиите🤔❗
Първо това е ПЕТ км/ч над ограничението извън населено място❗
Второ това е по неговия спидометър, което най- вероятно ще се окаже под 140 на радара, предвид разпорежданията за ЕсеС❗
17:06 14.07.2026
47 Перо
17:13 14.07.2026