Рецепта на деня: Пълнени патладжани с домати, гъби и киноа

Необходими продукти:
- патладжани - 4 бр.;
- киноа - 120 г;
- вода - 250 мл;
- гъби - 250 г;
- домати - 400 г;
- чесън - 3 скилидки;
- люта червена чушка - 1 бр.;
- магданоз - 1/2 връзка;
- зехтин - 4 с.л.;
- сол - 1 ч.л.;
- черен пипер - 1/2 ч.л.;
- червен пипер - 1 ч.л.
За соса:
- сусамов тахан - 3 с.л.;
- лимонов сок - 1 с.л.;
- вода - 3 с.л.;
- чесън - 1 скилидка;
- сол - 1 щипка.
Начин на приготвяне:
Патладжаните се измиват, подсушават и се разполовяват по дължина, като дръжките се запазват за по-красиво поднасяне. Вътрешността се издълбава внимателно с лъжица, без да се пробива кората.
Получените лодки се поръсват с малко сол и се оставят за около 10 минути, за да омекнат леко и да се отдели част от горчивината. След това се подсушават с кухненска хартия.
Фурната се загрява на 200 градуса. Патладжанените лодки се намазват с част от зехтина и се подреждат в тава с отвора нагоре. Запичат се за 15 минути, докато започнат да омекват, но все още запазват формата си. Тази предварителна стъпка помага пълнените патладжани с домати, гъби и киноа да станат сочни, без да се разпадат при финалното печене.
Киноата се измива добре под течаща вода, за да се премахне естествената ѝ лека горчивина. Слага се в малка тенджера с водата и щипка сол, кипва се и се вари на слаб огън 12-15 минути, докато зрънцата поемат течността и станат пухкави. Оставя се за няколко минути под капак, след което се разбърква с вилица.
Гъбите се почистват и нарязват на филийки, доматите се нарязват на дребни кубчета, а издълбаната вътрешност на патладжаните се наситнява. Чесънът и лютата чушка се нарязват фино.
В широк тиган се загрява останалият зехтин и първо се запържват гъбите за 5-6 минути, докато пуснат и почти изпарят течността си.
Към гъбите се добавят наситненият патладжан, чесънът и лютата чушка. Готвят се още 4-5 минути, като се разбъркват често. Прибавят се доматите, червеният пипер, черният пипер и солта. Плънката се оставя да къкри 8-10 минути, докато доматите се сгъстят и зеленчуците станат ароматни. Накрая се добавя сварената киноа и част от нарязания магданоз, след което всичко се разбърква добре.
Запечените патладжанени лодки се пълнят щедро с доматената смес с гъби и киноа. Връщат се във фурната и се пекат още 20-25 минути на 190 градуса, докато краищата на патладжаните се зачервят, а плънката остане сочна и добре стегната.
За белия сос таханът се разбърква с лимоновия сок, водата, настъргания чесън и щипка сол. Ако сосът е прекалено гъст, се добавя още малко вода, докато стане гладък и подходящ за поливане.
Готовите пълнени патладжани се поднасят топли, полети с тахановия сос и поръсени с пресен магданоз. Могат да се сервират като леко основно ястие или като богато зеленчуково предястие, пише gotvach.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Първо
10:11 03.08.2026
2 Елизабет Цветанова
Коментиран от #3
10:14 03.08.2026
3 Азазел
До коментар #2 от "Елизабет Цветанова":Тттти сссси отттт ггггголемммитте ммми усссссспехи.
Чччеттттирррри мессссецааааа!
10:17 03.08.2026
4 Смех
10:24 03.08.2026