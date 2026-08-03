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Рецепта на деня: Пълнени патладжани с домати, гъби и киноа
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Пълнени патладжани с домати, гъби и киноа

3 Август, 2026 10:05 400 4

  • пълнени патладжани-
  • домати-
  • гъби-
  • киноа-
  • таханов сос-
  • какво да сготвя

Запечени до златисто и поднесени с ароматен таханов сос

Рецепта на деня: Пълнени патладжани с домати, гъби и киноа - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • патладжани - 4 бр.;
  • киноа - 120 г;
  • вода - 250 мл;
  • гъби - 250 г;
  • домати - 400 г;
  • чесън - 3 скилидки;
  • люта червена чушка - 1 бр.;
  • магданоз - 1/2 връзка;
  • зехтин - 4 с.л.;
  • сол - 1 ч.л.;
  • черен пипер - 1/2 ч.л.;
  • червен пипер - 1 ч.л.

За соса:

  • сусамов тахан - 3 с.л.;
  • лимонов сок - 1 с.л.;
  • вода - 3 с.л.;
  • чесън - 1 скилидка;
  • сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Патладжаните се измиват, подсушават и се разполовяват по дължина, като дръжките се запазват за по-красиво поднасяне. Вътрешността се издълбава внимателно с лъжица, без да се пробива кората.

Получените лодки се поръсват с малко сол и се оставят за около 10 минути, за да омекнат леко и да се отдели част от горчивината. След това се подсушават с кухненска хартия.

Фурната се загрява на 200 градуса. Патладжанените лодки се намазват с част от зехтина и се подреждат в тава с отвора нагоре. Запичат се за 15 минути, докато започнат да омекват, но все още запазват формата си. Тази предварителна стъпка помага пълнените патладжани с домати, гъби и киноа да станат сочни, без да се разпадат при финалното печене.

Киноата се измива добре под течаща вода, за да се премахне естествената ѝ лека горчивина. Слага се в малка тенджера с водата и щипка сол, кипва се и се вари на слаб огън 12-15 минути, докато зрънцата поемат течността и станат пухкави. Оставя се за няколко минути под капак, след което се разбърква с вилица.

Гъбите се почистват и нарязват на филийки, доматите се нарязват на дребни кубчета, а издълбаната вътрешност на патладжаните се наситнява. Чесънът и лютата чушка се нарязват фино.

В широк тиган се загрява останалият зехтин и първо се запържват гъбите за 5-6 минути, докато пуснат и почти изпарят течността си.

Към гъбите се добавят наситненият патладжан, чесънът и лютата чушка. Готвят се още 4-5 минути, като се разбъркват често. Прибавят се доматите, червеният пипер, черният пипер и солта. Плънката се оставя да къкри 8-10 минути, докато доматите се сгъстят и зеленчуците станат ароматни. Накрая се добавя сварената киноа и част от нарязания магданоз, след което всичко се разбърква добре.

Запечените патладжанени лодки се пълнят щедро с доматената смес с гъби и киноа. Връщат се във фурната и се пекат още 20-25 минути на 190 градуса, докато краищата на патладжаните се зачервят, а плънката остане сочна и добре стегната.

За белия сос таханът се разбърква с лимоновия сок, водата, настъргания чесън и щипка сол. Ако сосът е прекалено гъст, се добавя още малко вода, докато стане гладък и подходящ за поливане.

Готовите пълнени патладжани се поднасят топли, полети с тахановия сос и поръсени с пресен магданоз. Могат да се сервират като леко основно ястие или като богато зеленчуково предястие, пише gotvach.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първо

    1 0 Отговор
    Мислех да ви препоръчвам да смените киноата с кайма! Но размислих, и ще ви препоръчвам да смените киноата с наше сирене (щедро), и накрая - отгоре кашкавал! Така ще стане по вкусно отколкото с месо!

    10:11 03.08.2026

  • 2 Елизабет Цветанова

    0 1 Отговор
    На камерунеца патладжана най сладак

    Коментиран от #3

    10:14 03.08.2026

  • 3 Азазел

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Елизабет Цветанова":

    Тттти сссси отттт ггггголемммитте ммми усссссспехи.
    Чччеттттирррри мессссецааааа!

    10:17 03.08.2026

  • 4 Смех

    0 0 Отговор
    Безуханова заедно с петроханските педофили 🥳🤣🤣🤣🤣💩

    10:24 03.08.2026