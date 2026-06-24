Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Иван и Андрей събраха най-добрите комици в новото шоу „Да умреш от смях“ (ВИДЕО)

Иван и Андрей събраха най-добрите комици в новото шоу „Да умреш от смях“ (ВИДЕО)

24 Юни, 2026 11:31 1 262 19

  • иван и андрей-
  • водещи-
  • продуценти-
  • комедия-
  • комици-
  • комедийно шоу

Комиците ще трябва да борят предизвикателства, да импровизират и да демонстрират чувство за хумор без подготовка

Иван и Андрей събраха най-добрите комици в новото шоу „Да умреш от смях“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Продуцентите и добре познато телевизионно дуо Иван и Андрей започнаха ново онлайн шоу, което още с обявяването си предизвика сериозен интерес. Проектът носи провокативното име „Да умреш от смях“ и събира на едно място едни от най-актуалните и обичани комедийни таланти у нас.

Създателите на "Сблъсък" отново залагат на силен състав и обещават много изненади, смях и неочаквани ситуации. Освен самите Иван и Андрей, в новото предаване участие ще вземат популярни имена като Кака Лара – Лара Златарева, Боряна Братoева, Китодар Тодоров, Антоан Петров и Михаил Билалов.

Към звездния екип се присъединяват и популярните комици Павел Колев и Ицака, които ще влязат в ролята на водещи и двигатели на най-забавните моменти в шоуто.

Форматът се излъчва в официалния канал на Иван и Андрей - "Междинна станция", като всеки епизод ще поставя участниците в различни комедийни предизвикателства. Те ще трябва да реагират бързо, да импровизират и да покажат чувство за хумор в ситуации, които не могат да бъдат предварително предвидени.

Сред игрите, които ще изпитват артистичните способности на участниците, са „Семейната вечер“, „Импровизирай това“ и „Домсъвет“. Очаква се именно импровизациите да бъдат сред най-силните моменти, тъй като звездите ще трябва да разчитат не само на подготовка, но и на бърза реакция.

Първите епизоди вече са факт и се радват на огромен интерес с десетки хиляди гледания, а форматът обещава за напред много смях, неочаквани обрати и ситуации, в които дори самите участници няма да знаят какво ще се случи следващия момент.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    13 0 Отговор
    Най-добрите комици - кака Лара и куп анонимници.

    Коментиран от #11, #12, #13

    11:33 24.06.2026

  • 2 дедо

    17 1 Отговор
    Откакто Иван защити пенделите а не българското семейство ме изгубиха завинаги.

    11:34 24.06.2026

  • 3 Ох-добре,че го няма оня...

    15 1 Отговор
    ...хилещият се Рачков,с тъпите си и плоски шегички...

    Коментиран от #7

    11:36 24.06.2026

  • 4 Сталин

    8 1 Отговор
    Двама пияндурници негодници ,най добре да умират и в трапа ,да ни освободят от тяхното си присъствие

    11:36 24.06.2026

  • 5 Айляк

    6 0 Отговор
    То покрай Опосумите все си умираме от смях:(

    11:39 24.06.2026

  • 6 СМЕХОРИИ

    4 0 Отговор
    ОпУсУмите,... в действие

    11:41 24.06.2026

  • 7 СТИГА БЕ

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ох-добре,че го няма оня...":

    ааа, може да е гост-комик... къде и без него, ами забравихме и художника Зуеков

    11:43 24.06.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    10 0 Отговор
    Откакто Иван разкри, че са гейдвойка, против християнството, ми станаха още по противни!👎👎👎

    11:57 24.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сила

    10 0 Отговор
    Просто не мога да повярвам , че за последните 36 години нищо не се роди не в интелектуалната сфера е БГ то а поне в областа на " Шоу , музика и забава ".... НИЩО , СЪВСЕМ НИЩО НАИСТИНА ИНТЕРЕСНО И ЗАБАВНО !!!
    Всичко е на самодейно читалищно банално провинциално ниво с просташко дебелашки привкус !!!

    11:59 24.06.2026

  • 11 Най-готемите

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    са самите тези двамата пляци..

    12:01 24.06.2026

  • 12 Най-готемите

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    са самите тези двамата пляци..

    12:01 24.06.2026

  • 13 Валентин ангелов

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    Какви комици са тези Боклуци !? И тази Пара е същия боклук.

    12:05 24.06.2026

  • 14 ха, ха

    6 0 Отговор
    От години игнорирам Иванушка и Анрешко,с нищо не са ми интересни.Мина им времето и на тях след ,,Сблъсък,, и началните сезони на ,,Фермата,,Вече всичко им е повтаряемост, демоде,и нахална натрапчивост.А тези Павел Колев и Ицака,са същите алчни лигочи и имитация на опосумите.

    12:08 24.06.2026

  • 15 Бегам с 200

    5 0 Отговор
    Тия противняци не искам да ти чувам. Особено оня дето оплюваше хората на шествието за българското семейство и се радваше на прайда. Режи и хърляй

    12:10 24.06.2026

  • 16 критик

    3 0 Отговор
    Изобщо не е смешно или забавно по какъвто и да е начин

    12:12 24.06.2026

  • 17 Мнение

    0 0 Отговор
    Факти,
    Ако ние читателите ви се съгласим на скромна такса, ще ПРЕСТАНЕТЕ ЛИ ДА НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТАКИВА КАТО, ИВАН, АНДРЕЙ, ЕВРО-КАТЕТО И СИНА Й, ПЛЮС ДАРИ, РАЧКОВЦИ, РАДКОВЦИ И ДР ПОДОБНИ ПРОДАЛИ СЕ ЧУГДОПОКЛОННИЦИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ АНТИЧОВЕШКИТЕ ЛГБТ ЦЕННОСТИ????????????

    12:30 24.06.2026

  • 18 д-р Бръкнигъзов

    0 0 Отговор
    направо да се насе...реш от смях, не разбраха ли, че вече не стават за нищо...

    12:34 24.06.2026

  • 19 Стас

    0 0 Отговор
    Не желая да умирам от смях,а от любов! Да се гушкам в леглото с мадамата до мен.

    12:51 24.06.2026