Иван и Андрей събраха най-добрите комици в новото шоу „Да умреш от смях“ (ВИДЕО)

Продуцентите и добре познато телевизионно дуо Иван и Андрей започнаха ново онлайн шоу, което още с обявяването си предизвика сериозен интерес. Проектът носи провокативното име „Да умреш от смях“ и събира на едно място едни от най-актуалните и обичани комедийни таланти у нас.
Създателите на "Сблъсък" отново залагат на силен състав и обещават много изненади, смях и неочаквани ситуации. Освен самите Иван и Андрей, в новото предаване участие ще вземат популярни имена като Кака Лара – Лара Златарева, Боряна Братoева, Китодар Тодоров, Антоан Петров и Михаил Билалов.
Към звездния екип се присъединяват и популярните комици Павел Колев и Ицака, които ще влязат в ролята на водещи и двигатели на най-забавните моменти в шоуто.
Форматът се излъчва в официалния канал на Иван и Андрей - "Междинна станция", като всеки епизод ще поставя участниците в различни комедийни предизвикателства. Те ще трябва да реагират бързо, да импровизират и да покажат чувство за хумор в ситуации, които не могат да бъдат предварително предвидени.
Сред игрите, които ще изпитват артистичните способности на участниците, са „Семейната вечер“, „Импровизирай това“ и „Домсъвет“. Очаква се именно импровизациите да бъдат сред най-силните моменти, тъй като звездите ще трябва да разчитат не само на подготовка, но и на бърза реакция.
Първите епизоди вече са факт и се радват на огромен интерес с десетки хиляди гледания, а форматът обещава за напред много смях, неочаквани обрати и ситуации, в които дори самите участници няма да знаят какво ще се случи следващия момент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
Коментиран от #11, #12, #13
11:33 24.06.2026
2 дедо
11:34 24.06.2026
3 Ох-добре,че го няма оня...
Коментиран от #7
11:36 24.06.2026
4 Сталин
11:36 24.06.2026
5 Айляк
11:39 24.06.2026
6 СМЕХОРИИ
11:41 24.06.2026
7 СТИГА БЕ
До коментар #3 от "Ох-добре,че го няма оня...":ааа, може да е гост-комик... къде и без него, ами забравихме и художника Зуеков
11:43 24.06.2026
8 Мдаа!🤔
11:57 24.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Сила
Всичко е на самодейно читалищно банално провинциално ниво с просташко дебелашки привкус !!!
11:59 24.06.2026
11 Най-готемите
До коментар #1 от "хъхъ":са самите тези двамата пляци..
12:01 24.06.2026
12 Най-готемите
До коментар #1 от "хъхъ":са самите тези двамата пляци..
12:01 24.06.2026
13 Валентин ангелов
До коментар #1 от "хъхъ":Какви комици са тези Боклуци !? И тази Пара е същия боклук.
12:05 24.06.2026
14 ха, ха
12:08 24.06.2026
15 Бегам с 200
12:10 24.06.2026
16 критик
12:12 24.06.2026
17 Мнение
Ако ние читателите ви се съгласим на скромна такса, ще ПРЕСТАНЕТЕ ЛИ ДА НИ ЗАНИМАВАТЕ С ТАКИВА КАТО, ИВАН, АНДРЕЙ, ЕВРО-КАТЕТО И СИНА Й, ПЛЮС ДАРИ, РАЧКОВЦИ, РАДКОВЦИ И ДР ПОДОБНИ ПРОДАЛИ СЕ ЧУГДОПОКЛОННИЦИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ АНТИЧОВЕШКИТЕ ЛГБТ ЦЕННОСТИ????????????
12:30 24.06.2026
18 д-р Бръкнигъзов
12:34 24.06.2026
19 Стас
12:51 24.06.2026