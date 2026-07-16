Поли Генова се пребила жестоко при падане по стълби в Турция (ВИДЕО)

Поли Генова разкри любопитни подробности около заснемането на новия си видеоклип към песента „Спомени". Гостувайки в „На кафе", певицата разказа за дългото пътуване до Югоизточна Турция, за неприятен инцидент по време на снимките и за подкрепата, която е получила при създаването на песента.

Изпълнителката сподели, че целият екип е пропътувал повече от 2000 километра до район близо до границата със Сирия, за да заснеме впечатляващите кадри.

„Целият екип се занесохме на повече от 2000 км в Югоизточна Турция, почти на границата със Сирия", разказа тя.

По думите ѝ локациите включвали древни пещери и прочутата планина Немруд, откъдето се откривали спиращи дъха гледки.

Не всичко обаче преминало по план. След края на снимките Поли претърпяла неприятен инцидент. „Приключихме всичко, заснехме, тръгнахме да слизаме от планината Немруд на залез и аз паднах и се прибих по стълбите жестоко", призна певицата, като с усмивка допълни, че явно е трябвало да има и малко „драма", за да не бъде всичко прекалено перфектно.

Поп звездата разказа и любопитна история около създаването на „Спомени". Песента е написана по време на творчески лагер в Боровец, когато в края на септември завалял необичаен сняг. Работата върху текста обаче буксувала, докато на помощ не се притекла певицата Прея.

„Зациклихме с текста жестоко. Видях Прея и ѝ казах: „Прейче, ела, моля ти се да помагаш." Тя дойде и свършихме работата като ангел", разказа Поли. Изпълнителката обърна внимание и на сценичните си тоалети. В новия клип тя носи модели на българския бранд Rotovo, чиито дизайнери работят и с международни звезди. По думите ѝ част от колекцията ще бъде използвана и в новия сезон на сериала „Emily in Paris".

Поли Генова призна още, че рядко пази сценичните си дрехи за себе си.

„Подарявам ги на приятели. Давала съм и на деца, които отиват на бал и нямат възможност. Трябва да има нова енергия, дори в гардеробите", сподели тя.

Разговорът естествено преминал и към семейството ѝ. Певицата разкри, че дъщеря ѝ Леа вече проявява сериозен интерес към музиката.

„Пее. Наследи ме. Нонстоп пее", каза с усмивка Генова, но подчерта, че няма да определя бъдещето на децата си.

„Дали ще иска да се занимава с това, си е нейно решение. От мен ще получи само подкрепа", категорична бе тя. И добави още, че тази есен синът ѝ Даниел ще прекрачи училищния праг като първокласник.