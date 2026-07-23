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Мечка умря от токов удар, след като се покатери на електрически стълб (ВИДЕО)

Мечка умря от токов удар, след като се покатери на електрически стълб (ВИДЕО)

23 Юли, 2026 12:01 1 999 12

  • мечка-
  • ток-
  • електричество-
  • стълб-
  • инцидент

Необичайният инцидент се е случил на магистрала в Ню Мексико

Мечка умря от токов удар, след като се покатери на електрически стълб (ВИДЕО) - 1
Кадър: Х
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мечка загина от токов удар, след като се покатери на електрически стълб в селски район на американския щат Ню Мексико. Необичайният инцидент беше заснет от преминаващо семейство, а видеото бързо привлече внимание в социалните мрежи.

Случаят е станал на 20 юли край малкото населено място Гладстоун, на около 270 километра източно от Санта Фе. Кадрите показват животното върху напречната греда в горната част на стълба, където то диша тежко и се опитва да запази равновесие на значителна височина.

Видеото е заснето от Шанън Мълънс, която пътувала със семейството си по магистрала 56 от Ред Ривър към Оклахома. Първоначално те решили, че мечката е мъртва, но се върнали, за да проверят, и забелязали, че животното се движи.

„Не можехме да повярваме на това, което видяхме. Първо помислихме, че мечката е мъртва, но когато се приближихме, разбрахме, че все още е жива“, разказа Мълънс.

В записа се чува и обаждане до спешния телефон 911. Диспечерът съобщава, че властите вече са уведомени, но упояването на мечката, докато се намира върху стълба, би могло да доведе до падане от голяма височина.

За жалост, животното е било поразено от електрически ток и е загинало, преди служителите по опазване на дивата природа да успеят да организират безопасното му сваляне.

Министерството на вътрешните работи на САЩ разпространи кадрите в социалните мрежи с шеговит коментар за американското енергийно производство. Публикацията предизвика критики от част от потребителите, след като стана известно, че инцидентът е завършил със смъртта на животното.

Специалисти обясняват, че уплашени от хора, автомобили или кучета мечки понякога възприемат електрическите стълбове като дървета и се изкачват по тях, за да избягат от предполагаема опасност. Подобни случаи са регистрирани и преди в югозападните части на САЩ.

През 2021 г. електротехници в Аризона успяха да спасят мечка от стълб, след като временно прекъснаха електрозахранването и насочиха животното към земята. В Ню Мексико през 2013 г. друга мечка оцеля при подобен инцидент край град Ратон, след намесата на служители от щатската служба по дивата природа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    10 2 Отговор
    Качила се е да си зареди телефона

    12:05 23.07.2026

  • 2 Аналог

    10 8 Отговор
    Руска мечка се качила на стълба Украйна ,и я ударил тока

    12:09 23.07.2026

  • 3 Събке, добре, че си написала мечка,

    5 2 Отговор
    шото за момент ми заприлича на теб. Ти имаш грацията и красотата на гризли

    12:12 23.07.2026

  • 4 Дзак

    9 0 Отговор
    Жалко. След като е често явление, биха могли да сложат греда или площадка под носачите на кабелите на дървения стълб.

    Коментиран от #12

    12:16 23.07.2026

  • 5 след дъжд качулка

    5 4 Отговор
    Вероятно спирането на тока в селския район не би довело до сериозни последствия, но "спасителите" така и не са се сетили.

    12:21 23.07.2026

  • 6 Тцъ!

    6 1 Отговор
    Мецаната се е покатерила там за да краде джаджи от конструкцията на електрическия стълб, но нейните технически познания не са били на ниво - също като на представителите на едно малцинство - и затова е получила токов удар.
    Жалко за животинката.

    12:23 23.07.2026

  • 7 Мими Кучева🐕

    5 1 Отговор
    Умна като демократичен българин.🐻🐻🐻🥳🤣👍

    Коментиран от #8

    12:27 23.07.2026

  • 8 демократична народна поговорка

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Мими Кучева🐕":

    На умряло куче нож се не вади.

    12:36 23.07.2026

  • 9 от село

    1 1 Отговор
    Мечка на чеверме не бях виждал

    12:59 23.07.2026

  • 10 Анонимен

    3 0 Отговор
    ЕВН да си вършат работата както трябва!

    13:01 23.07.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор
    Служителите баш като наще!

    14:09 23.07.2026

  • 12 8325

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Ако стълбовете са бетонни и не са толкова лесни за катерене, няма да има такива неща. Обаче дървеното лоби във фащ е по-силно от бетонното и това ще продължи да се случва.

    14:10 23.07.2026