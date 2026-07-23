Мечка умря от токов удар, след като се покатери на електрически стълб (ВИДЕО)

Мечка загина от токов удар, след като се покатери на електрически стълб в селски район на американския щат Ню Мексико. Необичайният инцидент беше заснет от преминаващо семейство, а видеото бързо привлече внимание в социалните мрежи.

Случаят е станал на 20 юли край малкото населено място Гладстоун, на около 270 километра източно от Санта Фе. Кадрите показват животното върху напречната греда в горната част на стълба, където то диша тежко и се опитва да запази равновесие на значителна височина.

Видеото е заснето от Шанън Мълънс, която пътувала със семейството си по магистрала 56 от Ред Ривър към Оклахома. Първоначално те решили, че мечката е мъртва, но се върнали, за да проверят, и забелязали, че животното се движи.

A woman driving along a New Mexico highway spotted the bizarre spectacle of a large bear at the top of a telephone pole. pic.twitter.com/BZRMQA3A8A — The Independent (@Independent) July 22, 2026

„Не можехме да повярваме на това, което видяхме. Първо помислихме, че мечката е мъртва, но когато се приближихме, разбрахме, че все още е жива“, разказа Мълънс.

В записа се чува и обаждане до спешния телефон 911. Диспечерът съобщава, че властите вече са уведомени, но упояването на мечката, докато се намира върху стълба, би могло да доведе до падане от голяма височина.

За жалост, животното е било поразено от електрически ток и е загинало, преди служителите по опазване на дивата природа да успеят да организират безопасното му сваляне.

Министерството на вътрешните работи на САЩ разпространи кадрите в социалните мрежи с шеговит коментар за американското енергийно производство. Публикацията предизвика критики от част от потребителите, след като стана известно, че инцидентът е завършил със смъртта на животното.

Специалисти обясняват, че уплашени от хора, автомобили или кучета мечки понякога възприемат електрическите стълбове като дървета и се изкачват по тях, за да избягат от предполагаема опасност. Подобни случаи са регистрирани и преди в югозападните части на САЩ.

През 2021 г. електротехници в Аризона успяха да спасят мечка от стълб, след като временно прекъснаха електрозахранването и насочиха животното към земята. В Ню Мексико през 2013 г. друга мечка оцеля при подобен инцидент край град Ратон, след намесата на служители от щатската служба по дивата природа.