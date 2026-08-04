Кораб лежал 2400 години на морското дъно край Гърция: ДНК анализ разкри какво е превозвал

Древен търговски кораб, потънал преди около 2400 години край гръцкия остров Хиос, разкри част от тайните на морската търговия в Античността. Благодарение на съвременни методи за ДНК анализ учените успяха да установят какво е било превозвано в глинените съдове, открити сред останките.

Корабокрушението се намира на приблизително 70 метра дълбочина в Егейско море. Обектът е проучен през 2005 г. от международен екип съвместно с гръцкото Министерство на културата и Гръцкия център за морски изследвания. От морското дъно археолозите извадили две амфори, които на пръв поглед изглеждали напълно празни.

Изследователите обаче взели проби от вътрешните им стени. Лабораторните анализи разкрили генетични следи от маслини, риган и мастикс – ароматна смола, добивана от мастиковото дърво и използвана в древността като консервант и овкусител.

В едната амфора били установени следи, свързани с маслиново масло и риган. Откритието изненадало учените, тъй като Хиос е бил прочут в древния свят най-вече със своето висококачествено вино. Дотогава археолозите предполагали, че повечето амфори от кораби, потънали в района, са били използвани именно за винена търговия.

Във втория съд били открити растителни остатъци, които първоначално били свързани с мастикс, шамфъстък или смола, използвана за покриване на вътрешността на амфорите. Подобни смоли често предпазвали виното и останалите течности от разваляне по време на дълги морски пътувания.

Амфорите били универсалните транспортни контейнери на древния свят. В тях се пренасяли вино, зехтин, подправки, зърно, плодове, риба и различни хранителни продукти. След векове под водата съдържанието обикновено изчезва напълно, поради което археолозите дълго време можели да правят заключения единствено по формата и мястото на производство на съдовете.

Изследването на амфорите от Хиос показало, че дори когато не са останали видими следи от товара, малки фрагменти от древна ДНК могат да се запазят в порите на керамиката. Това дава възможност на учените да възстановят маршрутите на търговията и да разберат какви земеделски продукти са произвеждали и изнасяли древните средиземноморски общества.

Макар историята периодично да се представя като ново археологическо откритие, корабокрушението е изследвано през 2005 г., а резултатите от ДНК анализите са оповестени през 2007 г. Значението му обаче остава голямо – за първи път съдържанието на амфори от древен кораб е идентифицирано чрез генетичен анализ, въпреки че съдовете изглеждали напълно празни.