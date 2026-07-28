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Джон Бон Джоуви се завърна на сцената в дует с Брус Спрингстийн след упорита инфекция (ВИДЕО)

Джон Бон Джоуви се завърна на сцената в дует с Брус Спрингстийн след упорита инфекция (ВИДЕО)

28 Юли, 2026 17:29 448 0

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  • брус спрингстийн

Рок звездите изненадаха публиката в Медисън Скуер Гардън в неделя вечер с общата си поява

Джон Бон Джоуви се завърна на сцената в дует с Брус Спрингстийн след упорита инфекция (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският рок певец Джон Бон Джоуви се завърна на сцената в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, само три дни след като прекрати предишния си концерт заради инфекция на синусите.

На финалното шоу от деветте концерта на Bon Jovi в залата 64-годишният музикант изненада публиката с появата на Брус Спрингстийн. Джон Бон Джоуви представи своя дългогодишен приятел като „краля на великия щат Ню Джърси“.

Двамата рок изпълнители изпяха заедно хита на Bon Jovi „Who Says You Can’t Go Home“, а след това изпълниха песента на Брус Спрингстийн „The Promised Land“ от 1978 г. И двамата музиканти са родени в Ню Джърси и през годините неведнъж са споделяли сцената.

Концертът на 26 юли беше деветият и последен от резиденцията на Bon Jovi в „Медисън Скуеър Гардън“. Първоначално групата беше обявила четири дати, но поредицата беше разширена заради голямото търсене на билети.

На 23 юли Джон Бон Джоуви прекрати осмото шоу след около 90 минути, тъй като заболяването му попречило да продължи да пее. Той се извини на публиката и призова зрителите да запазят билетите си, докато бъде намерен начин концертът да бъде компенсиран или пренасрочен.

„Не получавате най-доброто от мен и съжалявам“, заяви рок музикантът преди да напусне сцената.

„Forever Tour“ отбелязва първото мащабно завръщане на Bon Jovi към концертната дейност след операцията на гласните струни, на която Джон Бон Джоуви се подложи през 2022 г. Възстановяването му и несигурността дали отново ще може да изнася цели концерти бяха показани и в документалната поредица „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story“.

След приключването на концертите в Ню Йорк турнето трябва да продължи на 28 август на стадион „Скотиш Гас Мърифийлд“ в Единбург. В графика са включени още изяви в Дъблин и Лондон.


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