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Бившата съпруга на Еминем е откарана по спешност в болница заради кръвоизлив

Бившата съпруга на Еминем е откарана по спешност в болница заради кръвоизлив

16 Юли, 2026 07:20 390 1

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  • болница

Към момента няма официална информация за състоянието й

Бившата съпруга на Еминем е откарана по спешност в болница заради кръвоизлив - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ким Скот, бившата съпруга на рапъра Еминем, е била откарана по спешност в болница след като припаднала в дома си в Мичиган през уикенда, пише dir.bg.

Според информация на TMZ, базирана на доклад на службите за спешна помощ в Честърфийлд, 51-годишната Скот е получила сериозно кървене, описано в документа като "кръвоизлив" или "разкъсване", около 20:00 часа в събота.

Парамедиците са я извели от дома ѝ с носилка и са я транспортирали до болница. Към момента няма официална информация за състоянието ѝ.


Здравословният инцидент идва на фона на поредица от правни проблеми за Скот. През май тя беше арестувана за шофиране в нетрезво състояние в Маунт Клемънс, Мичиган. Според полицейския доклад Скот е ударила паркиран автомобил, като при инцидента няма съобщения за пострадали. Служителите твърдят още, че тя е изглеждала дезориентирана, миришела е на алкохол и при проверката е отчела 0,204 промила алкохол в кръвта. По информация на изданието Скот е съдействала на полицията при задържането си. Тя е била за кратко в затвора на окръг Макомб, а снимката ѝ за ареста привлече внимание заради силно променената ѝ визия и късата ѝ прическа.

През юни срещу нея беше издадена заповед за арест, след като не се явила на съдебно заседание по делото за шофиране в нетрезво състояние. По-късно, според TMZ, заповедта е била отменена.

Ким Скот и Еминем, чието истинско име е Маршал Матърс, имат дълга и бурна история. Двамата се женят през 1999 г., но се развеждат през 2001 г. През 2006 г. сключват повторен брак, който отново приключва с развод. Бившата двойка има три деца - Хейли Джейд, Алайна и Стиви. Скот има и син Паркър от друга връзка след раздялата си с изпълнителя.


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