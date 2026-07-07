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Съпругата на Меси разкри как поддържа сексапилната си фигура (СНИМКИ+ВИДЕО)

Съпругата на Меси разкри как поддържа сексапилната си фигура (СНИМКИ+ВИДЕО)

7 Юли, 2026 18:31 1 015 3

  • лионел меси-
  • съпруга-
  • антонела рокуцо

Антонела не пропуска силовите тренировки, на които дължи извивките си

Съпругата на Меси разкри как поддържа сексапилната си фигура (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Антонела Рокуцо отдавна не е просто „съпругата на Лионел Меси“ в публичния разказ около най-известното футболно семейство в света. 38-годишната аржентинка, която живее със семейството си в Маями, постепенно изгради собствен образ на модел, инфлуенсър и лице на международни брандове, като съчетава медийното внимание с видимо премерен и дисциплиниран начин на живот.

Рокуцо, която има над 41 млн. последователи в Instagram, описва себе си преди всичко като майка на тримата си синове Тиаго, Матео и Чиро. В последните години обаче тя все по-често попада във фокуса на модните и лайфстайл издания със стила си, тренировъчния си режим и публичните си появи до Меси, особено след преместването на семейството в САЩ.

В интервю за американското издание ELLE Рокуцо разказва, че се стреми да тренира всеки ден. За нея фитнесът не е само средство за поддържане на форма, а личен ритуал, който ѝ помага да се чувства по-стабилна физически и психически. Тя описва тренировките като време, в което оставя телефона си настрана, включва режима „Не ме безпокойте“ на смарт часовника си и отделя един час само за себе си.

Силовите тренировки заемат централно място в режима ѝ, макар че не винаги е гледала на тях по този начин. Рокуцо признава, че преди години се е притеснявала да вдига тежести, защото е вярвала, че това ще направи тялото ѝ прекалено едро. Днес тя смята тази представа за погрешна и определя работата с тежести като един от най-важните елементи за женското здраве и доброто остаряване. По думите ѝ насърчава дори родителите си да започнат с малко, например с две силови тренировки седмично.

Режимът ѝ не се гради върху крайности, а върху постоянство. Освен силови упражнения тя залага на групови тренировки, движение и по-цялостен подход към здравето, включително стриктно хранене, отказ от алкохол и цигари и грижа за психическата яснота. В същото интервю Рокуцо говори и за трудния баланс между майчинството, личните цели и усещането за вина, което често съпътства жените, когато отделят време за себе си.

Публикация, споделена от adidas Training (@adidastraining)


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  • 1 очевидец

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    Сър Артър Игнейшъс Конан Дойл
    (22 май 1859 г. 7 юли 1930 г.)
    ,,Човек винаги се нуждае от малко-късче хляб,глътка вода,топъл и сух подслон.И малко сигурност.Всичко останало е стремеж към доминация и власт.”

    18:34 07.07.2026

  • 2 амче ти тихчо шумов как пък

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