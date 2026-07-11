Ретроградният Нептун носи важни прозрения: кои 4 зодии ще усетят най-силно влиянието му

От средата на тази седмица до 12 декември Нептун ще бъде ретрограден в Овен. Според астрологичните вярвания този период носи възможност за важни прозрения, по-дълбоко разбиране на собствените ни нужди и преосмисляне на мястото, което заемаме в живота си, предава Lifestyle.bg.

Нептун се свързва със състраданието, интуицията и чувствителността. По време на ретроградното му движение тези качества могат да се усещат по-силно, което ни прави по-възприемчиви към емоциите на хората около нас. Периодът може да ни насърчи да погледнем назад към минали ситуации, да извлечем поуки и да изградим по-стабилна основа за бъдещето.

Основният съвет за този период е да обръщаме повече внимание на вътрешния си глас и интуицията си. Ето кои четири зодии според астрологията ще усетят най-силно влиянието на ретроградния Нептун.

Овен

За представителите на Овен периодът ще бъде свързан със себепознание и емоционално балансиране. След по-динамични моменти преди това, ретроградният Нептун ще ги насърчи да отделят повече време за себе си и собствените си нужди.

Възможно е да възникнат напрежения в отношенията с близки хора, тъй като влиянието на транзита може да засегне едновременно личния, професионалния и любовния живот.

В същото време романтиката ще бъде силно подчертана. Според астролозите хората около Овните могат да бъдат по-отворени към нови връзки и емоционални преживявания.

Рак

За Раците предстоят важни решения, свързани с кариерата и професионалното развитие. Промените, които се случват в живота им, може да изглеждат мащабни и дори трудно реални.

Възможно е да се появи усещане за дежавю в работата - сякаш стари професионални ситуации се връщат, за да бъдат разрешени окончателно. Периодът ще насърчи Раците да преосмислят отношенията си с колеги и партньори, както и да потърсят нови идеи и посоки за развитие.

Макар професионалните отношения да преминат през изпитания, този период може да помогне за изграждането на по-здрави основи в бъдеще.

Везни

При Везните фокусът ще бъде насочен основно към професионалните цели и личното развитие. Възможно е да усещат, че не им остава достатъчно време за личния живот, но усилията, които полагат сега, могат да доведат до по-удовлетворяващи отношения в бъдеще.

Ако са готови за нова връзка или искат да задълбочат съществуваща, по-благоприятен момент според астрологията ще настъпи през есента.

Нови запознанства могат да се появят сред хора със сходни интереси и ценности, като е възможно някои от тях да се превърнат в дълготрайни приятелства, съветват от Today.

Риби

Ретроградният Нептун ще насочи вниманието на Рибите към финансовата стабилност. Периодът ще бъде подходящ за по-добро планиране на бюджета и подреждане на финансовите приоритети.

Това не означава непременно сериозни затруднения, а по-скоро необходимост от повече организация и сигурност. Според астрологичните прогнози транзитът може да донесе и нови възможности за увеличаване на доходите.

Рибите обаче трябва да бъдат внимателни с примамливи бизнес предложения и инвестиции. Нещо, което изглежда добре на пръв поглед, не винаги е толкова надеждно, колкото изглежда.