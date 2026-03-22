Нети разплака рождената си майка с ролята си в сериала "Вяра, надежда, любов"

Нети разплака рождената си майка с ролята си в сериала "Вяра, надежда, любов"

22 Март, 2026 07:16 1 384 9

Оказва се, че ролята на лекар има дълбок личен смисъл за актрисата

Нети разплака рождената си майка с ролята си в сериала "Вяра, надежда, любов" - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Една от най-любимите актриси и певици Нети се завръща на малкия екран в ролята на доцент Жекова в новия сериал "Вяра, надежда, любов“. В участието си по bTV в "Тази сутрин" тя призна, че това е първият проект в кариерата ѝ, преминал без никакви конфликти в екипа, информира Plovdiv24.bg.

За разлика от много други продукции, сериалът е заснет в реална болнична среда на "Майчин дом", което е помогнало на Нети да влезе по-дълбоко в образа си. Тя споделя, че е трябвало да научи сложна медицинска терминология и имена на лекарства, за да бъде убедителна на екран.

"Приключваме снимките, стана ми мъчно, мина много бързо и хубаво. Нямаше никакви проблеми, за първи път ми се случва. Нямаше нито едно ла*но в супата, с извинение за ранния час", коментира Нети.

Оказва се, че ролята на лекар има дълбок личен смисъл за актрисата. И двамата ѝ бащи (осиновителят и биологичният) са искали тя да се занимава с медицина, но най-трогателната реакция дошла от биологичната ѝ майка.

"Рождената ми майка ми написа: "Маме, ти сбъдна мечтата ми!". Когато ме е дала за осиновяване, тя е мечтаела да стана лекар“, сподели през сълзи Нети и определи лекарите като най-големи фенове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 кумчо

    8 1 Отговор
    Просълзяващи "сополки"

    07:22 22.03.2026

  • 2 Попето

    12 1 Отговор
    От БТВ изобщо не уважават зрителите си, сериалът се излъчва винаги с 15-20 минути закъснение, доста късно, с множество реклами, а актьорите говорят твърде неразбрано.

    07:28 22.03.2026

  • 3 Отврат

    6 1 Отговор
    неква.

    07:32 22.03.2026

  • 4 Гуньо Простиа

    6 1 Отговор
    Оказа се поредната българска тежка за гледаме тъпотия

    07:56 22.03.2026

  • 5 Злоба

    2 0 Отговор
    Аууу нима мале страхотно УРАААААА!!!!!

    08:05 22.03.2026

  • 6 Мене

    3 0 Отговор
    Ме е разплаквала на Аркутино. Що сълзи пролях, и бели, и безцветни...

    08:19 22.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жайме

    0 0 Отговор
    Нети,Мети,Плети,много я харесвам тази нежна жена!

    09:02 22.03.2026

  • 9 Жайме

    0 0 Отговор
    Нети,Мети,Плети,много я харесвам тази нежна жена!

    09:03 22.03.2026