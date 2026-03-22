Една от най-любимите актриси и певици Нети се завръща на малкия екран в ролята на доцент Жекова в новия сериал "Вяра, надежда, любов“. В участието си по bTV в "Тази сутрин" тя призна, че това е първият проект в кариерата ѝ, преминал без никакви конфликти в екипа, информира Plovdiv24.bg.
За разлика от много други продукции, сериалът е заснет в реална болнична среда на "Майчин дом", което е помогнало на Нети да влезе по-дълбоко в образа си. Тя споделя, че е трябвало да научи сложна медицинска терминология и имена на лекарства, за да бъде убедителна на екран.
"Приключваме снимките, стана ми мъчно, мина много бързо и хубаво. Нямаше никакви проблеми, за първи път ми се случва. Нямаше нито едно ла*но в супата, с извинение за ранния час", коментира Нети.
Оказва се, че ролята на лекар има дълбок личен смисъл за актрисата. И двамата ѝ бащи (осиновителят и биологичният) са искали тя да се занимава с медицина, но най-трогателната реакция дошла от биологичната ѝ майка.
"Рождената ми майка ми написа: "Маме, ти сбъдна мечтата ми!". Когато ме е дала за осиновяване, тя е мечтаела да стана лекар“, сподели през сълзи Нети и определи лекарите като най-големи фенове.
Нети разплака рождената си майка с ролята си в сериала "Вяра, надежда, любов"
22 Март, 2026
07:22 22.03.2026
07:28 22.03.2026
07:32 22.03.2026
07:56 22.03.2026
08:05 22.03.2026
08:19 22.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
09:02 22.03.2026
09:03 22.03.2026