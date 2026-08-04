Дунав пред пресъхване: Исторически рекорди, критични участъци и реалната заплаха за икономиката и природата

Историческите хроники свидетелстват, че Дунав никога не е пресъхвал напълно по цялото си протежение от Шварцвалд до Черно море, но е преминавал през феномени като „изчезване“ на изворите и екстремни маловодия. Най-известният природен завой е т.нар. Дунавско потъване (Donauversickerung) в Германия, където в периоди на засушаване реката буквално изчезва под земята в карстови пукнатини и се пренасочва към река Рейн.

В съвременната история най-критичните лета са регистрирани през 1947, 1985, 2003, 2022 и настоящата 2026 г., когато дебитът на реката при навлизането ѝ в Румъния падна до близо три пъти под средните многогодишни норми. Парадоксално, настоящият пресъхнал пейзаж разкри артефакти – от нацистки военни кораби от Втората световна война до 3000-годишни фосили при Русе.

Снимка: БГНЕС

Кои са най-застрашените участъци по пътя на реката?

Проблемите с корабоплаването и ниските нива не се разпределят равномерно, като най-рисковите зони се намират в средното и долното течение на Дунав:

Горно и средно течение (Германия и Унгария): Плитчините около Бавария и Пасау често блокират туристическите круизи, а в Унгария речният отток към АЕЦ „Пакш“ достига критичен минимум.

Плитчините около Бавария и Пасау често блокират туристическите круизи, а в Унгария речният отток към АЕЦ „Пакш“ достига критичен минимум. Сръбският участък: Районът около Нови Сад и дефилето Железни врата (Джердап), където производството на електроенергия е сериозно ограничено.

Районът около Нови Сад и дефилето Железни врата (Джердап), където производството на електроенергия е сериозно ограничено. Българско-румънският сектор: Това е най-дългият и критичен естествен участък без шлюзове. Праговете при Белене, Батин, Ряхово и Вардим са постоянна точка на засядане на търговски кораби. Нивата при Русе паднаха рекордно под условната кота нула, спирайки фериботни връзки като тази при Оряхово.

Икономическият трус: Енергетика, транспорт и земеделие

Засушаването на Дунав не е просто екологична илюстрация, а мащабен икономически шок за Централна и Източна Европа:

Енергиен колапс: АЕЦ „Пакш“ в Унгария бе принудена да намали драстично мощностите си поради невъзможност за охлаждане на реакторите. В Румъния се стигна до контролирани взривове на скални прагове от армията, за да се осигури приток към АЕЦ „Черна вода“. Сръбската ВЕЦ „Джердап 1“ работи на минимален капацитет.

Парализа на транспорта: Блокираните товари по реката принуждават бизнеса да пренасочва суровини към железопътен и автомобилен транспорт, което според пазарните анализи оскъпява логистиката с пъти и удря износа на зърнени култури.

Селско стопанство: В Румъния (особено в окръг Долж) напоителните системи бяха напълно спрени, оставяйки десетки хиляди хектари земеделска земя без достъп до вода в разгара на летните жеги.

Унищожение на биоразнообразието: Риби и птици на сухо

Пресъхването на крайречните разливи и влажни зони нанася непоправими щети върху флората и фауната:

Рибни ресурси: Тъй като плитките води се нагряват по-бързо, нивата на кислород падат рязко. Това води до масов мор на риба и уврежда естествените места за хвърляне на хайвер на есетровите риби.

Тъй като плитките води се нагряват по-бързо, нивата на кислород падат рязко. Това води до масов мор на риба и уврежда естествените места за хвърляне на хайвер на есетровите риби. Застрашени птици: Критично е състоянието на гнездовите колонии на къдроглавия пеликан. Платформите в резерватите остават на сухо (едва на тридесетина сантиметра вода), което позволява на сухоземни хищници като чакали и лисици лесно да достигат до гнездата.

Гласът на потърпевшите: Разкази от първо лице по поречието

„Реката вече не е същата. Капитан съм от 25 години, но такова чудо не съм виждал — да плаваш с усещането, че всеки момент ще остържеш дъното в пясъка край остров Вардим“, споделя капитан Петър Василев, чийто конвой с въглища престоява блокиран край Русе повече от две седмици. „Вместо да превозваме стоки, ние просто чакаме и губим хиляди евро на ден. Фарватерът (плавателният път) е толкова тесен, че се разминаваме на сантиметри.“

Еколозите от Силистра също алармират за необратими промени. „Големият проблем не е просто ниското ниво, а скоростта, с която се случва това“, обяснява местният природозащитник Елена Тодорова. „Крайречните блата, които са белите дробове на Дунав, изсъхват пред очите ни. Рибари намират речни миди и раци, затиснати под напуканата кал на пресъхналите ръкави. Ако природата не ни помогне с дъждове, биоразнообразието тук ще се възстановява с десетилетия.“

Инфраструктурният отговор: Дълбочинно драгиране или екологична катастрофа?

За да се справи с хроничното маловодие, Европейският съюз залага на мащабни инфраструктурни проекти за поддържане на плавателния път чрез интензивно дълбочинно драгиране. Идеята е тежки машини постоянно да изгребват натрупания пясък и наноси от критичните прагове в българо-румънския сектор, осигурявайки минимална дълбочина за търговските кораби.

Инженерите твърдят, че това е единственият начин да се спаси речната търговия, но екологичните организации са категорично против. Според тях постоянното дълбаене на речното корито променя естествените течения, засилва ерозията на бреговете и буквално унищожава дънните екосистеми, където се хранят и размножават десетки видове риби. Балансът между икономическия интерес и опазването на реката остава най-голямото предизвикателство пред Дунавската стратегия на ЕС.

Скритата заплаха: Кризата с питейната вода в крайдунавските градове

Малцина си дават сметка, че ниското ниво на реката застрашава пряко и бита на стотици хиляди граждани. Голяма част от крайдунавските градове и села в България и Румъния разчитат на подпочвени кладенци и сондажи в близост до речното корито за своето водоснабдяване.

Когато нивото на Дунав спадне драстично, подпочвените води също се отдръпват, което води до пресъхване на помпените станции. Вече десетки населени места са изправени пред заплахата от въвеждане на строг воден режим в разгара на летните жеги. Допълнителен проблем е влошеното качество на останалата вода — в плитките басейни концентрацията на замърсители нараства, което налага по-скъпо и сложно пречистване, преди тя да достигне до чешмите на хората.

Мълчаливото предупреждение на реката

Оголените и напукани речни корита на Дунав са мълчаливо, но зловещо предупреждение за уязвимостта на човешките амбиции пред лицето на глобалните климатични промени. Втората по дължина европейска река вече не е онази вечна и непоколебима синя магистрала, която познаваме от учебниците по география. Тя се превръща в изтощена екосистема, изискваща спешна и радикална промяна в начина, по който я управляваме. Ако Европа иска да запази тази жизнена артерия жива за следващите поколения, икономическите планове трябва незабавно да се адаптират към новата, сурова хидроложка реалност — преди реката да ни остави окончателно на сухо.