Нети възхити феновете си с ВИДЕО от плажа

15 Август, 2025 07:29

„Не мога да си позволя гласът ми да отмаря – ще загубя тренинг“, категорична е певицата и актриса Нети Добрева

Нети възхити феновете си с ВИДЕО от плажа - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Нети Добрева показа, че за истинския талант няма почивка – дори и на плажа! Нежната половинка на Дони замени сцената с пясъка и вълните, но не и вокалните упражнения, пише marica.bg.

Докато други се излежават под чадърите, Нети подгрява гласните струни и пее така, че дори чайките да замлъкнат, за да я слушат.

„Не мога да си позволя гласът ми да отмаря – ще загубя тренинг“, категорична е певицата. За нея пеенето не е просто професия, а ежедневна мисия – дори в най-лежерните мигове.


Феновете в социалните мрежи прегряха от възторг, наричайки гласа ѝ „ангелски“ и „магнетичен“. Те са убедени, че именно дисциплината и отдадеността правят Нети уникална.

Доказателството – под жаркото слънце и с крака, потопени в морето, тя звучи така, сякаш е на голям концерт. Постоянството, чарът и кадифеното ѝ звучене я превръщат в една от най-обичаните български звезди – и на сцената, и под плажния чадър.


  • 1 Възхитен

    3 0 Отговор
    Колко е изстрадала

    Коментиран от #2

    07:38 15.08.2025

  • 2 И продължава

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възхитен":

    и ние

    07:49 15.08.2025

  • 3 Хубава

    3 1 Отговор
    За годините си жена , но винаги изглежда тъжна ! Така изглежда " недооправената " жена , онзи гърчаваия не може да и опонира в леглото !

    07:57 15.08.2025

  • 4 Никой

    1 0 Отговор
    Прелестна е - дано да продължи - но творчеството е труден процес - ще може ли да ни зарадва с нещо.

    08:07 15.08.2025

  • 5 !!!!!

    2 0 Отговор
    Хубава жена е, но защо си повярва, че може да пее?! ...

    08:14 15.08.2025