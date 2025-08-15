Нети възхити феновете си с ВИДЕО от плажа

Нети Добрева показа, че за истинския талант няма почивка – дори и на плажа! Нежната половинка на Дони замени сцената с пясъка и вълните, но не и вокалните упражнения, пише marica.bg.

Докато други се излежават под чадърите, Нети подгрява гласните струни и пее така, че дори чайките да замлъкнат, за да я слушат.

„Не мога да си позволя гласът ми да отмаря – ще загубя тренинг“, категорична е певицата. За нея пеенето не е просто професия, а ежедневна мисия – дори в най-лежерните мигове.

Феновете в социалните мрежи прегряха от възторг, наричайки гласа ѝ „ангелски“ и „магнетичен“. Те са убедени, че именно дисциплината и отдадеността правят Нети уникална.

Доказателството – под жаркото слънце и с крака, потопени в морето, тя звучи така, сякаш е на голям концерт. Постоянството, чарът и кадифеното ѝ звучене я превръщат в една от най-обичаните български звезди – и на сцената, и под плажния чадър.