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"Дяволът носи Прада 2" събра 15,2 млн. гледания за пет дни

"Дяволът носи Прада 2" събра 15,2 млн. гледания за пет дни

4 Август, 2026 18:31 567 3

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Продължението отбеляза почти рекордна гледаемост в стрийминг платформата на Дисни, но не успя да задмине "Дедпул и Върколака"

"Дяволът носи Прада 2" събра 15,2 млн. гледания за пет дни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Филмът „Дяволът носи Прада 2“ е регистрирал 15,2 млн. гледания в световен мащаб през първите си пет дни в стрийминг платформите Disney+ и Hulu.

Резултатът превръща продължението с актрисите Мерил Стрийп и Ан Хатауей в най-силния дебют на игрален филм в платформите на Disney след „Дедпул и Върколака“ през 2024 г. Супергеройската продукция достигна 19,4 млн. гледания за шест дни, което означава, че разликата при еднакъв период вероятно е значително по-малка.

Disney изчислява броя на гледанията, като разделя общото време, прекарано в гледане, на продължителността на филма от 119 минути. Показателят не представя непременно броя на отделните зрители или акаунти.

Стрийминг успехът идва след силното представяне на „Дяволът носи Прада 2“ в киносалоните. Филмът е спечелил около 220,6 млн. долара в Северна Америка и близо 691,4 млн. долара в световен мащаб при бюджет от приблизително 100 млн. долара. Продължението дебютира по кината на 1 май 2026 г., а от 29 юли е достъпно за домашно гледане.

Фактът, че продукцията привлича многомилионна публика и след успешното си киноразпространение, показва устойчив интерес към поредицата и силен потенциал за повторно гледане.

Мерил Стрийп се завръща като влиятелната главна редакторка Миранда Пристли, а Ан Хатауей отново изпълнява ролята на Анди Сакс. Към тях се присъединяват актьорите Емили Блънт и Стенли Тучи, които също възстановяват образите си от оригиналния филм от 2006 г.

Сред новите попълнения в актьорския състав са Джъстин Теру, Луси Лиу, Кенет Брана, Симон Ашли и Би Джей Новак. Режисьор отново е Дейвид Франкел, а сценарият е написан от Алин Брош Маккена по персонажите, създадени от писателката Лорън Уайзбъргър.

Първият „Дяволът носи Прада“ беше вдъхновен от едноименния роман на Лорън Уайзбъргър, основан отчасти на опита ѝ като асистент на дългогодишната главна редакторка на американския Vogue Анна Уинтур. Продължението отново поставя в центъра отношенията между Миранда Пристли и Анди Сакс, този път на фона на кризата в традиционните модни списания.


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