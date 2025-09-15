Новини
Дони посвети песен на Нети Добрева по случай 50-годишния ѝ юбилей

Дони посвети песен на Нети Добрева по случай 50-годишния ѝ юбилей

15 Септември, 2025 07:18 1 342 10

  • дони-
  • нети добрева-
  • песен-
  • рожден ден-
  • юбилей

„И без морето мога, и без сърцето мога, и без небето мога, но без теб аз не мога.", се пее в песента му

Дони посвети песен на Нети Добрева по случай 50-годишния ѝ юбилей - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Музикантът Дони поздрави рожденичката Нети Добрева по повод нейния 50-годишен юбилей с емоционални думи и песен в социалните мрежи, пише bgdnes.bg.

„И без морето мога, и без сърцето мога, и без небето мога, но без теб аз не мога... Тази песен написах за теб, мила моя, и казва всичко. Останалото е отвъд нотите и думите! Честит юбилей, мила моя Нети!", се пее в песента му.

Дони посвети песен на Нети Добрева по случай 50-годишния ѝ юбилей
Снимка: Facebook

Антоанета Добрева, по-известна с артистичния си псевдоним Нети, е българска поп певица и актриса. Родена е на 14 септември 1975 г. в София. Нейните родители са доцентът по физика Светла Добрева и докторът по вътрешни болести Георги Добрев.

През 2019 г. тя разбира, че е била осиновена от тях. В действителност баща ѝ е актьорът Петьо Кръстев, а майка ѝ е Джилда Първанова, която дълги години не могла да се свърже с Нети, тъй като е била погрешно информирана, че осиновителят на детето ѝ е братът на Светла Добрева, а не самата тя.

Като малка учи пиано и участва в Детския радиохор, с диригент Академик Христо Недялков. Занимава се с театър от 1989 г. Първата ѝ роля е в пиесата "Страхотни момичета“, поставена в Народен театър "Иван Вазов“.

През 1994 – 1996 г. работи като модел. През 2000 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ в класа на професор Стефан Данаилов, доцент Илия Добрев и Ивайло Христов с пълно отличие. От същата година постъпва в трупата на Театър "Българска армия“.

Играе в постановките "Таралеж“, "Yesterday“, "Едмънд“, "Колко е важно да бъдеш сериозен“, "Шофьор за дами“, "Абсолвента“, "Ах, този джаз“, "Хоровод“, "Без контрол“, "Колекцията“, "Железният светилник“, "Декамерон“, "Ромео и Жулиета“, "Бандитска опера“, "Кастинг“, "Комедия от грешки“, "Красиви тела“, "Боси в парка“, "Бройкаджията“, "Опасни игри“, "Страхотни момчета“, "Стъпка напред“ и "Оливър“.

На 20 декември 2013 г. в зала "България“ в София под диригентството на Маестро Емил Табаков и с оркестъра на БНР участва в концертно изпълнение на мюзикъла "Вълкът и седемте козлета“ на Александър Владигеров.

Понякога, макар и рядко, Нети участва в нахсинхронните дублажи на анимационни филми. Озвучава Селена Гомес в ролята на принцеса Селения в "Артур и отмъщението на Малтазар“ и "Артур и войната на двата свята“, Ели Кемпър в ролята на Смърфовете в "Смърфовете: Забравеното селце“, както и Джина Родригез в ролята на Колка в "Малката стъпка“.

На 8 март 2018 г. дебютира в операта "Бохеми“ от Джакомо Пучини, в ролята на Мюзета, в Старозагорската опера. На 26 октомври 2018 г. е премиерата на операта "Хубавата Елена“ от Офенбах, Държавна опера Стара Загора. На 4 юни Нети прави и третата си оперна роля на Серпина, в камерната опера "Слугинята господарка“ от Перголези, в Държавна опера Стара Загора. През 2019 г. защитава магистратура в Национална музикална академия. Осъществила е в турнета в Украйна, Австрия, Германия, Франция, Великобритания, Израел, САЩ и Канада.

През 2020 г. е участвала във втория сезон на "Маскираният певец“ като гост-участник под маската на Розата. През 2001 г. сключва брак с Дони, с когото има дъщеря, родена на 28 март 2011 г.


Оценка 3.3 от 7 гласа.
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиняк

    9 2 Отговор
    Ега ти шашавите.

    07:23 15.09.2025

  • 2 НОИ

    4 5 Отговор
    Вече е подала документи за пенция.

    07:24 15.09.2025

  • 3 Венци

    4 5 Отговор
    Не се ли казваше Нети Добрев

    07:26 15.09.2025

  • 4 Момчил

    9 1 Отговор
    Голям кисмет извади тоя гией с тази истинска жена

    07:38 15.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нино

    3 2 Отговор
    Пожела ли й да се научи да пее? Че хич я няма в тая сфера.

    08:04 15.09.2025

  • 7 глоги

    2 1 Отговор
    доцентКАТА по физика Светла Добрева

    08:05 15.09.2025

  • 8 кастроли

    3 0 Отговор
    Рожденничката Нети Добрева е леко плосковата.

    08:17 15.09.2025

  • 9 Гост

    6 0 Отговор
    Тая на 50 изглежда прекрасно, дано всеки има късмета с такава жена.

    08:20 15.09.2025

  • 10 влък

    0 0 Отговор
    Дони посвети десен на Не ти Добре,ва!

    08:36 15.09.2025