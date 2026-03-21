104-годишна американка поддържа форма с рисуване и учене на френски

104-годишна жена от Тексас, САЩ, разкри тайните на дълголетието си, предаде U.S. News & World Report.

Родена през 1922 г. в Луизиана, тя вярва, че има силен генетичен произход: майка ѝ е живяла до 92 години, а сестрите ѝ - до 90 и 95. Тя никога не е пушила, рядко е пила алкохол и съветва всеки, който иска да доживее до 100 години, да направи същото.

Столетницата отдава голямо значение на физическата активност. От 45 до 95 години тя редовно тренира на бягаща пътека и на уреди за тренировки с тежести. Тя продължава тренировките си дори след като претърпява смяна на колянната става на 92 години.

За да поддържа яснота на ума си, жената се занимава с рисуване. Освен това, на 95 години тя започнала да учи френски език, използвайки приложението Duolingo.