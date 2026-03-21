104-годишна американка поддържа форма с рисуване и учене на френски

21 Март, 2026 14:15 815 3

  • столетница-
  • поддържа форма-
  • рисуване-
  • френски език

Столетницата отдава голямо значение и на физическата активност

104-годишна американка поддържа форма с рисуване и учене на френски
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

104-годишна жена от Тексас, САЩ, разкри тайните на дълголетието си, предаде U.S. News & World Report.

Родена през 1922 г. в Луизиана, тя вярва, че има силен генетичен произход: майка ѝ е живяла до 92 години, а сестрите ѝ - до 90 и 95. Тя никога не е пушила, рядко е пила алкохол и съветва всеки, който иска да доживее до 100 години, да направи същото.

Столетницата отдава голямо значение на физическата активност. От 45 до 95 години тя редовно тренира на бягаща пътека и на уреди за тренировки с тежести. Тя продължава тренировките си дори след като претърпява смяна на колянната става на 92 години.

За да поддържа яснота на ума си, жената се занимава с рисуване. Освен това, на 95 години тя започнала да учи френски език, използвайки приложението Duolingo.


  • 1 Подир дъжд качулка

    2 7 Отговор
    Чула на старини за "френска любов" и тръгнала да учи френски. Този език се учи в тийнейджърските години за да може на 30 да е изтребител. Сега на тая възраст само приливи на желания може да и донесе.

    14:26 21.03.2026

  • 2 Нищо

    2 1 Отговор
    Чудно! Поглъщането на материала всъщност е поглъщане на течността на живота! Обтъщали ли сте внимание, колко често рорвите изглеждат по млади от моралистките на същите години?! Нямам предвид рорви в абсолютен смисъл, може да са такива само с мъжа си!

    14:32 21.03.2026

  • 3 Конски ...

    1 2 Отговор
    На дърти години тръгнала да учи говорим френски....е,ако си плаща, може да се намери някой да й го подаде,за да практикува бабата френския... 😋

    14:57 21.03.2026