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В името на отца: Бруталните мъчения на великата света инквизиция

В името на отца: Бруталните мъчения на великата света инквизиция

29 Юли, 2026 09:45 1 264 25

  • инквизиция-
  • мъчения-
  • история

Анатомия на религиозния терор – от мрачната история и фанатичните инквизитори до уредите за методична болка

В името на отца: Бруталните мъчения на великата света инквизиция - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Инквизицията остава един от най-мрачните и зловещи периоди в историята на човечеството, когато държавната и религиозната власт се сливат, за да наложат абсолютен контрол чрез страх и страдание. Официално създадена през Средновековието за борба с ересите, тя се превръща в изпипана машина за психологически и физически терор, оправдаван с "пречистването на душата". В наши дни историческите архиви продължават да разкриват детайли за този систематичен ужас, пренаписвайки митовете и извеждайки наяве суровата реалност за уредите за болка и хората, които са ги управлявали.

История на Светата инквизиция: Корени на институционалния ужас

Инквизицията не е единствен, изолиран трибунал, а поредица от съдебни системи на Католическата църква.

  • Началото: Папската инквизиция е регламентирана през XIII век от папа Григорий IX. Правната основа за прилагане на изтезания обаче е поставена официално през 1252 г. с папската була Ad extirpanda на папа Инокентий IV .
  • Испанската инквизиция: Създадена през 1478 г. от крал Фердинанд II и кралица Изабела I, тя действа под кралски, а не под директен папски контрол. Нейната основна цел е преследването на покръстени евреи (conversos) и мюсюлмани (moriscos), заподозрени в тайно практикуване на старата си вяра.
  • Продължителност: Тази институция просъществува над 350 години, като последното официално трибунално действие в Испания е регистрирано през 1834 г.

Машини и уреди за причиняване на болка

Противно на масовото убеждение, целта на инквизиторите не е била бързата смърт, а извличането на самопризнания чрез методично, продължително и контролирано страдание. Според средновековното право, самопризнанието е "кралицата на доказателствата". Използвани са три основни канонични метода, както и десетки механични уреди:

  • Диба (The Rack / Porto): Легло с макари, при което крайниците на жертвата се връзват и разтягат в противоположни посоки, докато ставите се извадят от гнездата им.
  • Стрападо (Garrucha): Ръцете на обвиняемия се връзват зад гърба, след което той се изтегля с въже към тавана и рязко се пуска надолу, спирайки на сантиметри от пода, което води до незабавно изкълчване на раменете.
  • Водно мъчение (Toca / Waterboarding): В устата на жертвата се поставя парче плат, върху което бавно се излива огромно количество вода, предизвиквайки усещане за удавяне и задушаване.
  • Разбивач на глави (Head Crusher): Брадичката се поставя върху долна метална шина, а главата – под горна каска. Чрез въртене на винт черепът бавно се притиска, което води до счупване на зъбите, челюстта и изскачане на очите.
  • Крушата на страданието (Pear of Anguish): Метален уред с формата на круша, който се вкарва в телесните отвори (уста, анус или вагина) и бавно се разтваря чрез винтов механизъм, разкъсвайки вътрешните тъкани.

Най-отявлените инквизитори: Архитектите на кладата

Зад безличната маска на трибунала стоят реални исторически личности, чиито имена остават синоним на фанатизъм и жестокост:

Томас де Торквемада: Първият Велик инквизитор на Испания. Под негово ръководство мъченията стават систематизирани и рутинни. Той лично убеждава монарсите да изгонят евреите от Испания през 1492 г., използвайки скалъпени съдебни процеси като този за "Светото дете от Ла Гуардия".

Франсиско Хименес де Сиснерос: Наследник на идеалите на Торквемада, той насочва ислямското преследване с невиждана настървеност, като забранява изцяло исляма и организира масови насилствени покръствания в Гранада.

Конрад фон Марбург: Първият папски инквизитор в Германия (XIII век), известен с това, че е приемал всяко доносничество за чиста монета, без да дава право на защита, което накрая води до неговия показен атентат и убийство от разгневени благородници.

Любопитни и малко известни факти

  • Църквата не е проливала кръв: Според църковното право, духовници нямат право да проливат човешка кръв. Затова уредите за мъчения са конструирани така, че да чупят кости и да разтягат сухожилия без отворени рани. Когато се стига до смъртно наказание, жертвите са предавани на "светската власт" за изгаряне на клада.
  • Двойно признание: Ако обвиняемият се признае за виновен по време на мъчения, той е трябвало да повтори признанието си и на следващия ден извън стаята за изтезания, за да се счита то за "доброволно". Ако се откаже, мъченията просто са продължавали под предлог, че са "продължение", а не ново мъчение (тъй като законът е забранявал повтаряне).
  • Изгаряне на трупове: Ако разследването установи, че вече починал човек е бил еретик, Инквизицията е имала практиката да ексхумира костите му, да ги разнася на публични процеси и да ги изгаря публично, конфискувайки имуществото на наследниците му.

Наследството на институционализирания страх

Великата света инквизиция остава в историята не просто като символ на религиозен фанатизъм, а като нагледен пример за това как една институция може да бюрократизира и узакони насилието. Чрез хладнокръвното съчетание от психологически натиск, прецизно конструирани уреди за болка и строги юридически процедури, тя доказва, че най-страшните оръжия се раждат тогава, когато абсолютната власт се оправдава с висш морал. Векове по-късно истината за тези събития служи за вечен деструктивен паметник и мрачно предупреждение за последиците от тоталния контрол над човешката съвест и свобода.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    17 2 Отговор
    По това време това са били европейските ценности.

    Коментиран от #19

    09:48 29.07.2026

  • 2 Извод

    11 2 Отговор
    Отделянето на католиците от Светата Божия Църква не води до добро.

    09:48 29.07.2026

  • 3 Ягуар

    21 1 Отговор
    Че то инквизицята съществува и сега. Просто смени табелата и сега се наричат данъчни служби в Западна Европа.Структурата и методите са наследени от инквизицията. Сега данъчните работят с добре отработени психологически методи за натиск.Целта и на двете е отнемане на активи и имущество от раята!

    Коментиран от #10

    09:53 29.07.2026

  • 4 Пич

    7 7 Отговор
    Венке, що са ававаш с ЦРУ - то, А...?!
    Извън шегата, Инквизицията не е безцелна сбирщина на садисти! Те са прекратили беззаконията на някои от най зловещите слуги на Сатана в средновековието! Дори този ужас сте го чели в приказките. Кървавият убиец Синята брада, който всъщност е френският маршал Жил дьо Ре!!! И още по Кървавата графиня - Ержбет Батори!!!

    09:54 29.07.2026

  • 5 Туй католиците не са като хората

    22 2 Отговор
    Всичко това става в Западна Европа, където Католицизма избива хора, а проповядва човечност.

    Коментиран от #7

    09:58 29.07.2026

  • 6 Напомняне

    16 0 Отговор
    по времето на кръстоносните походи са убити и изгорени милиони хора...включително и богомили и катари, които са с балкански произход.

    10:01 29.07.2026

  • 7 Защо?

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Туй католиците не са като хората":

    Ти безгрешно Божие творение ли си?

    10:03 29.07.2026

  • 8 Механик

    8 4 Отговор
    Абсолютно нищо не знаете за тия времена. Но вие не знаете нищо за къде по-близки събития, та чак за тогава, когато на 5000 човека е имало едва един дето може да пише. А какво е писал?! Ами правил е точно сега като вас- писал е за каквото са му платили ония с парите.
    След лафа, че не е имало търско робство, и че ВСВ са я спечлили самолетоносачите на 6-ти американски флот , вече и на думица не ви вярвам.

    10:04 29.07.2026

  • 9 Игнасио Лойола, началник инквизиция

    5 7 Отговор
    Моите мъчения не представляват нищо пред това, което предстои на българите начело с марионетното на Шиши правителство с министър-председател Гумен Крадев!

    10:11 29.07.2026

  • 10 А у нас инквизицията

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ягуар":

    е с табела HAП

    Коментиран от #11

    10:12 29.07.2026

  • 11 Ягуар

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "А у нас инквизицията":

    Разбира се! Нали още преди да ни набутат в еврозоната от ЕЦБ пращаха техни агенти да обучават нашите НАП-аджии! Целта и у нас на това мероприятие е отнемането на имуществото на българите, натрупано по време на соца. За да станем като онези роби от Западна Европа без земя и жилища!

    10:18 29.07.2026

  • 12 католиците се порадикалват през вековете

    1 0 Отговор
    пускат тампиерите срещу арабите . образоват цивилизацията . после смачкват тампиерите . сега пак са срещу арабите . у нас има доста католици . под предлог че всички сме христяни се прегръщат с източноправолславните попове . поделят черквите и манастирите , параклисите, гробищата и празниците . затова и има черковни празници с нечувани за българия имена . празнуват някакви чужди имена . но за европа е нормално . католиците се водят по светска черква нещо като евангелистите . кардиналите са във фейсбук .

    10:23 29.07.2026

  • 13 Оня

    4 0 Отговор
    Томас де Торкемада - първия Велик инквизитор - е бил ч.ифут по майка. Те много обичат да си се трепят взаимно. И от двете страни на барикадата трябва да има от тяхното котило. Която и от страните да победи - те винаги печелят. У.р.о.д.с.к.о племе !

    Коментиран от #17

    10:26 29.07.2026

  • 14 Коста

    4 1 Отговор
    Трябва да се възроди Инквизицията! Има едно племе, което отново трябва да се пресече...

    10:35 29.07.2026

  • 15 Госあ

    1 1 Отговор
    За евреи е окей, проблема е, че е тръгнала и срещу хора 💁

    10:36 29.07.2026

  • 16 Оня

    3 1 Отговор
    Основната цел на създаването на испанската Инквизиция е била, да изгони ч.ифутите от Пиренеите. Кралица Изабел I Кастилска, заедно с мъжа под чехъл - крал Филип Арагонски, създава тази организация. Начело, на която поставя ч.ифута Томас де Торкемада. И започва гоненето на мараносите (превод - свинете, така се обръщат към тази и.змет в испанско). При което и.з.метта поема на север и се заселват в сегашните Франция, Германия и най-вече в съвременна Холандия, откъдето прескачат и в английско. И започват да спонсорират армийте им, за война срещу Испания. И така започва упадъка на "Империята, над която Слънцето не залязва", за сметка на въздигането на малобритания, холандия и франция.

    10:38 29.07.2026

  • 17 Така са

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Оня":

    завладяли света ,римската империя я разделят на две , за да се изкачат най отгоре на стълбицата не жалейки нито свои нито чужди , болни психопати !

    10:41 29.07.2026

  • 18 665

    0 3 Отговор
    Пълни глупости . По тия времена всяка власт е имала катакомби за мъчения, включително и по нашите земи. Инквизицията съвсем не е било най страшното, а и тя се е занимавала предимно с клира и висшата класа. Галилео е съден от инквизицията и нищо не му се е случило. Само крайни елементи като Хус и Бруно са стигали до кладата.
    А торквемада и испанската инквизиция са отговор и инструмент срещу ислямското нашествие.

    10:53 29.07.2026

  • 19 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Къща построена на гнили основи няма изържи
    дълго време

    11:23 29.07.2026

  • 20 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор
    Искат да ни кажат, че не само религията на мира е мирна, виждате ли и Християните какви са билИ. И като говоря с мюсли от различни националности ми казват как трябвало да живеем заедно. Заедно,
    ама в християнски държави, е техните държави, християните са преследвани и елеминирани. Не останаха християнски държави, в Европа масово горят, рушат и поругават църкви, строят се десетки нови джамии...лотария на улиците - наръгване, фойерверки, врязване с коли. Арести на християнски проповедници по улиците, а чаршафите бият чело в земята по улиците създавайки хаос и трафик... Аз, джизие няма да плащам ! Те си признават че ще трябва или ... Поне са откровени, а другите им камуфлирани братя отричат и казват, не вярно и се сърдят и обиждат от истината и т.н. Citizen vigilante - много смислен филм, забранен в Германия.

    Коментиран от #23

    11:26 29.07.2026

  • 21 в по близките векове аналог на

    0 0 Отговор
    инквизицията е италянско турсктата десе през 80 те . писаха как пърлели топките на сергей антонов . натопен от радикала на сивите вълци да признае за измислянето и изпълняването на атентата срещу католишкия папа . след акумулаторните въздействия следвало поливане със студена вода . като дипломат антонов знаел техники свързани с атентати, полиглот бил и агент на 6 отдел на ДС позивна Нептун . общо го разпитали 2 месеца и го освободили . а на папата само ръката малко пострадала и се излекувал .

    11:34 29.07.2026

  • 22 НАСКО

    0 1 Отговор
    Това на снимката ми прилича на упражнение по садомазо!

    Коментиран от #25

    11:37 29.07.2026

  • 23 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ел Кондор паса":

    Мислех си, че християнството е религията на мира, защото никъде в Светото писание няма призив за въоръжена борба с "неверниците".🤔

    11:39 29.07.2026

  • 24 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор
    "Прелестите" на запада!

    11:50 29.07.2026

  • 25 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "НАСКО":

    Гладна кокошка просо сънува!

    11:57 29.07.2026