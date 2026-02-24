Новини
Режисьорът Джеймс Камерън се обяви против придобиването на Warner Bros. Pictures от Netflix

24 Февруари, 2026 09:15 708 5

  • джеймс камерън-
  • warner bros. pictures-
  • netflix

„Бизнес моделът на Netflix е пряко несъвместим с бизнеса по продуциране и показване на филми в кината, който наема стотици хиляди американци.", каза Камерън

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Режисьорът Джеймс Камерън се обяви против придобиването на Warner Bros. Pictures от Netflix. Той смята, че сделката ще подкопае филмовата индустрия, ако стрийминг гигантът промени времето или обхвата на своите премиери. Режисьорът изрази опасенията си в писмо до републиканския сенатор Майк Лий, пише The ​​Hollywood Reporter.

„Бизнес моделът на Netflix е пряко несъвместим с бизнеса по продуциране и показване на филми в кината, който наема стотици хиляди американци. По този начин той е пряко несъвместим с бизнес модела на Warner Bros. Pictures, едно от малкото останали големи филмови студия“, каза Камерън.

Warner Bros. пуска приблизително 15 филма годишно в кината. Режисьорът на „Терминатор“ и „Аватар“ е загрижен, че Netflix ще намали тази цифра. Ако това се случи, кината ще загубят зрители, което ще навреди на цялата индустрия. Студиата няма да одобряват големи проекти поради свиващия се пазар. Спадът в премиерите на блокбъстъри от своя страна ще доведе до затваряне на кина, колапс на студиа за визуални ефекти и загуба на работни места.

Главният изпълнителен директор на Netflix Тед Сарандос преди това обеща да поддържа 45-дневен ангажимент за разпространение в киносалоните. Джеймс Камерън обаче се съмнява, че компанията ще изпълни този ангажимент. Режисьорът смята, че стрийминг компанията вероятно ще промени курса си след няколко години.

„Какви са условията на тази сделка? Кой регулаторен орган ще ги държи отговорни, ако постепенно се откажат от така наречения си ангажимент за разпространение в киносалоните? След като придобият голямо студио, това ще бъде необратимо“, каза Камерън.

Режисьорът обясни, че обещанията за 45-дневен ангажимент за разпространение в киносалоните са безсмислени, без да се уточнява броят на кината, в които ще бъдат пуснати филмите. Камерън смята, че Netflix може да спази ангажимента си за 45-дневен ангажимент за разпространение в киносалоните, но да пуска филми само в малък, ограничен брой кина. Режисьорът твърди, че компанията е правила това и преди, пускайки филми „символично“ в малък брой кина, за да се класират за Оскарите.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Другарят Джеймс Камерън ще снима новия филм за Терминатор в Плевенска област, където ще е централата на Skynet.

    09:19 24.02.2026

  • 2 Фифи сладката

    4 0 Отговор
    Джеймс С камерата е прав. Няма да гледаме интересни филми.

    09:23 24.02.2026

  • 3 ннннннннн

    3 1 Отговор
    Необходима е симетрия между военните филми и филмите за любов и щастие между мъжете и жените.

    09:25 24.02.2026

  • 4 гост

    2 1 Отговор
    A Камерън къде си снима филмите, във Фокс. А Дисни не купи ли Фокс, Лукас филмс и още една камара студиа, това не е ли заплаха за пазара

    Коментиран от #5

    09:34 24.02.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Дисни от създаването си продуцират филми и ги пускат в кината. След като пуснаха стрийминг платформата това не се промени!

    Нетфликс не са продуцентска къща. Техните филми са директно в стрийминг платформата. Освен ако нямат договор за конкретен филм със продуценткса къща. Като Формула 1 със Брад Пит, Апъл платиха филма, но Варнер Брос го продуцираха в кината.

    Така че технически Нетфликс могат да се оправдаят, но е ясно, че ще намалят времето за прожекция и постепенно ще ги спрат.

    11:05 24.02.2026