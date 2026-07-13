Къде заминаха на меден месец Тейлър Суифт и Травис Келси?

Тейлър Суифт и Травис Келси са прекарали първите дни след сватбата си в един от най-затворените луксозни клубове в САЩ – Yellowstone Club в Биг Скай, Монтана. Според Entertainment Weekly младоженците са отлетели към частния комплекс след церемонията си в Ню Йорк на 3 юли, като към тях са се присъединили братът на Келси, Джейсън, и съпругата му Кайли.

Пътуването обаче не изглежда като традиционен продължителен меден месец. По данни на Elle двойката не планира голяма сватбена ваканция веднага след тържеството, тъй като графикът им остава натоварен. След краткия престой в Монтана Суифт и Келси са се насочили към Калифорния, където са очаквани на сватбата на бившия съотборник на футболиста от „Канзас Сити Чийфс“ ДжуДжу Смит-Шустър и Лора Крук.

Yellowstone Club е сред най-ексклузивните частни курортни общности в САЩ. Комплексът се намира край Биг Скай и се представя като единствения частен ски и голф клуб в света. Официалният сайт на клуба акцентира върху планинския начин на живот, достъпа до природата, частните имоти и сезонните активности, насочени към ограничен кръг членове.

Достъпът до клуба традиционно се свързва с покупка на имот в комплекса и значителни членски такси. Публикация на Inc. от май 2026 г. посочва, че Yellowstone Club е известен със сериозни финансови изисквания, включително такса за присъединяване от около 300 000 долара, годишни вноски от около 36 000 долара и допълнителни такси за асоциацията на собствениците. Други публикации през годините са давали различни стойности, което подсказва, че разходите могат да варират според имота, членството и периода.

За Тейлър Суифт и Травис Келси изборът на Монтана не е случаен. Двамата вече са свързвани с кратки дискретни пътувания далеч от медийното внимание, а Yellowstone Club предлага точно такъв тип уединение – частна инфраструктура, ограничен достъп, планинска среда и възможност за престой извън обичайния папарашки маршрут. Подобни места са особено привлекателни за двойки със статут на глобални знаменитости, при които всяко публично появяване се превръща в новина.

Сватбата на Суифт и Келси се състоя на 3 юли в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк и събра около 1000 гости, сред които редица известни личности. Според Entertainment Weekly след тържеството двойката е избрала именно Монтана за първото си оттегляне от публичното внимание, преди да се появи отново в Калифорния.

Графикът на футболиста също ограничава възможността за дълъг меден месец. Според Elle тренировъчният лагер на „Канзас Сити Чийфс“ започва в края на юли, което оставя на двойката сравнително кратък прозорец за лични пътувания преди подготовката за новия сезон в NFL.

Така престоят в Yellowstone Club изглежда повече като кратка, добре защитена почивка след сватбата, отколкото като официален меден месец.