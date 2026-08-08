Антонио Бандерас разкри какви са отношенията му с Мелани Грифит 11 години след развода

Испанският актьор Антонио Бандерас разказа за необичайно близките си отношения с бившата си съпруга, американската актриса Мелани Грифит, повече от десетилетие след края на брака им.

65-годишният Антонио Бандерас заяви пред People, че Мелани Грифит остава „ако не най-добрият ми приятел, то един от най-добрите ми приятели“. Двамата се женят през 1996 г., а след 18 години брак се разделят през 2014 г. Разводът им е финализиран през 2015 г.

„Когато отида в Лос Анджелис, винаги се виждаме. Забавляваме се, смеем се. Това е нещо много здравословно и беше много важно и за децата ни“, обясни актьорът.

Антонио Бандерас и Мелани Грифит имат дъщеря Стела Бандерас. По време на брака си актьорът изгражда близки отношения и с другите деца на Грифит, включително актрисата Дакота Джонсън и Александър Бауер. Още през 2019 г. Бандерас заяви, че въпреки развода Мелани Грифит продължава да бъде негово семейство.

Според звездата от „Маската на Зоро“ ключът към добрите им отношения след раздялата е бил в откровеността. „Когато бяхме двойка и когато се разделихме, винаги бяхме много искрени. Излязохме от връзката си по добър начин и това беше изключително важно за децата и за нас“, каза Антонио Бандерас. Той определи Мелани Грифит и като „невероятна майка“.

През април 2026 г. двамата показаха колко близки са останали. Антонио Бандерас публикува снимка от семейна вечеря в Лос Анджелис заедно с Мелани Грифит, дъщеря им Стела Бандерас и нейния съпруг Алекс Грушински. В публикацията актьорът нарече бившата си съпруга своя „приятелка за цял живот“. Малко преди това бившата двойка беше заснета да напуска ресторанта Matsuhisa в Бевърли Хилс ръка за ръка.

Антонио Бандерас и Мелани Грифит се сближават по време на снимките на романтичната комедия „Two Much“ през 1995 г. Самият актьор разказва, че всъщност я забелязал още на церемонията за наградите „Оскар“ през 1989 г. Тогава попитал режисьора Педро Алмодовар коя е русата актриса на червения килим. Шест години по-късно двамата вече са двойка.

В момента Антонио Бандерас промотира новия филм „Tony“, посветен на ранните години на покойния готвач, писател и телевизионен водещ Антъни Бурдейн. В продукцията испанският актьор играе измислен шеф-готвач и ментор на младия Бурдейн, изигран от Доминик Сеса. Филмът излезе по кината на 7 август 2026 г.

В същото интервю Антонио Бандерас говори и за инфаркта, който преживя през 2017 г. По думите му здравословната криза се оказала „най-доброто нещо“, което му се е случвало, защото го накарала да преосмисли начина си на живот.

„Сякаш някой ми сложи очила и изведнъж видях реалността, която преди не виждах. Бях прекалено притеснен за глупави неща“, призна актьорът. След инфаркта той отказва цигарите, връща се към живота в родната Малага и започва да поставя преживяванията и близките си пред материалните цели.

Антонио Бандерас е във връзка с нидерландската предприемачка Никол Кимпел от около 12 години. Въпреки новия си личен живот актьорът продължава да подчертава, че Мелани Грифит остава неизменна част от неговото семейство.