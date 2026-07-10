Светлана Василева така и не разбрала, че Гущеров няма работа, а харчи парите на баща си (ВИДЕО)

Мис Плеймейт Светлана Василева разкри в откровено интервю за подкаст, че през 6-7 години брак не е разбрала, че съпругът ѝ Христиан Гущеров не работи, а харчи парите на баща си, пише "Lupa".

Блондинката сподели и подробности за парите, приятелствата и живота си. Тя разкри, че е преминала през моменти на дълбоко отчаяние, стигайки до мисли и действия, поставящи под въпрос желанието ѝ за живот. По нейните думи страданието, което е преживяла заради случилото се в брака ѝ, е било толкова непоносимо, че дълго време не е успявала да открие изход.

"Правих няколко опита за самоубийство", признава тя, без да прикрива колко тежко е било за нея това преживяване в личния ѝ живот.

Има и такива, които се съмняват в казаното от нея, тъй като смятат, че блондинката е склонна да преиначава фактите и да измисля истории.

"Титлата "Плеймейт" ми даде слава, разпознаваемост, отвори ми много врати“, споделя тя, казвайки, че никога няма да се срамува от нея. Наред с това обаче тя не пропуска да спомене и по-тъмната страна на популярността. Според нея известността неизменно се съпровожда от загуба на лична свобода и от промяна в естеството на социалните контакти.

"Имаш тази слава, но нямаш свободата, както нормалните хора. Трябва да се съобразяваш какво правиш, къде ходиш, какво качваш в социалните мрежи“, обяснява тя, добавяйки, че с течение на времето човек се приспособява, но заплаща висока цена за това.

Тя признава също, че е преминала през етап, в който е разбрала колко трудно е да се отличи истинската привързаност от интереса, продиктуван единствено от нейната известност. „Аз съм много наивен човек – на всеки вярвам. Още от първия момент го приемам за приятел и споделям всичко“, казва тя.

Именно тази доверчивост обаче ѝ донесла тежко изпитание. Бившата г-жа Гущерова признава: „Докато съм мислила, че са ми приятелки, те са спали с мъжа ми.“ Тя определя този момент като повратна точка, която изцяло е променила начина, по който подбира хората около себе си.

Многодетната майка обяснява, че реакцията ѝ през онзи период е била продиктувана от емоции и импулсивност. „Бях много наранена и започнах да говоря остро. После се запитах защо го правя“, разказва тя. По-късно тя признава, че е осъзнала собствените си грешки в поведението.

Въпреки трудностите, през които е преминала, тя посочва, че в живота ѝ съществуват и стабилни приятелства, доказани във времето, които са останали неизменна опора за нея. Сред тях са Златка Райкова и Зорница Линдарева, които тя нарежда сред най-близкия си кръг от хора.

„Много трудно се пазят приятелства в тази среда. Аз, Златка и Зорница сме различни, едната допълва другата“, споделя изкусителката. „Нито една от тях не ме предаде нито за пари, нито за мъж“, добавя бившата на Христиан Гущеров.

Тя не скрива, че е имало периоди, в които семейството ѝ се е нуждаело от подкрепата на близките си. „Имало е дни, в които хладилникът беше абсолютно празен. Не пожелавам на никого да мине през това нещо. Седяхме вкъщи с майка ми и четирите ми деца и буквално нямаше какво да ядем“, споделя тя.

Блондинката твърди, че вече не ще се снима без дрехи и няма да участва в конфликти с мъже. Освен това е започнала да спортува и да слуша аудиокниги. Тези промени в живота ѝ настъпват след като е станала майка.

Няма как разговор със Светлана да премине без намеса на астрологията. Плеймейтката признава, че до съвсем скоро всеки ден си е правила астрологични консултации и ги е използвала при вземане на решения — включително в личния си живот.

В последно време обаче тя решила да се отдалечи от тази практика. „Реших да си дам почивка. Да се отпусна и да видя какво ще се случи, без да питам звезди“, казва Светлана, която търси начин да се върне към собствената си интуиция.

„Искам да правя това, което усещам вътре в себе си“, обяснява тя, без обаче да отрича напълно влиянието на съдбата. „Когато нещо не е писано, каквото и да направиш, няма как да го промениш.“

Василева не крие, че най-голямият ѝ страх в живота са магиите. „Това нещо мен ме плаши... аз вярвам на тези неща и много ме е страх от такива работи“, споделя тя.

Тя разказва, че като била малка, кръстникът ѝ починал внезапно, без да е боледувал, а тя е убедена, че причината е магия.

Наскоро, при разчистване на наследствен дом след смъртта на близък човек, тя попаднала на различни вещи, които ѝ се сторили необичайни и трудно обясними. Не е ясно дали починалият е бил баща ѝ. Сред тях най-силно я впечатлил кичур коса, увит по специфичен начин, както и бележки с неясно за нея съдържание. Това, което видяла, силно я изплашило.

Бившата гола моделка споделя, че вече поддържа много добри отношения с Кирил Терзиев. Преди няколко години двамата се сдърпаха и тя дори подаде жалба, че я е пребил, но по-късно я оттегли. Не е ясно дали Кирил все още ѝ дава пари и поддържа връзка с нея - подобни твърдения не са официално потвърдени. Припомняме, че двамата са бивши любовници, а по неуточнени данни евентуално поддържат отношения и в момента, като се виждат от време на време.

Светлана се оплака и от това, че бившият ѝ съпруг Христиан Гущеров не се явявал на бракоразводните дела, поради което двамата все още официално са съпрузи.

По думите ѝ Гущеров не показвал интерес и към двете по-малки деца – Валентина и Кристиян-Валентин, кръстени на нейните родители. С по-големите Анелия-Добромира и Добромир той поддържал контакт.

„Той не се грижи за децата. Вижда само Ани и Доби, когато те са при неговата майка. Не е виждал Валентина и Криси, откакто сме се разделили вече втора година. А никога не ми е помогнал за каквото и да е било, по никакъв повод, но пък жив и здрав да е. Когато всичко ти е поднесено на готово, не можеш да цениш парите. Когато не уважаваш парите, те не уважават теб. Харчиш пари, дадени от баща ти, после продаваш имоти... и така се стига дотам. Аз също съм харчила, защото не съм знаела историята. Винаги съм мислела, че той работи, има фирми, а накрая се оказва друго“, разказа Светлана Василева.

Остава въпросът кой би повярвал, че за 6–7 години брак тя не е знаела, че съпругът ѝ не работи, а харчи парите на своя баща.

„Не искам да влизам в подробности и да обиждам никого. Говорим за хора, които имат възможности и после изведнъж нямат. Трябва да знаеш как да цениш парите и как да работиш с тях. Хубаво е да имаш пари, но трябва да знаеш как да ги управляваш и развиваш. Иначе падаш в дъното“, разсъждава бившата еротична моделка, имайки предвид Христиан.

Към финала на разговора Светлана разкрива, че скоро ще стартира собствена марка с витамини и пробиотици. Относно тегло и форма тя обяснява, че поддържа добра кондиция чрез тренировки и активен начин на живот.

Тя отрича крайните диети и казва: „Аз съм от хората, които много обичат да си похапват... без сладко не мога“.

Преди няколко месеца самотната майка започна редовно да спортува, като се отдаде на бокс и фитнес, което явно е отключило апетита ѝ към хубавата храна - рязка разлика с човека, който по време на брака си твърдеше, че практикува периодично гладуване и не яде в рамките на 16-18 часа на ден.