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Светлана Василева изпробва хитова подмладяваща процедура с ДНК от сьомга (СНИМКИ)

Светлана Василева изпробва хитова подмладяваща процедура с ДНК от сьомга (СНИМКИ)

6 Юли, 2026 07:46 981 27

  • светлана василева-
  • терапия-
  • днк-
  • сьомга

Целта на процедурата е дълбока хидратация на кожата

Светлана Василева изпробва хитова подмладяваща процедура с ДНК от сьомга (СНИМКИ) - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Моделът и инфлуенсър Светлана Василева е решила да опита нова подмладяваща процедура, която набира популярност сред звездите. Терапията съчетава хиалуронова киселина и полинуклеотиди, извлечени от ДНК на сьомга, пише marica.bg.

Целта на процедурата е дълбока хидратация на кожата, подобряване на еластичността и стимулиране на естествения синтез на колаген и еластин — два от основните протеини, които поддържат кожата стегната, свежа и сияйна.

От години Светлана Василева се доверява на д-р Петрана Каляшева, която се грижи за нейната визия и залага на индивидуален подход към всяка процедура.

Светлана Василева изпробва хитова подмладяваща процедура с ДНК от сьомга (СНИМКИ)

Акцентът при терапиите е върху естественото възстановяване на кожата, без драстична промяна в чертите на лицето. Именно този подход е сред причините моделът да избира процедури, които подчертават естественото излъчване, вместо да го променят.

Новата терапия комбинира хиалуронова киселина с полинуклеотиди, извлечени от ДНК на сьомга. Хиалуроновата киселина е известна със способността си да задържа вода в кожата, докато полинуклеотидите се използват за подпомагане на регенерацията и възстановяването.

Процедурата е насочена към по-свеж, отпочинал и естествен вид на кожата. Тя може да се прилага не само върху лицето, но и в зоните, които най-често издават възрастта — шия, деколте и ръце.

По данни от публикации подобни терапии са популярни и сред световни знаменитости. Сред имената, които са свързвани с процедури с полинуклеотиди, са Ким Кардашиян и звездата от „Приятели“ Дженифър Анистън.

Точно тази комбинация между модерна естетична медицина и стремеж към естествен резултат прави процедурата все по-търсена и сред жените, които не желаят драстични корекции, а по-скоро подобряване на качеството на кожата.

Светлана Василева споделя, че за нея най-важен е естественият ефект. Тя избира терапии, които хидратират, освежават и подобряват състоянието на кожата, без да променят индивидуалното излъчване.

Новата процедура се вписва именно в тази философия — грижа за кожата в дълбочина, с фокус върху сиянието, еластичността и младежкия вид.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 СЯКА ЖАБА Е ПО КРАСИВА ОТ

    15 0 Отговор
    ТАЯ......

    07:49 06.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дофтор

    14 0 Отговор
    А на мозък, кога?

    08:00 06.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    12 0 Отговор
    Значи иска дълбока терапия с миризма на риба, та чак да й се изпъне кожата.

    08:04 06.07.2026

  • 11 щурецъ

    12 0 Отговор
    Две сьомги се срещат плувайки и се питат:-Здрастииии,случайно да ти е известно нещо за едно нещо,с име Василева,а?!

    08:06 06.07.2026

  • 12 Бойкот на О.Л.Хлъц

    6 1 Отговор
    Каквито и процедури да си прави, е без значение -
    хората помнят кое пра$$е я е мачкало...

    08:07 06.07.2026

  • 13 Гонзовица Гущерова

    7 0 Отговор
    Направо, като е почнала да се подмладява, да си възстанови и девствената ципа- ще стане като нова..

    Коментиран от #26

    08:09 06.07.2026

  • 14 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Е, колко още да подобрява еластичността?!? За пълнометражка в П.о.р.нхъб ли се гласи?

    08:09 06.07.2026

  • 15 въпросче

    3 0 Отговор
    Та на бабите по на 80 години ще се слага ли тази дълбока хидратация на кожата, подобряване на еластичността и стимулиране на естествения синтез на колаген и еластин,щото кожата им да е гладка, като софийски асфалт?

    08:10 06.07.2026

  • 16 Мойта си маже

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    ДНК от пепелянка. Чак се изправя на опашка !

    08:17 06.07.2026

  • 17 2554

    3 0 Отговор
    Аз пък вчера си направих хитова процедура с ДНК от свинска пържола.

    08:18 06.07.2026

  • 18 Ще и мирише мерудията на развалена риба

    8 0 Отговор
    Хаха , тази дърта гювендия се пълни от всякъде със силикон, за да запази цената висока.

    08:22 06.07.2026

  • 19 Паламуд

    5 0 Отговор
    И с ДНК от скумрия да пробва.

    08:23 06.07.2026

  • 20 Цако Даков

    6 0 Отговор
    Ще почне да хвърля хайвера...

    08:25 06.07.2026

  • 21 Внимателно

    6 0 Отговор
    "Модлеката" Светлана Василева (за първи път разбирам, че има такава) е решила да опита нова подмладяваща процедура, а дали има начин поне малко да си повиши нищожния си интелект.

    Гледам външността й последното безкрайно съмнително.

    08:26 06.07.2026

  • 22 Че, тя ако

    4 0 Отговор
    Се подмлади, пак ще стане грозна, щото пластичните операции са й от след това!

    08:31 06.07.2026

  • 23 Лорда

    3 0 Отговор
    Вони на скумрия отдолу, та се не трае. Не на сьомга, на скумрия.

    08:37 06.07.2026

  • 24 Тома

    3 0 Отговор
    Само сьомгата трябва да е с червена глава и с едно око за да върши работа

    08:39 06.07.2026

  • 25 Браво!

    1 0 Отговор
    А открих подмладяващата процедура с нож за сиренА до главата, как хубаво и разкрасително се спи...не вярвате ли вие, елате ми на гости. 😀😀😀

    08:43 06.07.2026

  • 26 Иванов

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гонзовица Гущерова":

    При нея няма да стане! Медицината не е достигнала това ниво!

    08:45 06.07.2026

  • 27 Безпаричие

    2 0 Отговор
    Каквито и процедури да си направи си остава 45 г густерица с 4 деца.

    08:45 06.07.2026