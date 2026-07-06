Светлана Василева изпробва хитова подмладяваща процедура с ДНК от сьомга (СНИМКИ)

Моделът и инфлуенсър Светлана Василева е решила да опита нова подмладяваща процедура, която набира популярност сред звездите. Терапията съчетава хиалуронова киселина и полинуклеотиди, извлечени от ДНК на сьомга, пише marica.bg.

Целта на процедурата е дълбока хидратация на кожата, подобряване на еластичността и стимулиране на естествения синтез на колаген и еластин — два от основните протеини, които поддържат кожата стегната, свежа и сияйна.

От години Светлана Василева се доверява на д-р Петрана Каляшева, която се грижи за нейната визия и залага на индивидуален подход към всяка процедура.

Акцентът при терапиите е върху естественото възстановяване на кожата, без драстична промяна в чертите на лицето. Именно този подход е сред причините моделът да избира процедури, които подчертават естественото излъчване, вместо да го променят.

Новата терапия комбинира хиалуронова киселина с полинуклеотиди, извлечени от ДНК на сьомга. Хиалуроновата киселина е известна със способността си да задържа вода в кожата, докато полинуклеотидите се използват за подпомагане на регенерацията и възстановяването.

Процедурата е насочена към по-свеж, отпочинал и естествен вид на кожата. Тя може да се прилага не само върху лицето, но и в зоните, които най-често издават възрастта — шия, деколте и ръце.

По данни от публикации подобни терапии са популярни и сред световни знаменитости. Сред имената, които са свързвани с процедури с полинуклеотиди, са Ким Кардашиян и звездата от „Приятели“ Дженифър Анистън.

Точно тази комбинация между модерна естетична медицина и стремеж към естествен резултат прави процедурата все по-търсена и сред жените, които не желаят драстични корекции, а по-скоро подобряване на качеството на кожата.

Светлана Василева споделя, че за нея най-важен е естественият ефект. Тя избира терапии, които хидратират, освежават и подобряват състоянието на кожата, без да променят индивидуалното излъчване.

Новата процедура се вписва именно в тази философия — грижа за кожата в дълбочина, с фокус върху сиянието, еластичността и младежкия вид.