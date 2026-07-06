Светлана Василева изпробва хитова подмладяваща процедура с ДНК от сьомга (СНИМКИ)

Моделът и инфлуенсър Светлана Василева е решила да опита нова подмладяваща процедура, която набира популярност сред звездите. Терапията съчетава хиалуронова киселина и полинуклеотиди, извлечени от ДНК на сьомга, пише marica.bg.
Целта на процедурата е дълбока хидратация на кожата, подобряване на еластичността и стимулиране на естествения синтез на колаген и еластин — два от основните протеини, които поддържат кожата стегната, свежа и сияйна.
От години Светлана Василева се доверява на д-р Петрана Каляшева, която се грижи за нейната визия и залага на индивидуален подход към всяка процедура.
Акцентът при терапиите е върху естественото възстановяване на кожата, без драстична промяна в чертите на лицето. Именно този подход е сред причините моделът да избира процедури, които подчертават естественото излъчване, вместо да го променят.
Новата терапия комбинира хиалуронова киселина с полинуклеотиди, извлечени от ДНК на сьомга. Хиалуроновата киселина е известна със способността си да задържа вода в кожата, докато полинуклеотидите се използват за подпомагане на регенерацията и възстановяването.
Процедурата е насочена към по-свеж, отпочинал и естествен вид на кожата. Тя може да се прилага не само върху лицето, но и в зоните, които най-често издават възрастта — шия, деколте и ръце.
По данни от публикации подобни терапии са популярни и сред световни знаменитости. Сред имената, които са свързвани с процедури с полинуклеотиди, са Ким Кардашиян и звездата от „Приятели“ Дженифър Анистън.
Точно тази комбинация между модерна естетична медицина и стремеж към естествен резултат прави процедурата все по-търсена и сред жените, които не желаят драстични корекции, а по-скоро подобряване на качеството на кожата.
Светлана Василева споделя, че за нея най-важен е естественият ефект. Тя избира терапии, които хидратират, освежават и подобряват състоянието на кожата, без да променят индивидуалното излъчване.
Новата процедура се вписва именно в тази философия — грижа за кожата в дълбочина, с фокус върху сиянието, еластичността и младежкия вид.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 СЯКА ЖАБА Е ПО КРАСИВА ОТ
07:49 06.07.2026
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8 дофтор
08:00 06.07.2026
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10 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:04 06.07.2026
11 щурецъ
08:06 06.07.2026
12 Бойкот на О.Л.Хлъц
хората помнят кое пра$$е я е мачкало...
08:07 06.07.2026
13 Гонзовица Гущерова
Коментиран от #26
08:09 06.07.2026
14 Евгени от Алфапласт
08:09 06.07.2026
15 въпросче
08:10 06.07.2026
16 Мойта си маже
До коментар #1 от "хъхъ":ДНК от пепелянка. Чак се изправя на опашка !
08:17 06.07.2026
17 2554
08:18 06.07.2026
18 Ще и мирише мерудията на развалена риба
08:22 06.07.2026
19 Паламуд
08:23 06.07.2026
20 Цако Даков
08:25 06.07.2026
21 Внимателно
Гледам външността й последното безкрайно съмнително.
08:26 06.07.2026
22 Че, тя ако
08:31 06.07.2026
23 Лорда
08:37 06.07.2026
24 Тома
08:39 06.07.2026
25 Браво!
08:43 06.07.2026
26 Иванов
До коментар #13 от "Гонзовица Гущерова":При нея няма да стане! Медицината не е достигнала това ниво!
08:45 06.07.2026
27 Безпаричие
08:45 06.07.2026