Юлиан Костов продава дома, в който е израснал за половин милион евро (ВИДЕО)

Актьорът Юлиан Костов се разделя с едно от най-сантименталните места в живота си. Звездата от международните продукции обяви, че продава семейния си апартамент във Варна, в който е прекарал голяма част от детството си, пише bgdnes.bg
Новината съобщи самият Костов в социалните мрежи, където за първи път показа подробно жилището – от просторните стаи и дизайнерското обзавеждане до семейните снимки, пазещи скъпи спомени.
„Време е моят дом да стане ваш. Продаваме апартамента ни във Варна, в който съм израснал от 12-годишен. Не ни е лесно да се разделим, но е време тук да има нова енергия, нови истории, нова любов, която да се радва на живота в този слънчев дом", написа актьорът.
Апартаментът е с площ от 174 квадратни метра и разполага с три спални, просторна дневна, кухня, баня и две тераси с гледка към морето. Интериорът впечатлява с модерно обзавеждане, ярки цветове и нестандартни дизайнерски решения.
По думите на Костов една от причините да се раздели с имота са професионалните му ангажименти. Актьорът прекарва голяма част от времето си в чужбина, а когато се прибира в България, обикновено е в София заедно с половинката си Мирела Илиева, където са съсредоточени работните им проекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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14:24 18.07.2026
2 Сатана Z
14:28 18.07.2026
3 Ни род ни родина а парии
Коментиран от #14
14:28 18.07.2026
4 Механик
Апропо, ама международните му продукции не носят л и кинти, та чак така го е закъсал?
14:28 18.07.2026
5 завалията ми той
Коментиран от #6
14:39 18.07.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "завалията ми той":Ами сега и неговата цена се вдигна покрай онова предаване дето го водеше, та ще иска повече кинти за имота на мама и тате❗
14:42 18.07.2026
7 Хахахаха
Коментиран от #9
14:43 18.07.2026
8 Да позная
Коментиран от #12
14:48 18.07.2026
9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Хахахаха":Въпросът е не КАК , а ЗАЩО❗
Ами защото надойдоха хиляди укр....и с Украдени пари❗ И като изсипят една торба пари всеки продавач ще предпочете тях, а не местните ❗
Коментиран от #10
14:50 18.07.2026
10 Хахахаха
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Е па тогава трябва да си благодарен на украинците, че ви дават една торба пари за кочините, които наричате апартаменти! Щот по принцип, не струват толкова, но вие си знаете.
14:53 18.07.2026
11 Българите 500 години под турско робство
Гледайте филма Опасен чар
14:55 18.07.2026
12 Както казваше тодор колев за себе си
До коментар #8 от "Да позная":Варненско софиянче от шумен
14:57 18.07.2026
13 ЛЕЛЕ КОЛКО ИНТЕРЕСНО!!!
14:58 18.07.2026
14 Дксл
До коментар #3 от "Ни род ни родина а парии":Само балъците чакаха панелка на края на града.Одтанилте с приказки и бягане се уредиха
14:58 18.07.2026