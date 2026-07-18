Юлиан Костов продава дома, в който е израснал за половин милион евро (ВИДЕО)

Актьорът Юлиан Костов се разделя с едно от най-сантименталните места в живота си. Звездата от международните продукции обяви, че продава семейния си апартамент във Варна, в който е прекарал голяма част от детството си, пише bgdnes.bg

Новината съобщи самият Костов в социалните мрежи, където за първи път показа подробно жилището – от просторните стаи и дизайнерското обзавеждане до семейните снимки, пазещи скъпи спомени.

„Време е моят дом да стане ваш. Продаваме апартамента ни във Варна, в който съм израснал от 12-годишен. Не ни е лесно да се разделим, но е време тук да има нова енергия, нови истории, нова любов, която да се радва на живота в този слънчев дом", написа актьорът.

Апартаментът е с площ от 174 квадратни метра и разполага с три спални, просторна дневна, кухня, баня и две тераси с гледка към морето. Интериорът впечатлява с модерно обзавеждане, ярки цветове и нестандартни дизайнерски решения.

По думите на Костов една от причините да се раздели с имота са професионалните му ангажименти. Актьорът прекарва голяма част от времето си в чужбина, а когато се прибира в България, обикновено е в София заедно с половинката си Мирела Илиева, където са съсредоточени работните им проекти.