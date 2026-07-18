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Юлиан Костов продава дома, в който е израснал за половин милион евро (ВИДЕО)

Юлиан Костов продава дома, в който е израснал за половин милион евро (ВИДЕО)

18 Юли, 2026 14:23 885 14

  • юлиан костов-
  • имот-
  • апартамент-
  • варна-
  • продава

Апартаментът е с площ от 174 квадратни метра и разполага с три спални, просторна дневна, кухня, баня и две тераси с гледка към морето

Юлиан Костов продава дома, в който е израснал за половин милион евро (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актьорът Юлиан Костов се разделя с едно от най-сантименталните места в живота си. Звездата от международните продукции обяви, че продава семейния си апартамент във Варна, в който е прекарал голяма част от детството си, пише bgdnes.bg

Новината съобщи самият Костов в социалните мрежи, където за първи път показа подробно жилището – от просторните стаи и дизайнерското обзавеждане до семейните снимки, пазещи скъпи спомени.

„Време е моят дом да стане ваш. Продаваме апартамента ни във Варна, в който съм израснал от 12-годишен. Не ни е лесно да се разделим, но е време тук да има нова енергия, нови истории, нова любов, която да се радва на живота в този слънчев дом", написа актьорът.

Апартаментът е с площ от 174 квадратни метра и разполага с три спални, просторна дневна, кухня, баня и две тераси с гледка към морето. Интериорът впечатлява с модерно обзавеждане, ярки цветове и нестандартни дизайнерски решения.

По думите на Костов една от причините да се раздели с имота са професионалните му ангажименти. Актьорът прекарва голяма част от времето си в чужбина, а когато се прибира в България, обикновено е в София заедно с половинката си Мирела Илиева, където са съсредоточени работните им проекти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456778900

    1 0 Отговор
    :)))))

    14:24 18.07.2026

  • 2 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Поредният useless българин ,който разпродава наследството си

    14:28 18.07.2026

  • 3 Ни род ни родина а парии

    11 0 Отговор
    При соца даваха на такива крайно нуждаещи се апартаменти без пари. С какво ли са ги заслужавали. А ние чакахме със вноски в ДСК ДА ни дойде редът

    Коментиран от #14

    14:28 18.07.2026

  • 4 Механик

    10 0 Отговор
    Е, и? Ние кво да правим?
    Апропо, ама международните му продукции не носят л и кинти, та чак така го е закъсал?

    14:28 18.07.2026

  • 5 завалията ми той

    3 0 Отговор
    чак толкова ли го е закъсал или просто кифлата иска жилище някъде другаде а юлианчо неможе да си позволи да и купи и за това продава апартамента на мама и тати…

    Коментиран от #6

    14:39 18.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "завалията ми той":

    Ами сега и неговата цена се вдигна покрай онова предаване дето го водеше, та ще иска повече кинти за имота на мама и тате❗

    14:42 18.07.2026

  • 7 Хахахаха

    2 0 Отговор
    Много ми е интересно, как апартаментите в руската губерния България, струват повече от жилищата на запад. Но щом сте решили, че това струват жилищата и плащате тези пари, що да няма кой да ви ги вземе парите.

    Коментиран от #9

    14:43 18.07.2026

  • 8 Да позная

    0 0 Отговор
    Ще става софиянец. Върнете софийското гражданство.

    Коментиран от #12

    14:48 18.07.2026

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хахахаха":

    Въпросът е не КАК , а ЗАЩО❗
    Ами защото надойдоха хиляди укр....и с Украдени пари❗ И като изсипят една торба пари всеки продавач ще предпочете тях, а не местните ❗

    Коментиран от #10

    14:50 18.07.2026

  • 10 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Е па тогава трябва да си благодарен на украинците, че ви дават една торба пари за кочините, които наричате апартаменти! Щот по принцип, не струват толкова, но вие си знаете.

    14:53 18.07.2026

  • 11 Българите 500 години под турско робство

    1 0 Отговор
    Са живеели в едни и същи къщи без да ги продават и да ходят в други градове и села сега за 36 години под път и над път агенции за покупко продажба на имоти
    Гледайте филма Опасен чар

    14:55 18.07.2026

  • 12 Както казваше тодор колев за себе си

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да позная":

    Варненско софиянче от шумен

    14:57 18.07.2026

  • 13 ЛЕЛЕ КОЛКО ИНТЕРЕСНО!!!

    0 0 Отговор
    В блока, в който живея има поне пет варненски семейства, преселили се в София от най-убавия български град Варна. Всички варненци все я хвалят и все в София се влачат да живеят милите…не си стоят там при калкана, а все при перловската “река” ги влече!!!

    14:58 18.07.2026

  • 14 Дксл

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ни род ни родина а парии":

    Само балъците чакаха панелка на края на града.Одтанилте с приказки и бягане се уредиха

    14:58 18.07.2026