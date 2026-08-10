Най-възрастният президент в света не е виждан в страната си от два месеца

Президентът на Камерун Пол Бия, който на 93 години е най-възрастният действащ президент в света, не се е връщал в страната си от два месеца. Продължителното му отсъствие засилва спекулациите около здравословното му състояние и поражда въпроси кой реално управлява централноафриканската държава.

Пол Бия напусна Камерун на 7 юни за това, което президентската администрация първоначално определи като „кратък частен престой в Европа“. По-късно правителството потвърди, че държавният глава се намира в Швейцария. Към 10 август официална дата за завръщането му не е обявена.

Отсъствието е едно от най-продължителните задгранични пътувания на Бия, който управлява Камерун от 1982 г. Говорителят на правителството Рене Еманюел Сади заяви пред френски медии, че президентът е жив и ще се върне „много скоро“, но отказа да посочи конкретен срок.

Въпреки че не се намира в страната, Пол Бия продължава формално да изпълнява президентските си функции. В началото на август той подписа укази за сериозни промени във висшето военно ръководство. Сменени бяха командирите в четири от петте съвместни военни региона на Камерун, а началникът на президентската гвардия беше повишен от полковник в бригаден генерал. Официални мотиви за мащабната рокада не бяха посочени.

Продължителното отсъствие предизвика критики от опозицията, която говори за риск от управленски вакуум. Конституцията на Камерун не забранява на президента да прекарва продължителни периоди извън страната, но към момента няма вицепрезидент, който да поеме част от функциите му. Опозиционни представители твърдят, че държавата на практика се управлява „на автопилот“.

Здравословното състояние на Пол Бия от години е обект на спекулации заради редките му публични изяви и честите продължителни престои в Европа. Самият президентски екип обаче отхвърля твърденията, че той не е способен да управлява от чужбина.

Бия започна осмия си президентски мандат през ноември 2025 г., след оспорвани избори месец по-рано. Той е начело на Камерун вече повече от четири десетилетия. Ограниченията за броя на президентските мандати бяха премахнати с конституционна промяна през 2008 г. Ако остане на поста до края на настоящия си мандат, Пол Бия ще бъде на близо 100 години при напускането на президентството.

Продължителното му отсъствие идва в момент, когато Камерун продължава да се сблъсква с въоръжени конфликти, икономически трудности и напрежение между управляващите и голяма част от младото население. Повече от 70% от близо 30-милионното население на страната е на възраст под 35 години.