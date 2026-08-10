Извикаха Ева Веселинова на разпит в полицията заради нейно разследване (ВИДЕО)

Сериозен обрат понесе разследването на Ева Веселинова за предлагането на пептиди за отслабване в социалните мрежи. Журналистката разкри във видео в Инстаграм, че срещу нея е подадена жалба и е била извикана на разпит в полицията.

По думите на Веселинова жалбата е подадена от Анна Стефанова в Пето районно управление в София. Журналистката твърди, че поводът е информацията, която е разпространила в рамките на разследването си.

"Отивам на разпит в полицията. Заформя се голям скандал. Анна Стефанова е подала жалба срещу мен и твърди, че не продава, а само рекламира пептиди", казва Веселинова. И реагира остро и на самия казус: "Само в България може човек, извършващ незаконна дейност, спокойно да влезе в полицията и да подаде жалба, свързана със същата тази дейност."

Важно е да се уточни, че твърдението за извършване на незаконна дейност е позиция на Ева Веселинова, а не установен с влязъл в сила акт факт.

Според разказа на журналистката Стефанова е посочила в жалбата си, че Веселинова разпространява невярна информация за нея. Още по-сериозно е друго твърдение, което Веселинова казва, че фигурира в жалбата – че гласът на Стефанова във видеа от нейния Тик Ток профил е бил манипулиран.

Веселинова категорично отхвърля това с усмивка, заявявайки, че разполага с оригиналните материали.

"В жалбата срещу мен е написала, че разпространявам невярна информация за нея и съм манипулирала гласа ѝ на видеата от TikTok профила ѝ. Само да кажа, че пазя всички оригинални видеа и ще ги предоставя!" И накрая блондинката добавя: "Твърди също, че е само рекламно лице на пептиди и не продава. Да му мислят всички клиенти, закупили от нея...".

В подкаста си Ева Веселинова има три епизода, в които обсъжда с различни гости предлагането на пептиди за отслабване в социалните мрежи и техния ефект върху здравето.