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Извикаха Ева Веселинова на разпит в полицията заради нейно разследване (ВИДЕО)

Извикаха Ева Веселинова на разпит в полицията заради нейно разследване (ВИДЕО)

10 Август, 2026 12:57 2 794 7

  • ева веселинова-
  • водеща-
  • разследване-
  • разпит-
  • жалба

Срещу инфлуенсърката е подадена жалба заради твърдения в подкаста ѝ

Извикаха Ева Веселинова на разпит в полицията заради нейно разследване (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозен обрат понесе разследването на Ева Веселинова за предлагането на пептиди за отслабване в социалните мрежи. Журналистката разкри във видео в Инстаграм, че срещу нея е подадена жалба и е била извикана на разпит в полицията.

По думите на Веселинова жалбата е подадена от Анна Стефанова в Пето районно управление в София. Журналистката твърди, че поводът е информацията, която е разпространила в рамките на разследването си.

"Отивам на разпит в полицията. Заформя се голям скандал. Анна Стефанова е подала жалба срещу мен и твърди, че не продава, а само рекламира пептиди", казва Веселинова. И реагира остро и на самия казус: "Само в България може човек, извършващ незаконна дейност, спокойно да влезе в полицията и да подаде жалба, свързана със същата тази дейност."

Важно е да се уточни, че твърдението за извършване на незаконна дейност е позиция на Ева Веселинова, а не установен с влязъл в сила акт факт.

Според разказа на журналистката Стефанова е посочила в жалбата си, че Веселинова разпространява невярна информация за нея. Още по-сериозно е друго твърдение, което Веселинова казва, че фигурира в жалбата – че гласът на Стефанова във видеа от нейния Тик Ток профил е бил манипулиран.

Веселинова категорично отхвърля това с усмивка, заявявайки, че разполага с оригиналните материали.

"В жалбата срещу мен е написала, че разпространявам невярна информация за нея и съм манипулирала гласа ѝ на видеата от TikTok профила ѝ. Само да кажа, че пазя всички оригинални видеа и ще ги предоставя!" И накрая блондинката добавя: "Твърди също, че е само рекламно лице на пептиди и не продава. Да му мислят всички клиенти, закупили от нея...".

В подкаста си Ева Веселинова има три епизода, в които обсъжда с различни гости предлагането на пептиди за отслабване в социалните мрежи и техния ефект върху здравето.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цвете

    17 0 Отговор
    БЛАГОДАРЯ ТИ, ЧЕ СПОДЕЛИ.ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЗКОСТВАНИ ,КОИТО СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА МАНИПУЛИРАТ ,НАЙ ВЕЧЕ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ. ДЕЙСТВАЙ И ПРОДЪЛЖАВАЙ В СЪЩИЯ ДУХ. 🥰

    13:07 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Касов апарат

    15 0 Отговор
    Нека полицията да разнищи това.

    13:13 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 на модерста

    5 1 Отговор
    300 в газатаму

    13:25 10.08.2026

  • 7 Никой

    9 0 Отговор
    Кое е престъплението на инфлуенсърката , че полицията да се занимава? Или да и свият перките . Полицията бухалка ли е в случая ? Къде е НАП ?

    14:34 10.08.2026