Йосиф Сърчаджиев е погребан без знанието на дъщеря му Алекс Сърчаджиева

Смъртта на големия актьор Йосиф Сърчаджиев се върна отново на дневен ред в медиите, след като се появиха твърдения, че той е бил погребан в тесен семеен кръг, без присъствието на дъщеря му Александра Сърчаджиева.

По информация от различни медии, церемонията по изпращането на актьора е преминала дискретно и без широк обществен достъп. Известно е, че приживе Сърчаджиев е изразил желание погребението му да бъде скромно и в тесен кръг от най-близките му хора, пише Марица.

Същевременно в публичното пространство се появиха твърдения, че Александра Сърчаджиева не е присъствала на опелото, като според непотвърдена информация тя е научила за кончината на баща си със закъснение.

Връзката между актьора и Александра Сърчаджиева отдавна е в устата на обществеността. Тя е плод от връзката му с актрисата Пепа Николова, но отношенията между баща и дъщеря остават дистанцирани през целия им живот. Въпреки че съдът официално признава бащинството му, контактите между тях са били ограничени.

През годините самият Йосиф Сърчаджиев е признавал, че носи вина за тази дистанция, но реално така и не успява да изгради близка връзка с дъщеря си.

Към момента няма официално потвърждение на всички разпространявани детайли, а част от информацията остава в сферата на слуховете. Факт е обаче, че изпращането на актьора е било организирано далеч от публичното внимание.

Йосиф Сърчаджиев остава в историята като едно от най-ярките имена в българското кино и театър, оставяйки след себе си десетки роли и незабравимо присъствие на сцената.