Йосиф Сърчаджиев е погребан без знанието на дъщеря му Алекс Сърчаджиева

Смъртта на големия актьор Йосиф Сърчаджиев се върна отново на дневен ред в медиите, след като се появиха твърдения, че той е бил погребан в тесен семеен кръг, без присъствието на дъщеря му Александра Сърчаджиева.
По информация от различни медии, церемонията по изпращането на актьора е преминала дискретно и без широк обществен достъп. Известно е, че приживе Сърчаджиев е изразил желание погребението му да бъде скромно и в тесен кръг от най-близките му хора, пише Марица.
Същевременно в публичното пространство се появиха твърдения, че Александра Сърчаджиева не е присъствала на опелото, като според непотвърдена информация тя е научила за кончината на баща си със закъснение.
Връзката между актьора и Александра Сърчаджиева отдавна е в устата на обществеността. Тя е плод от връзката му с актрисата Пепа Николова, но отношенията между баща и дъщеря остават дистанцирани през целия им живот. Въпреки че съдът официално признава бащинството му, контактите между тях са били ограничени.
През годините самият Йосиф Сърчаджиев е признавал, че носи вина за тази дистанция, но реално така и не успява да изгради близка връзка с дъщеря си.
Към момента няма официално потвърждение на всички разпространявани детайли, а част от информацията остава в сферата на слуховете. Факт е обаче, че изпращането на актьора е било организирано далеч от публичното внимание.
Йосиф Сърчаджиев остава в историята като едно от най-ярките имена в българското кино и театър, оставяйки след себе си десетки роли и незабравимо присъствие на сцената.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коста
17:01 13.07.2026
2 Покана
Коментиран от #7
17:02 13.07.2026
3 стига сте ни занимавали
17:05 13.07.2026
4 Механик
Ама, прав беше оня дебелия от Банкя когато говореше по повод на вас. Много правилно сравнение направи тогава.
17:08 13.07.2026
5 “Големия” ви актьор
17:19 13.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Роза
Коментиран от #13
17:21 13.07.2026
9 Бялджип
17:22 13.07.2026
10 Вътрешен човек
17:27 13.07.2026
11 Без име
17:30 13.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тити на Кака
До коментар #8 от "Роза":Говорите розови глупости - един мъж може да даде официално фамилията си на свое извънбрачно дете само след процедура по съдебно припознаване на детето.
Което по дефиниция прави припознатото дете равностоен наследник на останалите със запазен дял от наследството, който не може да бъде отказан и със завещание от страна на припозналия го родител.
Коментиран от #18
17:32 13.07.2026
14 И кой
Коментиран от #17
17:34 13.07.2026
15 Домов
Коментиран от #19
17:37 13.07.2026
16 везни
17:38 13.07.2026
17 Печели
До коментар #14 от "И кой":погребалното бюро
17:40 13.07.2026
18 Роза
До коментар #13 от "Тити на Кака":Чрез завещание не може,обаче има и други способи за прехвърляне-чрез покупко-продажба например,и този способ за прехвърляне не може да бъде атакуван съдебно!Зная това от покойния ми баща,който беше адвокат!
17:40 13.07.2026
19 Боруна Лом
До коментар #15 от "Домов":ААААА, КАК САМО ИЗИГРА РОЛЯТА ПРИ ЖЕЛЬО ПО ИЗБОРИТЕ
17:47 13.07.2026
20 Ешродебил
Коментиран от #22
18:00 13.07.2026
21 Сега е моментът
Голям актьор беше Йосиф, но лош баща!
Биг да го прости!
18:04 13.07.2026
22 Пиши на български,
До коментар #20 от "Ешродебил":расист!
18:05 13.07.2026