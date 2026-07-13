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Йосиф Сърчаджиев е погребан без знанието на дъщеря му Алекс Сърчаджиева

Йосиф Сърчаджиев е погребан без знанието на дъщеря му Алекс Сърчаджиева

13 Юли, 2026 16:59 2 024 22

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  • дъщеря

Още приживе Сърчаджиев е държал погребението му да бъде извършено в тесен кръг

Йосиф Сърчаджиев е погребан без знанието на дъщеря му Алекс Сърчаджиева - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смъртта на големия актьор Йосиф Сърчаджиев се върна отново на дневен ред в медиите, след като се появиха твърдения, че той е бил погребан в тесен семеен кръг, без присъствието на дъщеря му Александра Сърчаджиева.

По информация от различни медии, церемонията по изпращането на актьора е преминала дискретно и без широк обществен достъп. Известно е, че приживе Сърчаджиев е изразил желание погребението му да бъде скромно и в тесен кръг от най-близките му хора, пише Марица.

Същевременно в публичното пространство се появиха твърдения, че Александра Сърчаджиева не е присъствала на опелото, като според непотвърдена информация тя е научила за кончината на баща си със закъснение.

Връзката между актьора и Александра Сърчаджиева отдавна е в устата на обществеността. Тя е плод от връзката му с актрисата Пепа Николова, но отношенията между баща и дъщеря остават дистанцирани през целия им живот. Въпреки че съдът официално признава бащинството му, контактите между тях са били ограничени.

През годините самият Йосиф Сърчаджиев е признавал, че носи вина за тази дистанция, но реално така и не успява да изгради близка връзка с дъщеря си.

Към момента няма официално потвърждение на всички разпространявани детайли, а част от информацията остава в сферата на слуховете. Факт е обаче, че изпращането на актьора е било организирано далеч от публичното внимание.

Йосиф Сърчаджиев остава в историята като едно от най-ярките имена в българското кино и театър, оставяйки след себе си десетки роли и незабравимо присъствие на сцената.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    5 13 Отговор
    Горкият, трябва да го изровят заради дъщеря му.

    17:01 13.07.2026

  • 2 Покана

    8 14 Отговор
    ли е чакала ?

    Коментиран от #7

    17:02 13.07.2026

  • 3 стига сте ни занимавали

    15 6 Отговор
    с тия шматки, какъвто единия такъв и дръгия. мн важно.

    17:05 13.07.2026

  • 4 Механик

    13 0 Отговор
    Щом "информацията е повече в сферата на слуховете", защо клюкарствате?
    Ама, прав беше оня дебелия от Банкя когато говореше по повод на вас. Много правилно сравнение направи тогава.

    17:08 13.07.2026

  • 5 “Големия” ви актьор

    22 4 Отговор
    Е едно нищожество - гнусно, себично и егоистично, направил дете и правил се цял живот, че то не съществува! Такава мерзост никакви уж таланти и еврейски чупки и чалъми не могат да компенсират!

    17:19 13.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Роза

    12 2 Отговор
    Единственото,което Сърчаджиев е дал на дъщеря си Александра,е фамилното си име,просто защото е нямало как да си го вземе обратно по законен ред.В едно старо интервю той казва,че сърцето му е принадлежало винаги на съпругата му Райна,а връзката му с Пепа се дължала на "временно оглупяване"!Предполагам,че не е искал след смъртта му Александра да дели наследственото му имущество с другите му деца,затова се е държал толкова дистанцирано от нея.Знаел е ,че тя няма никаква вина,но той сам се определя като "опак човек".А пък и на Сашка едва ли и е много мъчно за него!

    Коментиран от #13

    17:21 13.07.2026

  • 9 Бялджип

    20 3 Отговор
    "...Йосиф Сърчаджиев остава в историята като едно от най-ярките имена в българското кино и театър..." Не мисля точно така. Едва ли са много хората, които да покажат забележителни негови роли, освен онази във "Време разделно" ? Ярки имена имаме много. Калоянчев, Парцалев, Ламбо, Гец, Черкелов, Тодор Колев... Този не е между тях.

    17:22 13.07.2026

  • 10 Вътрешен човек

    8 7 Отговор
    Повече от очевидно е, че този човек не е бил достоен за прекрасната си дъщеря и голяма актриса. Вече е повече от ясно, че цялата негова кариера се е дължала на баща му. Мир на праха му! Дано Бог се смили над душата му!

    17:27 13.07.2026

  • 11 Без име

    14 1 Отговор
    В случая Сърчаджиев е само донор. Сашка баща няма.

    17:30 13.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тити на Кака

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Роза":

    Говорите розови глупости - един мъж може да даде официално фамилията си на свое извънбрачно дете само след процедура по съдебно припознаване на детето.
    Което по дефиниция прави припознатото дете равностоен наследник на останалите със запазен дял от наследството, който не може да бъде отказан и със завещание от страна на припозналия го родител.

    Коментиран от #18

    17:32 13.07.2026

  • 14 И кой

    4 0 Отговор
    Печели от това, че един бсща се отрича от едната си дъщеря, а другата го погребва самостоятелно. Има моменти, които са по - големи.

    Коментиран от #17

    17:34 13.07.2026

  • 15 Домов

    10 1 Отговор
    Какво въобще е направил йоската сърчаджиев? Титулуван е като голям актьор, но никой под 50-60 годишна възраст не може да каже негов филм или друго.

    Коментиран от #19

    17:37 13.07.2026

  • 16 везни

    5 0 Отговор
    Това е лична история. Винаги е имало наранени хора, но не е нужно да се раздухва мръсното бельо на този или онзи. Всеки плаща за раните на другите по някакъв начин.

    17:38 13.07.2026

  • 17 Печели

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "И кой":

    погребалното бюро

    17:40 13.07.2026

  • 18 Роза

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Тити на Кака":

    Чрез завещание не може,обаче има и други способи за прехвърляне-чрез покупко-продажба например,и този способ за прехвърляне не може да бъде атакуван съдебно!Зная това от покойния ми баща,който беше адвокат!

    17:40 13.07.2026

  • 19 Боруна Лом

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Домов":

    ААААА, КАК САМО ИЗИГРА РОЛЯТА ПРИ ЖЕЛЬО ПО ИЗБОРИТЕ

    17:47 13.07.2026

  • 20 Ешродебил

    0 1 Отговор
    Интересно как загърбихме всиюките си проблеми...като например ценови апокалипсис от еврото и заграбените 80 милчрда от покритието на валутнич борд...Командните центрове на НАТО,гражданските летища ползвани за военни цели...трупащите се борчове...и още ...и още благини на евроатлантизма и се закахърихме за ежрейна ,дъщерч му и прочее юдейски глупости

    Коментиран от #22

    18:00 13.07.2026

  • 21 Сега е моментът

    1 0 Отговор
    Ана Сърчаджиева, да приеме полусестра си Александра и двете да заличат болките от миналото и да се помирят в настоящето.
    Голям актьор беше Йосиф, но лош баща!
    Биг да го прости!

    18:04 13.07.2026

  • 22 Пиши на български,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ешродебил":

    расист!

    18:05 13.07.2026