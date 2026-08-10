ГДБОП ще следи за агресия и заплахи в социалните мрежи

МВР е включило дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Пловдив по повод разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм.
Той заяви, че част от информацията, която впоследствие се е появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на свързаните със случая.
По негови думи целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани, преди да прераснат в реално насилие. "Включили сме ГДБОП чрез дирекция "Киберпрестъпност", за да се следят подобни прояви, документиране на агресия или заплахи в социалните мрежи. Както виждаме, от сравнително невинни на пръв поглед заплахи или намеци може да се стигне до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо", категоричен бе вътрешният министър.
Той призова родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си.
Демерджиев посочи, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери.
"Министерството не може да замести образованието и семейното възпитание. Не очаквайте всичко от МВР", изтъкна той и допълни: "Правим всичко по силите си и ще продължим да го правим".
Във връзка с разследването директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов уточни, че работата е все още в начален етап. Установено е, че десетима души са присъствали на мястото, като разследващите изясняват ролята на всеки от тях. "Това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събраните доказателства, не може да има и други обвиняеми", поясни Костадинов и допълни, че вече е установено, че част от присъствалите са участвали в нанасянето на травмите на жертвата.
Заради следствената тайна Костадинов отказа да отговори на въпрос дали полицията е получила достъп до телефона на убития и какво съдържа комуникацията му с 15-годишно момиче. Органите на реда обаче били наясно с целия механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази.
Демерджиев подчерта, че МВР няма да толерира действията на самопровъзгласили се групи, които твърдят, че сами издирват предполагаеми извършители на престъпления, включително т.нар. "ловци на педофили".
"Няма място за подобни действия, които граждани извършват на своя глава. Всеки, който има данни за противоправно деяние, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи. Не може по този начин да се борим с престъпността. Има органи и институции в държавата", категоричен бе министърът.
Той допълни, че МВР анализира и възможността за допълнителни законодателни мерки, свързани с използването на социалните мрежи от непълнолетни. "Обсъждаме всички възможни мерки. Ще направим подробен анализ и ако преценим, че подобни решения са работещи, ще ги предложим", коментира министърът.
По негови данни полицията следи групи и профили независимо от тяхната субкултурна принадлежност, когато поведението им премине границите на закона. Вътрешният министър обаче подчерта, че за по-ефективен контрол са необходими повече служители, техника и по-добро взаимодействие между институциите.
"Противодействието на престъпността изисква комплексно взаимодействие между правоохранителните органи. Апелирам и прокуратурата, и следствието активно да се включат в този процес. Не можем сами да запълним целия вакуум, който намерихме в правоохранителната сфера", обобщи вътрешният министър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Супеееер
17:43 10.08.2026
2 оня с коня
17:44 10.08.2026
3 Кил
17:44 10.08.2026
4 е па нали затвориха замунда?
хаха ха нещастници
17:44 10.08.2026
5 Сила
17:45 10.08.2026
6 скачал с 2 пръста на площада за банани
17:45 10.08.2026
7 Верно ли
17:46 10.08.2026
8 Евгени от Алфапласт
17:46 10.08.2026
9 оня с коня зад колоните
Коментиран от #27
17:47 10.08.2026
10 чантаджия у фейсбука смях
17:48 10.08.2026
11 от елмаз ком питат?
17:48 10.08.2026
12 Ганя Путинофила
17:50 10.08.2026
13 Фют
😁😁😁
17:53 10.08.2026
14 Хмхмхмхмх
17:54 10.08.2026
15 Да следи
17:56 10.08.2026
16 Съдията по делото пред НОВА ТВ
– Съдията подчертава, че в 20-годишната си практика не е виждал такова нещо, а е гледал много дела за убийства.
– Тинейджърите са се опитали да изрежат върху ръката на жертвата свастика, но не са успели поради обилно кръвотечение.
– След като черепът му е счупен са гасили цигари в раната, като в пепелник. След това са гасили фасове и по дланите и други части на тялото.
– С два колана са го душили със сила.
– Извадили са дезодорант и са пръскали в раните, шегувайки се, че ще го дезинфекцират
– Унижавали са мъжкото му достойнство; казвали са, че ще го кастрират на място; опитали са със запалка да горят едно от ушите му
– Извадили знаме със свастика и си направили снимка като семейна за спомен, а долу пред тях лежи „трофеят“
– Подигравали се с мъжа, че има елементарен евтин смартфон и са го счупили с чук.
– Бил е подмамен за среща след чат със 17-годишна от групата, обявен за педофил и подложен на побой. (Бел. ред. – според закона за педофилия се смята контакт на възрастен с лице до 13 години включително, а възрастният трябва да е над 18 и да е най-малко 5 години по-възрастен).
– Жертвата не е имала здраво място по тялото. Мъжът е бит и измъван в продължение на почти един час.
17:57 10.08.2026
17 Кил
17:59 10.08.2026
18 Само да питам
Коментиран от #21
18:06 10.08.2026
19 Горски
18:10 10.08.2026
20 Някой да ми каже
Коментиран от #23, #43
18:19 10.08.2026
21 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Само да питам":Когато даваха по телевизията ловците на "педофили" , защо Ников институция не се задейства и не им забрани фалшивата дейност. Никой няма право да иззема функциите на държавата и да раздава правосъдие. Правеха капани по същия начин. Използваха изглеждащи по възрастни от възрастта си момичета и ловяли били педофили. Помните ли филма "Разярения бил" . Осъдиха Джей Ла Мота за секс с 14 годишна и той показа снимката на полицая и попита " Тази прилича ли ти на 14 годишна?".
18:20 10.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ФАКТ
До коментар #20 от "Някой да ми каже":го в едото е изнасивал 10- 11 годисхни и мом4ета и моми4еата
Коментиран от #40
18:24 10.08.2026
24 Злото няма край
От февруари публичното пространство е задръстено с думите " педофилия" и "педофили", а все още има незнаещи смисълът на понятията. Нека тази трагична и ужасяваща история обогати поне с малко знание и смисъл закърнялата мозъчна дейност на папагалите от всякаква възраст.
Училището и родителите трябва да спрат войната, в която ги вкараха политиците, за да спасят децата си. По-добре спазване на правилата в училище, по-добре училищни бързи и неотменни наказания за допуснати грешки, отколкото вкарване на ювеналната юстиция, детското съдопроизводство.
Този случай е идеален повод това да се случи...
18:24 10.08.2026
25 Айде
18:25 10.08.2026
26 Сзо
18:26 10.08.2026
27 7373737272
До коментар #9 от "оня с коня зад колоните":Вие сте бил голем разбирач ,знаеш ,че нищо не знаеш !
18:27 10.08.2026
28 И Кат Следи ?
18:28 10.08.2026
29 До сега ги толерирахте
18:30 10.08.2026
30 Фют
И втори път мога да я убия!
18:32 10.08.2026
31 каесе
18:32 10.08.2026
32 установила били и други лица с подобни
18:35 10.08.2026
33 ТОВА ДЕЙСТВИЕ Е
18:40 10.08.2026
34 Не само
18:41 10.08.2026
35 Дзак
18:45 10.08.2026
36 Другарю милиционер
18:50 10.08.2026
37 Ами ренджерите горски
18:53 10.08.2026
38 Бинокълът
Коментиран от #39
18:55 10.08.2026
39 Дзак
До коментар #38 от "Бинокълът":Въх, разкри ни!
19:01 10.08.2026
40 Анонимен
До коментар #23 от "ФАКТ":А сред тях е бил Сила от факти.бг!
19:03 10.08.2026
41 външна политика на България
19:04 10.08.2026
42 Антиватник
Коментиран от #55
19:05 10.08.2026
43 Добри
До коментар #20 от "Някой да ми каже":Намериха ли се имейлите , щото нещо телефона , пък трябваше да се праща в Америка ! Ма ти наистина ли вярваш на Каратанчева и на лудият й баща или се намираш на писане ?
19:08 10.08.2026
44 А ГДБОП
Коментиран от #45
19:12 10.08.2026
45 От Пловдив
До коментар #44 от "А ГДБОП":Фори ти праща много здраве!
19:20 10.08.2026
46 Ей на
19:21 10.08.2026
47 Алооо атлантенцата, внимавайте
19:27 10.08.2026
48 Милиционер
Вече няма да клечим само в храстите с камерите !
Сега ще цъкаме из нета на хладно в офиса ..!
Вдига се качеството на труда ,.!
Пък и на парите..!
19:35 10.08.2026
49 1488
19:38 10.08.2026
50 Гост
Те вече се доказаха, че са оръжия.
Коментиран от #54
20:09 10.08.2026
51 Айде на маслините!
20:27 10.08.2026
52 Щом Видиш !
И ГДБОП !
Значи Работата !
Не Е Чиста !
21:04 10.08.2026
53 До сега
21:04 10.08.2026
54 Добре Казано !
До коментар #50 от "Гост":Ха Да Видим !
Как Ще Стане ?
21:06 10.08.2026
55 Не Намесвай Политиката !
До коментар #42 от "Антиватник":В Делата На !
Мръсните Хора !
21:16 10.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.