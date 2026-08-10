Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
ГДБОП ще следи за агресия и заплахи в социалните мрежи

ГДБОП ще следи за агресия и заплахи в социалните мрежи

10 Август, 2026 17:41 1 012 56

  • гдбоп-
  • социални медии-
  • насилие-
  • агресия-
  • нацизъм-
  • фашизъм

След убийството в Пловдив

ГДБОП ще следи за агресия и заплахи в социалните мрежи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

МВР е включило дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Пловдив по повод разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм.

Той заяви, че част от информацията, която впоследствие се е появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на свързаните със случая.

По негови думи целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани, преди да прераснат в реално насилие. "Включили сме ГДБОП чрез дирекция "Киберпрестъпност", за да се следят подобни прояви, документиране на агресия или заплахи в социалните мрежи. Както виждаме, от сравнително невинни на пръв поглед заплахи или намеци може да се стигне до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо", категоричен бе вътрешният министър.

Той призова родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си.

Демерджиев посочи, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери.

"Министерството не може да замести образованието и семейното възпитание. Не очаквайте всичко от МВР", изтъкна той и допълни: "Правим всичко по силите си и ще продължим да го правим".

Във връзка с разследването директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов уточни, че работата е все още в начален етап. Установено е, че десетима души са присъствали на мястото, като разследващите изясняват ролята на всеки от тях. "Това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събраните доказателства, не може да има и други обвиняеми", поясни Костадинов и допълни, че вече е установено, че част от присъствалите са участвали в нанасянето на травмите на жертвата.

Заради следствената тайна Костадинов отказа да отговори на въпрос дали полицията е получила достъп до телефона на убития и какво съдържа комуникацията му с 15-годишно момиче. Органите на реда обаче били наясно с целия механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази.

Демерджиев подчерта, че МВР няма да толерира действията на самопровъзгласили се групи, които твърдят, че сами издирват предполагаеми извършители на престъпления, включително т.нар. "ловци на педофили".

"Няма място за подобни действия, които граждани извършват на своя глава. Всеки, който има данни за противоправно деяние, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи. Не може по този начин да се борим с престъпността. Има органи и институции в държавата", категоричен бе министърът.

Той допълни, че МВР анализира и възможността за допълнителни законодателни мерки, свързани с използването на социалните мрежи от непълнолетни. "Обсъждаме всички възможни мерки. Ще направим подробен анализ и ако преценим, че подобни решения са работещи, ще ги предложим", коментира министърът.

По негови данни полицията следи групи и профили независимо от тяхната субкултурна принадлежност, когато поведението им премине границите на закона. Вътрешният министър обаче подчерта, че за по-ефективен контрол са необходими повече служители, техника и по-добро взаимодействие между институциите.

"Противодействието на престъпността изисква комплексно взаимодействие между правоохранителните органи. Апелирам и прокуратурата, и следствието активно да се включат в този процес. Не можем сами да запълним целия вакуум, който намерихме в правоохранителната сфера", обобщи вътрешният министър.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Супеееер

    17 0 Отговор
    Айде решихме още един въпрос.

    17:43 10.08.2026

  • 2 оня с коня

    34 0 Отговор
    ако ще назначават нови кадри които по цял ден ще четат фейсбука и получават по 2000 евра месечно мога да се кандидатирам?

    17:44 10.08.2026

  • 3 Кил

    22 1 Отговор
    Докато ГДБОП следи в социалните мрежи за насилие и агресия, сиромаха един час са го разлиствали съвсем реално и на живо.

    17:44 10.08.2026

  • 4 е па нали затвориха замунда?

    25 1 Отговор
    ама те си мислеха че като затворят замунда и нещата се оправят ли?

    хаха ха нещастници

    17:44 10.08.2026

  • 5 Сила

    15 3 Отговор
    Корупцията и кражбите от еврофондовете стават приоритет на вестник "Стършел" ....

    17:45 10.08.2026

  • 6 скачал с 2 пръста на площада за банани

    13 7 Отговор
    на мен ми казаха че като съборим МОЧА и всичката ще ни е наред вече

    17:45 10.08.2026

  • 7 Верно ли

    12 1 Отговор
    Предлагам и тук да се спрат, има цял куп желаещи, като "Готов за бой", "хаха", "хихи" и всякакви такива елементи!

    17:46 10.08.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    13 2 Отговор
    Дреме ми на шпека. Важното е баце да го приключат възможно най-скоро.

    17:46 10.08.2026

  • 9 оня с коня зад колоните

    5 4 Отговор
    пуснете ги младежите и те са чада божи! какво толкова малко садисти си падат ама като се сетя какво правеше мвр зад колоните, лика и прилика са си

    Коментиран от #27

    17:47 10.08.2026

  • 10 чантаджия у фейсбука смях

    11 0 Отговор
    сега като видите някой чантадажия да виси у фейсбука да знаете че те и така работят, като четата фейса по цял ден , редно е да получават заплата и за висене у фейсбука ха ха ха

    17:48 10.08.2026

  • 11 от елмаз ком питат?

    10 0 Отговор
    а във сайтовете за запознанства като еламз ще висят ли чеенгета да следят кои какво си пише за секс?

    17:48 10.08.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    10 8 Отговор
    Кога ще арестуват руските еничари?

    17:50 10.08.2026

  • 13 Фют

    6 3 Отговор
    Хаха. Хванало ги е шубе някои от политиците педофили да не изгърми при саморазправа ли?
    😁😁😁

    17:53 10.08.2026

  • 14 Хмхмхмхмх

    4 3 Отговор
    ГДБОП би следвало да използва ИИ с цел пресичане на международната престъпна дейност- на всякакви чужди електронни ботове, троянци и т.н., чиято цел е антибългарска, българофобска, антиукраинска и анти ес пропаганда. Ако за безпрепятствената работа на ботовете в бг мейнстрийм са спомогнали наши бг политически партии- независимо леви или десни, да се търси наказателна отговорност от шефовете им и от преките извършители за извършване на престъпления срещу Република България.

    17:54 10.08.2026

  • 15 Да следи

    4 1 Отговор
    И коментарите на страницата на Факти.

    17:56 10.08.2026

  • 16 Съдията по делото пред НОВА ТВ

    10 0 Отговор
    подробности за убийството:
    – Съдията подчертава, че в 20-годишната си практика не е виждал такова нещо, а е гледал много дела за убийства.
    – Тинейджърите са се опитали да изрежат върху ръката на жертвата свастика, но не са успели поради обилно кръвотечение.
    – След като черепът му е счупен са гасили цигари в раната, като в пепелник. След това са гасили фасове и по дланите и други части на тялото.
    – С два колана са го душили със сила.
    – Извадили са дезодорант и са пръскали в раните, шегувайки се, че ще го дезинфекцират
    – Унижавали са мъжкото му достойнство; казвали са, че ще го кастрират на място; опитали са със запалка да горят едно от ушите му
    – Извадили знаме със свастика и си направили снимка като семейна за спомен, а долу пред тях лежи „трофеят“
    – Подигравали се с мъжа, че има елементарен евтин смартфон и са го счупили с чук.
    – Бил е подмамен за среща след чат със 17-годишна от групата, обявен за педофил и подложен на побой. (Бел. ред. – според закона за педофилия се смята контакт на възрастен с лице до 13 години включително, а възрастният трябва да е над 18 и да е най-малко 5 години по-възрастен).
    – Жертвата не е имала здраво място по тялото. Мъжът е бит и измъван в продължение на почти един час.

    17:57 10.08.2026

  • 17 Кил

    7 3 Отговор
    Сиромаха не е нападнат случайно и за педофилия. Бил е поръчан, а тия изроди са изпълнили поръчката и са получили обещаните им дюнери.

    17:59 10.08.2026

  • 18 Само да питам

    12 1 Отговор
    Защо всеки път някой трябва да свърши зле и след това органите на реда да се задействат? Както се казва "След дъжд качулка".

    Коментиран от #21

    18:06 10.08.2026

  • 19 Горски

    11 0 Отговор
    Аз не знам как да ги наричаме по друг начин тези изчадия .Сигурно сме много груби към тях,трябва по нежно отношение ,за не ги обидим.Това не са деца това са завършени убийци подготвени за за живота много добре.Аферим на родителите им,които са заченали,създали и отгледали тези боклуци нещастни. Само филмите, които повтарят и подесетват по телевизиите, са пълни с точно такъв вид насилие, и задушаване с найлонов плик, и всякакъв вид мъчения и извращения от ненормалници, и запалване на жертвата, и рязане, връзване с тиксо и всякакви подобни ненормалности. Това е средата, в която живеят, в нея авторитетът са екраните, а коректив няма, защото родителите са неглижирали собствените си деца, а обществото ни обикновено пошуми и приеме поредния случай на насилие, като нещо нормално. Защо не се казват точните имена на убийците садисти както и на техните родители и учители в езиковата гимназия в Пловдив, независимо, че са малолетни и подсъдими? Проверяват ли се контактите им и на кого са изпратени видеата от жестокото убийство? Преди вече доста години, две малки момичета убиха, пак в Пловдив, своя "приятелка", просто защото момичето бе по-хубаво. Преди година или две, прочетох, че са си излежали присъдите и са се "изнизали" и от Пловдив и от България.

    18:10 10.08.2026

  • 20 Някой да ми каже

    11 3 Отговор
    Преди 15 години един Български политик бе пращал любовни имейли на тогава 14-годишна тенисистка, той кога ще бъде съден?

    Коментиран от #23, #43

    18:19 10.08.2026

  • 21 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "Само да питам":

    Когато даваха по телевизията ловците на "педофили" , защо Ников институция не се задейства и не им забрани фалшивата дейност. Никой няма право да иззема функциите на държавата и да раздава правосъдие. Правеха капани по същия начин. Използваха изглеждащи по възрастни от възрастта си момичета и ловяли били педофили. Помните ли филма "Разярения бил" . Осъдиха Джей Ла Мота за секс с 14 годишна и той показа снимката на полицая и попита " Тази прилича ли ти на 14 годишна?".

    18:20 10.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ФАКТ

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой да ми каже":

    го в едото е изнасивал 10- 11 годисхни и мом4ета и моми4еата

    Коментиран от #40

    18:24 10.08.2026

  • 24 Злото няма край

    5 0 Отговор
    Тук пишат много объркани и неразбиращи.
    От февруари публичното пространство е задръстено с думите " педофилия" и "педофили", а все още има незнаещи смисълът на понятията. Нека тази трагична и ужасяваща история обогати поне с малко знание и смисъл закърнялата мозъчна дейност на папагалите от всякаква възраст.
    Училището и родителите трябва да спрат войната, в която ги вкараха политиците, за да спасят децата си. По-добре спазване на правилата в училище, по-добре училищни бързи и неотменни наказания за допуснати грешки, отколкото вкарване на ювеналната юстиция, детското съдопроизводство.
    Този случай е идеален повод това да се случи...

    18:24 10.08.2026

  • 25 Айде

    8 0 Отговор
    Я, гле! Колко са силни в последствията! Важно е да не се закача властта! Другото ще го обещават винаги!

    18:25 10.08.2026

  • 26 Сзо

    5 0 Отговор
    Както казва мойта баба: сетила се Мара да се побара!

    18:26 10.08.2026

  • 27 7373737272

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня зад колоните":

    Вие сте бил голем разбирач ,знаеш ,че нищо не знаеш !

    18:27 10.08.2026

  • 28 И Кат Следи ?

    6 0 Отговор
    Кво Ще Стане ?

    18:28 10.08.2026

  • 29 До сега ги толерирахте

    11 0 Отговор
    тези самопровъзгласили се лумпени, които твърдяха, че издирват педофили и други предполагаеми извършители на престъпления а сега изведнъж подвихте опашка и нямало да ги толерирате а? Днес ли разбрахте за тях? А не бяха ли точно "Киберпрестъпност" към ГДБОП тези които ги хвалеха и поощряваха ? А?

    18:30 10.08.2026

  • 30 Фют

    2 0 Отговор
    Ще си играем с Уитни ли? 😁
    И втори път мога да я убия!

    18:32 10.08.2026

  • 31 каесе

    8 2 Отговор
    ГДБОП да не се занимава с глупости, а да почне да хваща дилърите и тези дето внасят наркотици и мафията от Банкя дето със другата свиня закрилят каналите за дрога. Да почнат да хващат и шефпвете на полицията дето със бандитите си делят печалбите от дрогата. Да почват да си изкарват големите заплати. Стига са се борили с вятърни мелници. Слава на Господ Иисус Христос има много работа и за тях и за другите служби. Много боклуци има на свобода и в банкя толупа още пърди на свобода, а можеше вече да чука камъни.

    18:32 10.08.2026

  • 32 установила били и други лица с подобни

    6 0 Отговор
    профили видиш ли. А случайно за книгата на Ален Симеонов "Училище за ловци на педофили" не са чували нали? Щото вероятно и книги не четат ченгетата нали? ...

    18:35 10.08.2026

  • 33 ТОВА ДЕЙСТВИЕ Е

    2 2 Отговор
    Необходимо. И тук много хора го пишем подсказваме от години. Държавата трябва да си влезе във ролята на не наблюдател а на КОНТРОЛЬОР. Стига само да ходят след събитията. А на всички които се бъзикат подиграват плюят по правителството скоро ще разберат че то изпълнява ОБЕЩАНИЯТА си и ще бъде в полза на обществото. АЗ ИМ ВЯРВАМ.

    18:40 10.08.2026

  • 34 Не само

    8 1 Отговор
    в социалните мрежи се публикуват заплахи, агресивно съдържание. И по Нова Нюз и БТВ постоянно сме свидетели на такова. Канят се регулярно нацисти-атлантици, клептомани и сбърканяци, че даже и терористи се канят от разните му там "Федерации на ционисти" и прочее сган !

    18:41 10.08.2026

  • 35 Дзак

    3 0 Отговор
    Факти.бг са им под носа!

    18:45 10.08.2026

  • 36 Другарю милиционер

    5 7 Отговор
    И да добява че има една групичка атлантенца които постоянно насаждат антируска омраза! Мога и списък да ви дам даже на Киберпрестъпност, ГДБОП и ДАНС ...

    18:50 10.08.2026

  • 37 Ами ренджерите горски

    4 2 Отговор
    Що ги толерирахте и продължавате да толерирате ? А? Или си мислите че са само калушковците?

    18:53 10.08.2026

  • 38 Бинокълът

    4 0 Отговор
    Да следят някой да не заплашва наркоиндустрията

    Коментиран от #39

    18:55 10.08.2026

  • 39 Дзак

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Бинокълът":

    Въх, разкри ни!

    19:01 10.08.2026

  • 40 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "ФАКТ":

    А сред тях е бил Сила от факти.бг!

    19:03 10.08.2026

  • 41 външна политика на България

    3 4 Отговор
    последните 10 години до голяма степен е точно пример за "агресивно съдържание" ! А пък Атлантическият клуб и Атлантическият съвет просто друго съдържание не произвеждат

    19:04 10.08.2026

  • 42 Антиватник

    3 2 Отговор
    Доживотна за русифилчетата-педикюристчета от Пловдив!

    Коментиран от #55

    19:05 10.08.2026

  • 43 Добри

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Някой да ми каже":

    Намериха ли се имейлите , щото нещо телефона , пък трябваше да се праща в Америка ! Ма ти наистина ли вярваш на Каратанчева и на лудият й баща или се намираш на писане ?

    19:08 10.08.2026

  • 44 А ГДБОП

    4 3 Отговор
    наблюдава ли профилите на Христо Грозев! Той изцяло попада в тази категория. И публикува заплахи, и публикува агресивно съдържание, и набеждава хора, че и даже с лъжи и доноси и в затвор невинни хора вкара

    Коментиран от #45

    19:12 10.08.2026

  • 45 От Пловдив

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "А ГДБОП":

    Фори ти праща много здраве!

    19:20 10.08.2026

  • 46 Ей на

    3 2 Отговор
    Иво Мирчев е готов!

    19:21 10.08.2026

  • 47 Алооо атлантенцата, внимавайте

    3 4 Отговор
    в картинката ......В българския Наказателен кодекс проповядването или насаждането на омраза на расова, национална, етническа или религиозна основа се урежда предимно в чл. 162 и чл. 164, като деянията срещу друга държава (примерно Русия) или чужди граждани могат да попаднат и в обхвата на престъпленията против мира и човечеството

    19:27 10.08.2026

  • 48 Милиционер

    5 0 Отговор
    Ще има работа за цялата рода..!
    Вече няма да клечим само в храстите с камерите !
    Сега ще цъкаме из нета на хладно в офиса ..!
    Вдига се качеството на труда ,.!
    Пък и на парите..!

    19:35 10.08.2026

  • 49 1488

    2 2 Отговор
    у даскало дигахме рьце и крещяхме Зиг Хайл и никой нищо не ни казваше

    19:38 10.08.2026

  • 50 Гост

    2 0 Отговор
    А просто трябва да забранят социалните мрежи за непълнолетни.
    Те вече се доказаха, че са оръжия.

    Коментиран от #54

    20:09 10.08.2026

  • 51 Айде на маслините!

    3 0 Отговор
    Ще си отвисим в социалните мрежи. И без това сме си все там ама за кеф, а сега ще е и с мисия!

    20:27 10.08.2026

  • 52 Щом Видиш !

    2 0 Отговор
    Полиция !

    И ГДБОП !

    Значи Работата !

    Не Е Чиста !

    21:04 10.08.2026

  • 53 До сега

    2 0 Отговор
    не е ли следял?Или само гонят бабите с лапада!

    21:04 10.08.2026

  • 54 Добре Казано !

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Гост":

    Ха Да Видим !

    Как Ще Стане ?

    21:06 10.08.2026

  • 55 Не Намесвай Политиката !

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Антиватник":

    В Делата На !

    Мръсните Хора !

    21:16 10.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове