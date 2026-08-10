ГДБОП ще следи за агресия и заплахи в социалните мрежи

МВР е включило дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП в наблюдението на профили и групи в социалните мрежи, в които се публикуват заплахи, агресивно съдържание или се документира насилие. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Пловдив по повод разследването на жестокото убийство на 37-годишен мъж край Младежкия хълм.

Той заяви, че част от информацията, която впоследствие се е появила публично в социалните мрежи, вече е била известна на разследващите и е помогнала за установяването на свързаните със случая.

По негови думи целта на засиленото наблюдение в интернет е подобни прояви да бъдат установявани, преди да прераснат в реално насилие. "Включили сме ГДБОП чрез дирекция "Киберпрестъпност", за да се следят подобни прояви, документиране на агресия или заплахи в социалните мрежи. Както виждаме, от сравнително невинни на пръв поглед заплахи или намеци може да се стигне до това, което стана. Това е абсолютно недопустимо", категоричен бе вътрешният министър.

Той призова родителите да обръщат повече внимание на поведението и средата на децата си.

Демерджиев посочи, че полицията вече е установила и други лица с подобни профили и ще продължи действията си, но предупреди, че МВР не може самостоятелно да компенсира проблеми, натрупани в други сфери.

"Министерството не може да замести образованието и семейното възпитание. Не очаквайте всичко от МВР", изтъкна той и допълни: "Правим всичко по силите си и ще продължим да го правим".

Във връзка с разследването директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов уточни, че работата е все още в начален етап. Установено е, че десетима души са присъствали на мястото, като разследващите изясняват ролята на всеки от тях. "Това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събраните доказателства, не може да има и други обвиняеми", поясни Костадинов и допълни, че вече е установено, че част от присъствалите са участвали в нанасянето на травмите на жертвата.

Заради следствената тайна Костадинов отказа да отговори на въпрос дали полицията е получила достъп до телефона на убития и какво съдържа комуникацията му с 15-годишно момиче. Органите на реда обаче били наясно с целия механизъм на извършване на престъплението във всичките му фази.

Демерджиев подчерта, че МВР няма да толерира действията на самопровъзгласили се групи, които твърдят, че сами издирват предполагаеми извършители на престъпления, включително т.нар. "ловци на педофили".

"Няма място за подобни действия, които граждани извършват на своя глава. Всеки, който има данни за противоправно деяние, трябва да ги предостави на Министерството на вътрешните работи. Не може по този начин да се борим с престъпността. Има органи и институции в държавата", категоричен бе министърът.

Той допълни, че МВР анализира и възможността за допълнителни законодателни мерки, свързани с използването на социалните мрежи от непълнолетни. "Обсъждаме всички възможни мерки. Ще направим подробен анализ и ако преценим, че подобни решения са работещи, ще ги предложим", коментира министърът.

По негови данни полицията следи групи и профили независимо от тяхната субкултурна принадлежност, когато поведението им премине границите на закона. Вътрешният министър обаче подчерта, че за по-ефективен контрол са необходими повече служители, техника и по-добро взаимодействие между институциите.

"Противодействието на престъпността изисква комплексно взаимодействие между правоохранителните органи. Апелирам и прокуратурата, и следствието активно да се включат в този процес. Не можем сами да запълним целия вакуум, който намерихме в правоохранителната сфера", обобщи вътрешният министър.