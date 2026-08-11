16 години по-късно Деми Ловато и братята Джонас се събраха за „Camp Rock 3“ (СНИМКИ)

Американската поп певица и актриса Деми Ловато ще се завърне към една от най-разпознаваемите роли в началото на кариерата си. 33-годишната изпълнителка ще направи специално участие като Мичи Торес в новия филм „Camp Rock 3“, потвърди Disney броени дни преди премиерата.

Новината слага край на продължилите месеци спекулации дали Деми Ловато ще се появи пред камерата. Още при обявяването на проекта през 2025 г. стана ясно, че певицата ще бъде изпълнителен продуцент заедно с музикантите Джо Джонас, Ник Джонас и Кевин Джонас, но участието ѝ като Мичи Торес доскоро не беше потвърдено.

Братята Джонас също се връщат към оригиналните си персонажи. Джо Джонас отново играе Шейн Грей, Ник Джонас е Нейт Грей, а Кевин Джонас влиза в ролята на Джейсън Грей. Тримата са членове на измислената група Connect 3, около която се развива сюжетът на третия филм.

Историята започва, след като Connect 3 остава без подгряващ изпълнител за голямо турне по случай събирането на групата. Музикантите се връщат в Camp Rock, за да потърсят нов талант, а младите лагерници започват надпревара за място на сцената. Конкуренцията води до нови приятелства, конфликти и романтични отношения.

Към познатите лица се присъединява ново поколение актьори, сред които Лиамани Сегура като Сейдж, Малаки Бартън като Флеч, Луми Полак като Роузи, Хъдсън Стоун като Деси, Кейси Тротър като Клиф, Бруклин Питс като Кали и Ава Жан като Мадисън. Комедийната актриса Шери Кола изпълнява ролята на Ларк.

Мария Каналс-Барера също се завръща като Кони Торес, майката на Мичи. В оригиналния „Camp Rock“ героинята работеше като готвач в лагера, за да помогне на дъщеря си да получи възможност да учи и развива музикалния си талант.

Деми Ловато и братята Джонас се събраха отново публично и на премиерата на „Camp Rock 3“ в Бърбанк, Калифорния, на 10 август. Това беше рядка обща поява на четиримата, които участваха заедно в първия „Camp Rock“ през 2008 г. и в продължението „Camp Rock 2: The Final Jam“ през 2010 г.

Оригиналните два филма се нареждат сред десетте най-гледани оригинални продукции на Disney Channel, като и двата са били най-гледаните кабелни филмови премиери в съответните години на излъчването си. Франчайзът помогна за международния пробив както на Деми Ловато, така и на Ник, Кевин и Джо.

„Camp Rock 3“ е режисиран от Вероника Родригес по сценарий на Ийди Фей, а хореографията е поверена на Джамал Симс. Саундтракът включва нова оригинална музика, като първият сингъл „One Beat Away“ вече беше представен от Лиамани Сегура и актьорския състав. Дигиталният албум излиза на 14 август.

Премиерата на „Camp Rock 3“ е на 13 август по Disney Channel, а от 14 август музикалният филм ще бъде достъпен за стрийминг в Disney+.