Британско радио обяви погрешка смъртта на крал Чарлз III от любопитство

Британската радиостанция Radio Caroline е нарушила стандартите за радиопредаване, след като през май погрешка е излъчила предварително записани съобщения, че крал Чарлз III е починал, постанови британският медиен регулатор Ofcom.

Инцидентът е станал на 19 май по време на предаването „The Barry Marsh Show“. В ефир са били пуснати три предварително подготвени съобщения за смъртта на 77-годишния британски монарх, които прекъснали обичайната музикална програма.

В третото съобщение било заявено, че новинарски медии са потвърдили смъртта на крал Чарлз III. След това прозвучал британският национален химн, едно от съобщенията било повторено, а впоследствие в ефира настъпила около 16-минутна тишина.

Редовната програма била възстановена, а около 30 минути след погрешните съобщения водещият се извинил на слушателите и потвърдил, че информацията за смъртта на британския крал не е вярна.

Според решение на Ofcom, публикувано на 10 август, Radio Caroline е нарушила две разпоредби от британския Broadcasting Code. Те изискват новините да бъдат представяни с необходимата точност и значителните грешки да бъдат признавани и коригирани своевременно в ефир.

Как се стигнало до фалшивата новина за крал Чарлз III

От Radio Caroline обяснили пред регулатора, че по време на инцидента водещият излъчвал програмата си дистанционно. Междувременно служител извършвал техническа поддръжка на компютър в студиото и открил три предварително подготвени аудиофайла, предназначени за използване при евентуална смърт на крал Чарлз III.

Файловете били придружени от строги инструкции кога и при какви обстоятелства могат да бъдат излъчени. Служителят обаче ги пуснал от любопитство, с което прекъснал дистанционния сигнал на водещия и неволно изпратил записите директно в ефир.

След като осъзнал грешката, служителят спрял файловете и напуснал студиото. Водещият първоначално не разбрал какво се е случило, тъй като по това време провеждал телефонен разговор. По-късно той се свързал с инженер на радиостанцията и редовното излъчване било възстановено.

Radio Caroline заяви пред Ofcom, че е приела случая сериозно. Служителят, пуснал записите, е бил официално порицан и се е извинил, а предварително подготвените файлове вече се съхраняват на външен носител. На всички водещи и служители са били напомнени и правилата за работа с подобно съдържание.

Radio Caroline е британска радиостанция, известна основно с музикална програма, обхващаща хитове от 60-те години до наши дни.