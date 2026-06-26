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Натали от "Ергенът: Любов в рая" показа новия мъж до себе си след раздялата с Орлин (СНИМКИ)

Натали от "Ергенът: Любов в рая" показа новия мъж до себе си след раздялата с Орлин (СНИМКИ)

26 Юни, 2026 11:58 974 7

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  • ново гадже

Двойката, която единствена остана заедно след формата, все пак се раздели месеци след финала

Натали от "Ергенът: Любов в рая" показа новия мъж до себе си след раздялата с Орлин (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финалистката от риалити формата "Ергенът: Любов в рая“ Натали ясно показа в мрежата, че има нов мъж в живота ѝ, след като публикува кадри с фитнес треньора Велислав Ангелов месеци след раздялата с партньора си от шоуто Орлин. Двамата герои от телевизионното шоу сложиха официално край на отношенията си през март, подчертавайки, че са запазили приятелски и топли чувства един към друг.

От кадрите, заснети във фитнеса си личи, че хореографката отново се носи на крилете на любовта. Натали сподели снимки, на които позира в компанията на Велислав Ангелов, придружени от смелото послание "Моята друга половинка“. На кадрите двамата се държат за ръка, а мъжът я целува нежно по главата.

От личния профил на Велислав Ангелов в социалните мрежи става ясно, че той работи като личен треньор и от дълго време се занимава професионално с калистеника. Новото гадже на Натали е запален по екстремните преживявания и е покрит почти от глава до пети в татуировки - далеч от образа на чувствителния певец Орлин, който спечели сърцето на танцьорката в риалити формата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коментар

    5 1 Отговор
    Егати мъжът е този комплексар. Като е мъж защо не се е погрижил малко за родители си. Боклук

    12:10 26.06.2026

  • 4 Констатация

    6 1 Отговор
    Хубавица е, спор няма, бая мераклии шъ искат да си "отхапят" от Прасковката й! Въпроса е, дали е "дащна" и за колко? -))))

    Коментиран от #6

    12:16 26.06.2026

  • 5 хихи

    5 0 Отговор
    а защо трябва да ни интересува?

    12:23 26.06.2026

  • 6 Щом

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Констатация":

    Питаш, значи си скъсан, и не знаеш! Прави като долния - не се интересувай! Не се заяждам, щом мечтата ти е Дачия, няма да имаш Ферари!

    12:25 26.06.2026

  • 7 Ганьо

    0 0 Отговор
    Много си мясат

    12:46 26.06.2026