Натали от "Ергенът: Любов в рая" показа новия мъж до себе си след раздялата с Орлин (СНИМКИ)

Финалистката от риалити формата "Ергенът: Любов в рая“ Натали ясно показа в мрежата, че има нов мъж в живота ѝ, след като публикува кадри с фитнес треньора Велислав Ангелов месеци след раздялата с партньора си от шоуто Орлин. Двамата герои от телевизионното шоу сложиха официално край на отношенията си през март, подчертавайки, че са запазили приятелски и топли чувства един към друг.
От кадрите, заснети във фитнеса си личи, че хореографката отново се носи на крилете на любовта. Натали сподели снимки, на които позира в компанията на Велислав Ангелов, придружени от смелото послание "Моята друга половинка“. На кадрите двамата се държат за ръка, а мъжът я целува нежно по главата.
От личния профил на Велислав Ангелов в социалните мрежи става ясно, че той работи като личен треньор и от дълго време се занимава професионално с калистеника. Новото гадже на Натали е запален по екстремните преживявания и е покрит почти от глава до пети в татуировки - далеч от образа на чувствителния певец Орлин, който спечели сърцето на танцьорката в риалити формата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Коментар
12:10 26.06.2026
4 Констатация
Коментиран от #6
12:16 26.06.2026
5 хихи
12:23 26.06.2026
6 Щом
До коментар #4 от "Констатация":Питаш, значи си скъсан, и не знаеш! Прави като долния - не се интересувай! Не се заяждам, щом мечтата ти е Дачия, няма да имаш Ферари!
12:25 26.06.2026
7 Ганьо
12:46 26.06.2026